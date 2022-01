Omikron: Tourismusbranche am Boden?

Für die deutsche Tourismusindustrie war der letzte Freitag wieder einmal ein schwarzer. Aufgrund der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante einigte sich die Ministerpräsidentenkonferenz auf die 2G-plus-Regel für Gaststätten und Restaurants. Das heißt: Nur wer geboostert ist oder zusätzlich zur Impfung oder Genesung einen aktuellen Negativtest vorweisen kann, darf auswärts essen und trinken. Einer von unzähligen Rückschlägen für die ohnehin gebeutelte Tourismusbranche. Viele befürchten einen massiven Kundenrückgang oder müssen eventuell ganz schließen, weil sich der Betrieb so nicht mehr lohnt.

"2G-plus": nur geimpfte oder genesene Personen mit Booster oder negativem Test dürfen in Bars und Restaurants

"Die Stimmung draußen ist dramatisch", sagt Ingrid Hartges, Geschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga. Die Maßnahmen seien nicht verhältnismäßig, die Branche kein Pandemietreiber. Dann nennt sie Zahlen. Allein von Januar bis Oktober 2021 habe ihre Branche einen Umsatzverlust von fast 42 Prozent gegenüber dem Vorkrisenjahr gemacht. Laut Dehoga-Befragungen war der Verlust im November und Dezember noch größer, da bei vielen Betrieben aufgrund der Einschränkungen das Weihnachts- und Silvestergeschäft ausfallen musste. 55 Prozent der Befragten bangen um ihre Existenz – und das obwohl die staatlichen Hilfen bis Ende März verlängert wurden.

Ingrid Hartges von DEHOGA, dem Berliner Hotel- und Gaststättenverband, hält die Maßnahmen für unverhältnismäßig

Tourismus unterschiedlich stark getroffen

Vor allem kleinere Unternehmen hat die Pandemie schwer getroffen. "Es findet gerade eine absolute Marktbereinigung statt", sagt Tourismusforscherin Claudia Brözel von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Große Reiseveranstalter oder Fluglinien hätten es dank großzügiger staatlicher Unterstützung besser durch die Pandemie geschafft. Tatsächlich könnten die Auswirkungen auf die einzelnen Bereiche des Tourismus unterschiedlicher kaum sein. So profitieren etwa Ferienhotels in beliebten Urlaubsregionen von der gestiegenen Reiselust im Sommer – einige machten sogar mehr Umsatz als vor der Pandemie. Kein Wunder also, dass Reiseveranstalter sich für das kommende Jahr vorsichtig optimistisch zeigen. Unterkünfte in Städten, etwa für Konferenzen und Geschäftsreisen, haben hingegen seit fast zwei Jahren kaum Gäste.

Das könnte auch nach der Pandemie so bleiben. Die meisten Experten gehen davon aus, dass viele Geschäftsreisen auch in Zukunft durch Online-Meetings ersetzt werden. "Wir haben durch die Pandemie gelernt, dass wir nicht alle Reisen brauchen", sagt Claudia Brözel. Wer dennoch bestehen wolle, müsse sich innovativ zeigen, so die Tourismusforscherin.

Die Tourismusbranche müsse sich ändern, so Tourismusforscherin Dr. Claudia Brözel

Überall fehlen Arbeitskräfte

Doch selbst wenn die Branche die Pandemie weitgehend überstehen sollte, warten weitere große Probleme. Eines der gravierendsten: die fehlenden Arbeitskräfte. Die waren auch schon vor Corona rar. Die Pandemie hat den Trend noch beschleunigt, denn viele haben dem Tourismus mittlerweile den Rücken gekehrt, sind etwa in die Automobilindustrie oder den Einzelhandel gewechselt. Allein bis September 2021 hätten seit Pandemiebeginn rund 100.000 Arbeitskräfte die Branche verlassen, sagt Dehoga-Geschäftsführerin Hartges. Im Gespräch mit der DW fordert sie eine Offensive für die duale Ausbildung, eine höhere Ausbildungsvergütung, mehr Wertschätzung für die Mitarbeiter und eine unbürokratische Lösung für die Einwanderung von Fachkräften aus dem Ausland.

Tourismusforscherin Brözel macht neben der Pandemie auch die Branche selbst verantwortlich. "Der Tourismus ist für viel Arbeit, schlechte Arbeitszeiten und wenig Gehalt bekannt", so Brözel. "Wer Arbeitskräfte anziehen will, muss attraktivere Angebote machen".

Vor der Pandemie ächzte Venedig unter 25 Millionen Besuchern, nach Corona plant die Lagunenstadt einen Neuanfang

Zukunft der Branche: Weg vom Massentourismus?

Vielerorts hat die Pandemie für ein Umdenken in der Branche gesorgt. Von Touristenmassen geplagte Städte wie Venedig haben die vergangenen Monate genutzt, um in Zukunft eine bessere Reise für Gast und Stadt bieten zu können. Immer mehr Anbieter setzen auf nachhaltige Angebote, etwa nach dem Motto: Qualität statt Quantität – auch wenn das Reisen dadurch wohl teurer werden wird. Ein Trend, der laut Tourismusforscherin Claudia Brözel auch notwendig sei, um die Branche zukunftssicher zu machen. Zu lange habe man auf Dumpingpreise gesetzt, die Reisen nur in der Masse profitabel gemacht hätten. "Jetzt haben die Anbieter begriffen, dass der Massentourismus kein Geld in die Stadt spült, sondern sie überrannt werden", so Brözel.