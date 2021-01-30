Коронавирус: глава ВОЗ заявил о возможности контролировать пандемию

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 103,8 млн жителей планеты. Свыше 2,2 млн человек скончались с диагнозом COVID-19, выздоровели более 75,5 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 2 февраля (время московское).

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В России наблюдается устойчивая тенденция к сокращению новых случаев заражения коронавирусом, указала замдиректора ЦНИИ эпидемологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. "Эпидемическая ситуация вошла в фазу стабилизации, отмечается устойчивая тенденция к снижению показателей заболеваемости", - сказала она.

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о возможности контролировать уровень коронавирусной инфекции. По его словам, обнадеживающей новостью является то, что число новых случаев COVID-19 во всем мире снижается уже третью неделю подряд.

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В Италии за 2020 году умерли почти 700 тыс. человек, а родились - только около 400 тыс., свидетельствуют данные Национального института статистики (ISTAT). "Таких плохих данных не было со времен Испанского гриппа в 1918 году", - пишет газета La Stampa.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) подтвердила, что до конца лета каждый житель Германии сможет воспользоваться предложением пройти вакцинацию от коронавируса. Такое заявление она сделала по итогам консультаций на высоком уровне между федеральным правительством, представителями земель и фармацевтическими компаниями.Министерство здравоохранения Германии прогнозирует, что до конца года в стране с населением в 83 млн человек станут доступны свыше 320 млн доз вакцины.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 1 февраля>>>

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