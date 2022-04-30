24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за 30 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами неділі, 1 травня (час київський).

Зеленський: РФ збирає додаткові сили для нових атак на сході України

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Український президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 66-го дня війни заявив, що Росія збирає додаткові сили для нових атак на сході України. "Нагнали підкріплення на Харківщину, пробують посилити тиск на Донбасі. Вони втратили у боях цієї безглуздої для Росії війни вже понад 23 тисячі солдатів. Але не зупиняються", - сказав він.

Зеленський звернувся російською мовою до військових РФ: "Нам відомо, що російське командування готується до нових великих втрат. У ті підрозділи, особовий склад яких був майже повністю знищений або суттєво ослаблений у березні-квітні, набирають нових людей. Російські командири брешуть своїм солдатам, коли кажуть, що на них чекає якась серйозна відповідальність за відмову воювати. І при цьому не розповідають, наприклад, про підготовку російською армією додаткових рефрижераторів для зберігання трупів. Не розповідають, які нові планові втрати очікуються генералами. Кожен російський солдат може врятувати своє життя. Вам краще вижити у Росії, ніж загинути на нашій землі", - сказав він.

Президент повідомив, що українські військові знищили вже понад тисячу російських танків, майже двісті російських літаків, майже дві з половиною тисячі броньованих бойових машин. "Звісно, в окупантів ще є техніка в запасах. Так, у них ще залишаються ракети для ударів по нашій території. Але ця війна вже послабила Росію так, що вони змушені планувати навіть меншу кількість військової техніки для участі в параді в Москві", - зауважив він.

Київ запропонував Китаю стати гарантом безпеки України

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Київ запропонував Китаю стати гарантом безпеки України. Про це український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив в інтерв'ю китайській державній агенції "Сіньхуа".

"Раніше ми вважали Будапештський меморандум важливою нормою безпеки для України, але, на жаль, він не приніс реальної безпеки Україні. Зараз Україна вивчає можливість отримати гарантії безпеки від постійних членів Ради Безпеки ООН та інших великих держав, зокрема Китаю. Наша пропозиція, щоб Китай був одним із гарантів безпеки України, є ознакою нашої поваги та довіри до Китайської Народної Республіки", - сказав він.

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