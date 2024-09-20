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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Александра Иванова
20 сентября 2024 г.

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский обсудят помощь, которую Евросоюз окажет Украине для ее обеспечения энергией в зимний период.

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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и замминистра иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис на вокзале в Киеве
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и замминистра иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис на вокзале в КиевеФото: Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/picture alliance

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) утром в пятницу, 20 сентября, прибыла в Киев. Как передает немецкая общественно-правовая медиакомпания MDR, фон дер Ляйен намерена обсудить с президентом УкраиныВладимиром Зеленским помощь, которую окажет Киеву Европейский Союз, чтобы обеспечить энергоснабжение страны в зимний период.

В частности, ЕС собирается выделить 60 млн евро на оплату отопления и крова для украинцев, которые были вынуждены покинуть свои жилища на фоне российской агрессии. Еще 100 млн евро предназначены на ремонт энергетической инфраструктуры, разрушенной в ходе войны России против Украины.

Разрушенная РФ энергетическая инфраструктура

Как заявила Урсула фон дер Ляйен, из-за российских атак объем электроэнергии, производимой в Украине, сократился на 9 гигаватт. Это сопоставимо с объемом энергии, производимой в трех государствах Балтии, уточнила глава Еврокомиссии.

По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), с начала полномасштабного вторжения России возможности Украины для производства электроэнергии из-за уничтоженной РФ инфраструктуры сократились на две трети.

Помощь Украине из доходов от замороженных активов РФ

160 млн евро, которые Евросоюз предоставит Украине в качестве гуманитарной помощи, чтобы преодолеть зимний период, поступят из доходов от замороженных в Евросоюзе российских активов.

Помимо финансовой поддержки, ЕС поможет Киеву с ремонтом поврежденной энергетической инфраструктуры и поставит в страну дополнительную электроэнергию. Кроме того, электростанция, работающая на ископаемом топливе в Литве, будет демонтирована и перенесена в Украину, сообщила медиакомпания MDR 19 сентября.

 

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