Urlaub in Europa in Zeiten von Corona

Einreise- und Corona-Regeln: Frankreich

Die Omikron-Variante führt zu höheren Infektionszahlen, aber milderen Krankheitsverläufen. Wer aktuell in Europa reisen will, muss wegen Corona mit Einschränkungen rechnen. So reagiert Frankreich auf die derzeitige Lage.

Auch diese Bronze-Statue in Sichtweite des Eiffelturms trägt eine Maske - obwohl es keine Maskenpflicht für Statuen gibt

Einreiseregeln Frankreich gilt als Hochrisikogebiet. Wer aus einem EU-Staat nach Frankreich einreist und weder geimpft noch genesen ist, muss eine Erklärung zur Symptomfreiheit abgeben und einen negativen PCR- oder Antigentest vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Ansonsten sind eine Impfbescheinigung oder ein Nachweis über die Genesung, der nicht älter als sechs Monate ist, vorzulegen. Detaillierte Informationen zu den geltenden Maßnahmen und Einreisebedingungen bietet das französische Außenministerium. Übersichtsartikel: Europas beliebteste Urlaubsländer und ihre Einreise- und Corona-Regeln Corona-Regeln In öffentlich zugänglichen Räumen und Verkehrsmitteln muss eine Maske getragen werden. Dies gilt auch im Freien bei Veranstaltungen und Menschenansammlungen. In Restaurants, Cafés, Museen, Sehenswürdigkeiten usw. muss der Pass Vaccinal vorgelegt werden. Touristen können eine Impfung oder Genesung auch anderweitig nachweisen, beispielsweise mit der CovPass-App. Corona-Tests in Frankreich sind für ausländische Touristinnen und Touristen kostenpflichtig. Das Testergebnis ist nur 24 Stunden gültig. Die schönsten Metropolen Europas: Paris Das Wahrzeichen: der Eiffelturm Der 324 Meter hohe Turm, der 1889 von Gustave Eiffel anlässlich der Pariser Weltausstellung und des hundertsten Jahrestags der Französischen Revolution erbaut wurde, ist kaum zu übersehen. Er zieht jährlich 7 Millionen Besucher an. Seine drei Etagen - auf Höhen von 58 Metern, 115 Metern und 275 Metern - sind mit dem Aufzug erreichbar. Sportliche können die 1665 Stufen aber auch selbst erklimmen!

Die schönsten Metropolen Europas: Paris Must-see-Museum: Louvre Der Louvre ist das meistbesuchte Kunstmuseum der Welt. Das historische Gebäude im Herzen von Paris ist ein ehemaliger Königspalast mit einer Fläche von 210.000 Quadratmetern. Der Louvre ist riesig, man könnte hier Tage verbringen. Wer wenig Zeit hat, kann die Warteschlangen umgehen und eine dreistündige Führung zu den Highlights mitmachen, zu denen die Mona Lisa und die Venus von Milo gehören.

Die schönsten Metropolen Europas: Paris Einen Besuch wert: die Pariser Museen Neben dem Louvre ist das Musée D'Orsay mit impressionistischer Kunst sehr beliebt, das in einem ehemaligen Bahnhof untergebracht ist. Auch das Musée de l'Orangerie zeigt Impressionismus, besonders bekannt sind die großen Seerosen-Gemälde von Claude Monet (Bild). Im Musée Rodin gibt es fast ausschließlich Werke von Auguste Rodin zu sehen. Das Centre Pompidou wiederum widmet sich moderner Kunst.

Die schönsten Metropolen Europas: Paris Kleine Insel, große Bedeutung: Île de la Cité Die Pont Neuf verbindet das Festland mit der Île de la Cité. Hier befindet sich die Conciergerie, ein ehemaliger mittelalterlicher Palast, der während der französischen Revolution zum Gefängnis wurde, und die berühmte Kathedrale Notre Dame. Diese ist wegen eines Brandschadens derzeit geschlossen. Die kleine Insel ist der älteste Teil von Paris, hier siedelten bereits die Kelten.

Die schönsten Metropolen Europas: Paris Paris in Grün: die Parks und Gärten der Stadt Ein beliebter Zeitvertreib der Pariser ist das Flanieren. Warum also nicht die Parks und Gärten von Paris erkunden? Besonders schön sind die Tuilerien neben dem Louvre und der Jardin du Luxembourg im 6. Arrondissement. Wenn Sie den anderen Touristen entfliehen möchten, sollten Sie durch den Parc des Buttes-Chaumont im Nordosten von Paris spazieren.

Die schönsten Metropolen Europas: Paris Das Leben genießen: eine Stadt für Gourmets Frankreich ist auf der ganzen Welt für seine gute Küche bekannt, und eines der besten Dinge, die man in Paris tun kann, ist essen! Von Croissants über Pastete bis zu Austern und Schnecken. Auch die Dessert-, Käse- und Brotauswahl ist paradiesisch. Und nicht zu vergessen: der Wein! Eine gute Möglichkeit, alle diese Köstlichkeiten zu probieren, ist eine kulinarische Tour durch die Stadt.

Die schönsten Metropolen Europas: Paris Tipp für Musikfans: das Palais Garnier Auch wenn Sie sich keine Karten für eine Vorstellung leisten können, ist das Opernhaus Palais Garnier ein beeindruckendes Gebäude, das definitiv einen Besuch wert ist. Es wurde Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts erbaut und ist im Inneren mit reichem Schmuck und Verzierungen ausgestattet. Wenn Sie mehr über die Geschichte des Hauses erfahren möchten, können Sie eine Führung buchen.

Die schönsten Metropolen Europas: Paris Beste Aussichten: Paris von oben Vom Eiffelturm haben Sie eine der besten Aussichten auf die Stadt. Aber auch im 56. Stock des Tour Montparnasse liegt Ihnen Paris zu Füßen. Und auch der Blick vom Arc de Triomphe ist nicht zu verachten, denn er zeigt die zwölf von ihm ausgehenden Alleen, darunter die Champs Élysées (Bild).

Die schönsten Metropolen Europas: Paris Stadtrundgang: Montmartre und Sacré-Cœur Paris hat viele Viertel, aber eines davon sollten Sie nicht verpassen: Montmartre. Highlight hier ist die Basilika Sacré-Cœur. Um zu ihr hinauf zu kommen, können Sie mit der Standseilbahn fahren. Dann heißt es erstmal Aussicht genießen, Kirche besichtigen und sich auf dem Place du Tertre treiben lassen. Hier können Sie sich porträtieren lassen oder durch die Cafés und Boutiquen schlendern.

Die schönsten Metropolen Europas: Paris Typisch Paris, aber nicht überlaufen: unsere Geheimtipps Hier ein paar Tipps zu Orten, die nicht von Touristen überrannt werden. Entdecken Sie die Katakomben oder bewundern Sie die Gräber des Friedhofs Père-Lachaise. Oder - weniger morbide - spazieren Sie auf der Promenade Plantée, einem Park, der auf einer stillgelegten Eisenbahnlinie angelegt wurde. Und wenn es dunkel wird, verpassen Sie nicht die nächtliche Lichtershow des Eiffelturms. Autorin/Autor: Susan Bonney-Cox



