Einreise- und Corona-Regeln: Spanien

Einreiseregeln

Auch Spanien, einschließlich der Balearen und der Kanaren, wird aus deutscher Sicht als Hochrisikogebiet eingestuft. Einreisende müssen entweder vollständig geimpft oder genesen sein. Ist man das nicht, muss man entweder einen negativen Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, nachweisen. Wer mit dem Flugzeug oder Schiff nach Spanien einreist, muss ein digitales Gesundheitsformular ausfüllen, das einen QR-Code erzeugt. Dieser muss beim Check-in und bei der Einreise vorgelegt werden. Das Formular kann maximal 48 Stunden vor Einreise ausgefüllt werden. Bei der Einreise finden regelmäßig Kontrollen durch die Gesundheitsbehörde statt. Hat man eine Körpertemperatur von über 37,5 Grad oder zeigt Symptome, die auf Corona hindeuten könnten, muss man damit rechnen, eingehender untersucht zu werden.

Corona-Regeln

In öffentlichen Verkehrsmitteln und innerhalb öffentlicher Räume gilt eine Maskenpflicht. Am 10. Februar wird die Maskenpflicht im Freien aufgehoben. Am Strand ist ein Abstand von 1,50 Meter zu haushaltsfremden Personen zu halten. Die verschiedenen Regionen und Inseln haben zum Teil abweichende Einschränkungen, über die man sich vor Reiseantritt unbedingt informieren sollte.

Die jeweils aktuellen Einreise- und Corona-Bestimmungen für alle Teile Spaniens kann man bei den Corona-Hotlines der Regionen erfragen.