Einreise- und Corona-Regeln: Kroatien

Einreiseregeln

Das beliebte Reiseland Kroatien gilt aktuell aus deutscher Sicht als Hochrisikogebiet. Die Einreise aus Deutschland sowie aus der EU und dem Schengenraum ist mit Vorlage eines Impfzertifikats, einer Genesungsbestätigung oder eines Corona-Tests möglich. Wer über keinen dieser Nachweise verfügt, muss sich bei der Ankunft testen lassen und sich solange isolieren, bis das negative Testergebnis vorliegt. Über alle Einreisemodalitäten informiert das kroatische Innenministerium.

Bei der Einreise werden darüber hinaus die Kontaktdaten der Reisenden für die Dauer des Aufenthalts in Kroatien registriert. Um Wartezeiten bei der Einreise zu verhindern, empfiehlt das kroatische Innenministerium, die Kontakt- und Aufenthaltsdaten vorab online zu hinterlegen.

Übersichtsartikel: Europas beliebteste Urlaubsländer und ihre Einreise- und Corona-Regeln

Corona-Regeln

In öffentlichen Verkehrsmitteln ist nur eine reduzierte Anzahl von Personen zugelassen. Auch Geschäfte dürfen nur eine begrenzte Anzahl an Gästen einlassen. Außerdem besteht in geschlossenen Räumen eine Mundschutz-Pflicht. Zudem darf nachts kein Alkohol verkauft werden. Der Besuch von Restaurants und Bars ohne 3G-Nachweis ist möglich, bei größeren Veranstaltungen wird dieser jedoch verlangt. Sollte im Freien ein Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden können, ist ein Mundschutz verpflichtend. An Stränden gibt es Zugangsbeschränkungen und Abstandregeln für Liegen.