Einreise- und Corona-Regeln: Italien

Einreiseregeln

Aus deutscher Sicht wird Italien als Hochrisikogebiet eingestuft. Wer nach Italien einreist, muss entweder einen Impf- oder einen Genesenen-Nachweis (in Italien "Super Green Pass" genannt) vorlegen oder einen negativen Antigen-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist bzw. einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist. Zudem muss über ein Online-Formular die Einreise angemeldet werden. Bei Reisen innerhalb Italiens per Flugzeug, Bahn oder Bus muss eine vollständige Impfung oder Genesung nachgewiesen werden. Hier reicht ein negativer Test nicht aus. Außerdem besteht in allen Verkehrsmitteln eine FFP2-Maskenpflicht.

Corona-Regeln

Wer in ein Hotel eincheckt, ein Restaurant, ein Museum oder eine Veranstaltung besuchen möchte, muss geimpft oder genesen sein. Die Impf- und Genesen-Nachweise gelten innerhalb Italiens nur noch sechs Monate. Bei ausländischen Touristen können die Nachweise auch älter als sechs Monate sein, wenn die Touristen zusätzlich einen maximal 48 Stunden alten Antigen- oder einen maximal 72 Stunden alten PCR-Test vorlegen können.

In ganz Italien gilt außerdem die Maskenpflicht, sowohl drinnen als auch draußen. In geschlossenen Räumen, aber auch an öffentlichen Orten muss eine FFP2-Maske getragen werden, wenn kein Mindestabstand möglich ist. Die Maskenpflicht im Freien wird ab dem 11. Februar ausgesetzt. In Geschäften des täglichen Bedarfs gilt die 3-G-Regel. Diskos bleiben geschlossen.

Italien stuft seine Regionen je nach Infektionsgeschehen in weiße, gelbe, orange oder rote Zonen ein. Führt eine gefährliche Infektionslage zu einer veränderten Einstufung, kann das Reisen innerhalb Italiens je nach Region eingeschränkt werden. In den einzelnen Regionen und Kommunen können zudem individuelle Regeln und Beschränkungen erlassen werden. Derzeit gibt es nur weiße, gelbe und orange Risikozonen.