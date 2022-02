Europas beliebteste Urlaubsländer: Einreise- und Corona-Regeln

Urlaub in Europa ist möglich - mit aller gebotenen Vorsicht. Da die Omikron-Variante tendenziell zu milderen Krankheitsverläufen führt, lockern einige Länder. Andere halten wegen der zum Teil sehr hohen Infektionszahlen an ihren bisherigen Einschränkungen fest. Nach wie vor kann sich die Situation in einem Land von heute auf morgen ändern, was von Touristen und Reiseveranstaltern, Hotels und Gastronomen enorme Flexibilität erfordert.

Was Deutschland-Urlauber wissen müssen

Erforderlich für die Einreise nach Deutschland sind entweder ein negativer Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist (egal ob Antigen- oder PCR-Test), ein Impf- oder ein Genesungsnachweis. Seit dem 1. Juli 2021 ist das EU-Impfzertifikat in Kraft, es vereinfacht die Einreisebestimmungen für Deutschland und das Reisen innerhalb Europas.

Reisende, die sich in den letzten zehn Tagen in einem Hochrisiko- oder Virusvarianten-Gebiet aufgehalten haben, müssen sich vor ihrer Ankunft in Deutschland auf www.einreiseanmeldung.de registrieren und diesen Anmelde-Nachweis bei der Einreise mit sich führen.

Zu den Einreisedokumenten gehört neben dem Pass auch die elektronische Einreiseanmeldung und ggf. ein negativer Corona-Test

Bund und Länder haben am Mittwoch (16.02.) weitreichende Lockerungen bei den Corona-Schutzmaßnahmen beschlossen. Geplant ist der Wegfall fast aller Beschränkungen zum 20. März, so die Lage es zulässt.

Das kommt: Die bisherige 2G-Regel (Zutritt nur Geimpfte oder Genesene) für den Handel entfällt. Masken müssen in Geschäften jedoch weiterhin getragen werden.

Ab dem 4. März sind Erleichterungen für die Gastronomie und Hotels geplant, dann soll wieder eine 3G-Regel gelten (geimpft, genesen, getestet). Auch Diskotheken und Bars sollten mit einer 2G-Plus-Regel wieder öffnen und es gelten neue Obergrenzen für Großveranstaltungen. Die Höchstgrenze für Außenveranstaltungen soll auf 25.000 Besucher hochgesetzt werden, die in Innenräumen auf 6.000 oder eine maximale Auslastung von 60 Prozent.

Das bleibt: Weiterhin dürfen nur Geimpfte oder Genesene ein Kino oder Theater besuchen. Das gilt bundesweit und ist unabhängig von der Inzidenz. Wer Bus oder Bahn fahren möchte, muss auch in Zukunft entweder geimpft, genesen oder negativ getestet sein (3G) und eine Maske tragen. Das Kompetenzzentrum des Bundes informiert über die aktuellen Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes.

Test- und Quarantänepflichten in Europa

Die Wahl des Reiseziels will gut überlegt sein. Denn für deutsche Urlauber sind sowohl bei der Einreise in das Urlaubsland als auch bei der Rückkehr nach Deutschland Testpflichten und Quarantäneregeln zu beachten.

Entscheidend ist dabei die Einstufung des Reiseziels als Hochrisikogebiet oder als Virusvariantengebiet durch das Auswärtige Amt. Reiserückkehrer aus einem Virusvariantengebiet müssen in eine 14-tägige Quarantäne, die nicht verkürzt werden kann. Bei Rückkehr aus einem Hochrisikogebiet beträgt die Quarantänezeit zehn Tage. Sie kann nach frühestens fünf Tagen durch einen negativen Test beendet werden. Informationen darüber, welche Länder in Europa und weltweit wie eingestuft sind, bietet das Robert Koch-Institut in seiner stets aktuellen Übersicht.

Seit dem 4. Januar 2022 werden zunächst keine Virusvariantengebiete mehr ausgewiesen.

Der Corona-Impfpass, auf den sich die EU-Mitgliedstaaten und das Europaparlament verständigt haben, ist seit dem 1. Juli 2021 in Kraft und enthält neben Angaben zu Impfungen auch Informationen über Tests oder überstandene Corona-Infektionen. Seit 1. Februar 2022 werden die EU-Impfzertifikate für Reisen durch die EU allerdings neun Monate nach der Grundimmunisierung ungültig. Gleichzeitig möchte die EU das Reisen in der EU einfach machen. Seit 1. Februar 2022 soll das digitale COVID-Zertifikat der EU, das eine Impfung, Genesung oder einen negativen Test bescheinigt, weitere Tests oder Quarantäne überflüssig machen. Allerdings sind die EU-Länder zur Umsetzung dieser Regel nicht verpflichtet. Es empfiehlt sich also immer, die entsprechenden Einreiseregeln des Ziellandes vor Reiseantritt zeitnah zu prüfen.

Seit dem 1. Juli gibt es den digitalen europäischen Impfpass

Um Reisenden in Europa einen besseren Überblick über mögliche Beschränkungen zu verschaffen, hat die EU eine Corona-Ampel eingeführt. Danach wird die EU in grüne, orange und rote Zonen eingeteilt. Hinzu kommt noch die Farbe grau für Regionen, aus denen nicht genug Daten vorliegen.

Hilfreich ist auch die 'Re-open EU'-App der EU-Kommission. Sie bietet aktuelle Informationen etwa zur Gesundheitssituation, Sicherheitsvorkehrungen oder Reisebeschränkungen, und zwar für alle EU-Staaten sowie die Mitglieder des grenzkontrollfreien Schengenraums Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz.

Die Corona- und Einreiseregeln der beliebtesten Urlaubsziele (alphabetische Reihenfolge):

Dänemark

Frankreich

Griechenland

Großbritannien

Italien

Kroatien

Malta

Niederlande

Norwegen

Österreich

Portugal

Schweiz

Spanien

Tschechische Republik

Türkei