Коронавирус: заражены более 150 служащих Национальной гвардии США

Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен более чем у 150 служащих Национальной гвардии, которые обеспечивали безопасность на церемонии инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновника, попросившего не называть его имени. Число заражений может вырасти, но составляет незначительную долю среди более чем 25 тысяч нацгвардейцев, в последние дни находившихся в столице Соединенных Штатов, подчеркнул собеседник.

Большое количество служащих на церемонии было вызвано угрозой повторения резонансных беспорядков в Вашингтоне 6 января. Сторонники уходящего президента Дональда Трампа тогда вступили в столкновения с полицией и ворвались в здание Конгресса. Десятки протестующих были задержаны, четыре участника беспорядков погибли. В столице США был введен комендантский час.

Инаугурация Байдена

Демократ Джозеф Байден в своей инаугурационной речи 20 января пообещал быть президентом для всех американцев, примирить расколотое общество и преодолеть политические разногласия, а также исправить отношения с союзниками США. Новый глава Белого дома подписал первые 15 указов через считанные часы после вступления в президентскую должность.

Возбудитель легочного заболевания COVID-19 с момента проникновения в США выявлен у 24,77 млн человек, из них около 413 тысяч скончались, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. В Соединенных Штатах и многих других странах мира проходит вакцинация.

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