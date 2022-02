Einreise- und Corona-Regeln: Griechenland

Einreiseregeln

Griechenland gliedert sich in die Reihe der Hochrisikogebiete ein. Seit dem 7. Februar dürfen Geimpfte wieder ohne Test einreisen. Wer ungeimpft ist - egal ob genesen oder nicht - muss bei der Einreise den Nachweis über einen negativen Corona-Test vorlegen. Ein Antigen-Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden, ein PCR-Test nicht älter als 72 Stunden sein. Zudem kann bei der Einreise ein weiterer Corona-Test angeordnet werden. Außerdem muss ein Einreise-Formular ausgefüllt werden, in dem man Angaben zu Besuchen in anderen Ländern sowie zur Anschrift während des Aufenthalts in Griechenland machen muss. Auch müssen Adresse und Telefonnummer von Kontaktpersonen angegeben werden. Das Formular kann man auch noch am Anreisetag ausfüllen.

Corona-Regeln

Im Land herrschen strenge Maßnahmen für Ungeimpfte. Sie dürfen öffentliche Räume wie Kinos, Theater, Museen und Bars nicht betreten - auch nicht mit negativen Schnell- oder PCR-Test. Im öffentlichen Raum gilt eine Maskenpflicht, in Verkehrsmitteln und Supermärkten sind FFP2-Masken Pflicht. Restaurants und Cafés müssen spätestens um Mitternacht schließen. In den Innenbereichen gilt 2G, in den Außenbereichen 3G. Ungeimpfte benötigen für den Besuch von Geschäften mit Ausnahme von Supermärkten und Apotheken einen aktuellen negativen Corona-Test. Auf Visit Greece sind alle wichtigen Informationen zusammengefasst.