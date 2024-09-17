"Украинское досье" новой команды Еврокомиссии

Есть ли среди будущих еврокомиссаров "друзья Украины" и как будет выстраиваться диалог новой Еврокомиссии с Киевом, начавшим сложную фазу переговоров о вступлении в ЕС?

Глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) 17 сентября официально объявила, как распределила портфели исполнительных вице-президентов и еврокомиссаров между представителями стран ЕС в своей новой команде.

Персоналии профильных еврокомиссаров чрезвычайно важны и для Украины, которая в условиях российской агрессии продолжает нуждаться в военной и финансовой поддержке Брюсселя и которая начала переговоры о вступлении в ЕС по всем направлениям законодательства. Есть ли среди них "друзья Украины", и на какой диалог со своими новыми визави в Еврокомиссии могут надеяться украинские министры? Об этом DW узнавала у европейских и украинских экспертов.

Новый состав Еврокомиссии - благоприятный для Украины

Список кандидатур на должности членов Еврокомиссии, предложенный фон дер Ляйен после консультаций с государствами-членами, еще должен пройти процедуру одобрения в Европарламенте. Евродепутаты заслушают и одобрят эти кандидатуры, учитывая их личные качества и соответствие предложенному досье, напоминает бывший представитель Украины при ЕС, а ныне глава "Центра новых решений" Константин Елисеев.

"Однако, для меня, очевидно, что Урсула фон дер Ляйен делает ставку на эффективное технократическое европейское правительство. В ее списке мало громких политических имен, которые работали бы больше на собственный политический имидж, чем на результат", - отметил эксперт в комментарии DW. По его мнению, "есть все основания утверждать, что позиция нового состава Еврокомиссии в отношении Украины будет оставаться благоприятной и конструктивной".

"Прежде всего потому, что Урсула фон дер Ляйен рассматривает поддержку Украины и ее успех на треке отпора российской агрессии и вступления в ЕС как личную политическую задачу и ключевой элемент собственного политического и исторического наследия. Поэтому и работу Еврокомиссии ее президент будет направлять на продвижение "украинского досье", - убежден Константин Елисеев. Он также указывает, что кандидаты на важные для Киева с точки зрения политико-безопасной поддержки должности еврокомиссаров избраны "из стран, традиционно союзнических для Украины".

"Кая Каллас из Эстонии в должности верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности и Андрюс Кубилюс из Литвы на посту еврокомиссара по вопросам обороны и космоса означают, что два важнейших геополитических портфолио отошли преданным сторонникам Украины", - подтверждает и Ионела Мария Чиолан, научная сотрудница по вопросам внешней политике, безопасности и обороны ЕС брюссельского Центра европейских исследований Вильфрида Мартенса.

Эти оба политика, которые будут работать в Комиссии фон дер Ляйен, хорошо понимают Украину, после полномасштабного вторжения России выступали за оказание военной, финансовой и гуманитарной помощи Киеву и всегда поддерживали идею членства Украины в ЕС, отмечает аналитик.

Оборона и внешняя политика ЕС - ключевые направления для Украины

Должность еврокомиссара по обороне и космосу впервые появилась в Еврокомиссии, и, по мнению экспертов, это отвечает интересам Украины. "Введение оборонного портфолио является первым шагом для преодоления вызовов безопасности, с которыми сталкивается европейский континент, хотя пока рано говорить о том, что это принесет трансформационные изменения", - отмечает Роджер Хилтон, научный сотрудник по вопросам обороны словацкого аналитического центра GLOBSEC. Тот факт, что именно литовец занимает эту должность, также означает "признание Брюсселем опыта, который имеют страны-члены Центральной и Восточной Европы относительно угрозы, представляемой Россией", считает эксперт.

Чтобы справиться с продолжающимся кризисом в Европе и мире, еврокомиссар Кубилюс должен применить широкие взгляды на вопросы обороны и быть ориентированным на тесное сотрудничество с коллегами из ЕС и партнерами из НАТО и G7, объясняет Хилтон. "Но непростой деятельности Кубилюса, безусловно, будет способствовать верховный представитель ЕС Кая Каллас, разделяющася с ним веру в стратегические преимущества победы Украины и поражения России для более безопасной и стабильной Европы. Вместе они, при необходимости, смогут убедить более скептически настроенных членов ЕС принимать непопулярные решения, когда речь идет о внешней безопасности и обороне", – считает эксперт.

Прогресс евроинтеграции зависит не только от еврокомиссара

Для Украины, недавно начавшей сложный и кропотливый переговорный процесс по вступлению в ЕС, важно наладить эффективное общение с еврокомиссаром по вопросам расширения. Эту должность в Еврокмиссии прошлого созыва занимал Оливер Варгеи из Венгрии. Теперь фон дер Ляйен отдала ему портфель еврокомиссара по здравоохранению и благосостоянию животных, а блок вопросов по расширению предложила Марте Кос из Словении.

И это также хорошая новость для Киева, отмечает Ионела Мария Чиолан, "поскольку эта маленькая страна оказалась хорошим другом Украины, подписав с ней в июле этого года соглашение о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержке". "Марта Кос будет отвечать также за политику восточного соседства и восстановление Украины. В ближайшие дни мы увидим, позволит ли внутриполитическая напряженность в Любляне официально назначить ее на должность еврокомиссара от Словении", - отметила эксперт.

Однако успех переговоров Украины о вступлении, а соответственно и их динамика, будет зависеть не только от личности еврокомиссара по расширению, предостерегает Константин Елисеев. "Переговоры о присоединении к ЕС - это сближение со всем комплексом политик ЕС, а значит, позиция каждого члена Еврокомиссии имеет значение. Поэтому в приоритете Киева должна сохраняться активная работа и диалог со всем составом Еврокомиссии", - отмечает дипломат.

Украинскому правительству уже сегодня следует начать выстраивать контакты с профильными комиссарами. "Это касается всех министров, включая министра иностранных дел Украины. И свой первый зарубежный визит он должен совершить в Брюссель", - считает Константин Елисеев.