Einreise- und Corona-Regeln: Malta

Einreiseregeln

Zur Einreise nach Malta sind eine digitale Anmeldung und der Nachweis einer Impfung nötig. Wer nur eine von zwei erforderlichen Impfdosen erhalten hat, muss zudem nachweisen, dass er genesen ist. Wer das nicht vorweisen kann, muss am Flughafen auf eigene Kosten einen PCR-Test machen und sich in ein Quarantänehotel begeben. Die Kosten für den PCR-Test liegen bei 120 Euro, die Kosten für das Quarantänehotel bei rund 100 Euro pro Nacht. Die Ausreise aus Malta ist erst nach Ablauf des Quarantänezeitraums von 14 Tagen und einem negativen Corona-Test möglich.

Risikoländer werden von Malta in zwei Kategorien ausgewiesen und entweder in der sogenannten "red list" oder "dark red list" geführt. Deutschland ist derzeit auf der "red list". Personen, die sich 14 Tage vor Einreise ausschließlich in Ländern der "red list" oder in Ländern, die auf keiner der beiden Listen geführt werden, aufgehalten haben, dürfen einreisen. Eine Einreise aus einem Land der "dark red list" ist nur in Ausnahmefällen und unter strengen Auflagen möglich und bedarf der vorherigen Genehmigung durch die maltesischen Behörden.

Corona-Regeln

Einrichtungen wie Geschäfte, Dienstleistungsbetriebe, Kinos und Theater sind geöffnet, dürfen aber nur betreten werden, wenn man einen Impfnachweis hat. Außerhalb der eigenen vier Wände muss ein Mund-Nasen-Schutz oder ein Visier getragen werden.