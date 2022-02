Einreise- und Corona-Regeln: Deutschland

Einreiseregeln

Erforderlich für die Einreise nach Deutschland sind entweder ein negativer Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist (egal ob Antigen- oder PCR-Test), ein Impf- oder ein Genesungsnachweis.

Reisende, die sich in den letzten zehn Tagen in einem Hochrisiko- oder Virusvarianten-Gebiet aufgehalten haben, müssen sich vor ihrer Ankunft in Deutschland auf www.einreiseanmeldung.de registrieren und diesen Anmelde-Nachweis bei der Einreise mit sich führen.

Übersichtsartikel: Europas beliebteste Urlaubsländer und ihre Einreise- und Corona-Regeln

Corona-Regeln

In Deutschland haben Bund und Länder am 16.02. weitreichende Lockerungen bei den Corona-Schutzmaßnahmen beschlossen. Geplant ist der Wegfall fast aller Beschränkungen zum 20. März - so die Lage es zulässt.

Das bleibt: Weiterhin dürfen nur Geimpfte oder Genesene ein Kino oder Theater besuchen. Das gilt bundesweit und ist unabhängig von der Inzidenz. Wer Bus oder Bahn fahren möchte, muss auch in Zukunft entweder geimpft, genesen oder negativ getestet sein (3G) und eine Maske tragen. Das Kompetenzzentrum des Bundes informiert über die aktuellen Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes.

Das kommt: Die bisherige 2G-Regel (Zutritt nur Geimpfte oder Genesene) für den Handel entfällt. Masken müssen in Geschäften jedoch weiterhin getragen werden.

Ab dem 4. März sind Erleichterungen für die Gastronomie und Hotels geplant, dann soll wieder eine 3G-Regel gelten (geimpft, genesen, getestet). Auch Diskotheken und Bars sollten mit einer 2G-Plus-Regel wieder öffnen und es gelten neue Obergrenzen für Großveranstaltungen. Die Höchstgrenze für Außenveranstaltungen soll auf 25.000 Besucher hochgesetzt werden, die in Innenräumen auf 6000 oder eine maximale Auslastung von 60 Prozent.