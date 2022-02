Einreise- und Corona-Regeln: Tschechische Republik

Einreiseregeln

Die Tschechische Republik gilt als Hochrisikogebiet. Bei der Einreise in die Tschechische Republik kommt es darauf an, aus welchem Land man kommt, denn die Tschechische Republik setzt das Europäische Ampelsystem um, nach dem die Länder abhängig von dem Infektionsgeschehen in grüne, orange, rote und dunkelrote Kategorien eingeteilt werden. Deutschland ist der dunkelroten Kategorie zugeordnet. Eine Einreise ist nur mit negativem PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, und elektronischer Einreiseanmeldung möglich. Zwischen dem fünften und siebten Tag nach Einreise muss man noch einmal einen PCR-Test machen. Für Personen mit Booster-Impfung entfällt die Testpflicht vor und nach Einreise, nicht aber die Pflicht zur Anmeldung. Für Geimpfte und Genesene entfällt lediglich die Testpflicht nach Einreise.

Übersichtsartikel: Europas beliebteste Urlaubsländer und ihre Einreise- und Corona-Regeln

Corona-Regeln

In allen Innenräumen außerhalb der eigenen Wohnung gilt eine FFP2-Maskenpflicht - auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Draußen gilt sie, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Hotels, Restaurants, Kinos, Theater, Schwimmbäder und Fitnessstudios sind nur für Geimpfte und Genesene geöffnet. In Restaurants dürfen maximal vier Personen oder ausschließlich Personen eines Haushalts an einem Tisch sitzen. In Innenräumen und im Freien dürfen sich maximal zehn Personen treffen.