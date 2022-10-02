Зеленський: Лиман "зачищений" повністю

221-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 2 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 1 жовтня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події неділі, 2 жовтня (час київський).

++13.49++

Федеральна служба безпеки заперечувала проти обміну оборонців "Азовсталі", але президент Росії Володимир Путін все одно передав їх, щоби забрати з України свого кума Віктора Медведчука, пише американське видання The Washington Post із посиланням на проінформовані анонімні джерела в Україні та США. Як стверджують співрозмовники журналістів, російська спецслужба була "категорично проти", побоюючись негативного суспільного резонансу. Одним із посередників в рамках обміну став російський підсанкційний олігарх Роман Абрамович.

++13.24++

Російські ЗМІ повідомляють, що Конституційний суд РФ визнав конституційними "договори" про приєднання до РФ окупованих територій України, а Державна дума 3 жовтня розгляне ратифікацію цих документів і відповідні зміни до російської Конституції.

Читайте також: Відповідь Києва на шоу Путіна - заявка на членство в НАТО

++13.00++

Лиман у Донецькій області "зачищений" Збройними силами України від російських солдатів повністю, повідомляє президент України Володимир Зеленський.

++12.44++

Зважаючи на загрозу застосування Росією ядерної зброї, західні держави мають "посилити стримування", заявив депутат німецького Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) в інтерв'ю газеті Der Tagesspiegel. Він закликав "серйозно ставитися" до погроз президента РФ Володимира Путіна використати "всі наявні засоби". "Звичайно, завжди є такий ризик. Але ми можемо запобігти цьому, посиливши наше власне стримування і відповівши Путіну силою та згуртованістю", - сказав політик.

++12.20++

Інститут вивчення війни: ЗСУ продовжують контрнаступ на Півдні

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль може наступними тижнями створити інформаційні умови для кадрових змін у вищому військовому командуванні, яке вже публічно звинуватили в провалах у Лимані глава Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров і засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин.

Український танк біля Лимана Фото: Yashuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

Заклики Кадирова застосувати тактичну ядерну зброю проти України аналітики ISW називають такими, що суперечать його вимогам взяти під контроль РФ більше українських земель. Вони наголошують, що це не дозволить військам РФ вести бойові дії на враженому полі бою.

У звіті ISW зазначається, що в Збройних силах України підтверджують продовження контрнаступу на Херсонщині. Самі аналітики підтверджують удар по складу боєприпасів РФ у Таврійську та по околицях Нової Каховки. Тим часом російські військові блогери повідомляють про бої за село Давидів Брід.

Читайте також: В ISW пов'язали вихід РФ із Лимана з зацікавленістю Путіна в Півдні України

++11.51++

Вночі під вогонь російської армії потрапили Курахівська, Авдіївська, Бахмутська, Торецька, Соледарська і Світлодарська громади. Є влучання біля будинків. У Бахмуті одна людина дістала поранення. Там пошкоджені чотири приватні будинки та дві багатоповерхівки. Ще одна людина зазнала поранень у Соледарі.

За минулу добу внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули троє мирних жителів, ще дев'ять людей отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++11.24++

Триває розслідування розстрілу РФ цивільної автоколони на Харківщині, де за останніми даними, загинули 24 людини, в тому числі 13 дітей та вагітна жінка. Про це пише голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у щоденному звіті. За останню добу, за його словами, в Харківській області з пораненнями внаслідок обстрілів з боку РФ у Куп'янському районі отримала 71-річна жінка.

++10.54++

Вранці в Охтирському районі Сумської області на російській міні підірвався автомобіль "Укртелекому". Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, він з'їхав на узбіччя дороги біля телевежі. В авто було четверо людей. Водій загинув на місці від отриманих травм. Троє пасажирів госпіталізовані. "На місці працюють правоохоронці, обставини події з'ясовуються. Охтирський район лишається однією із найбільш замінованих територій на Сумщині", - написав Живицький у Facebook.

++10.32++

Удар, нанесений армією РФ уранці по Запоріжжю, здійснили чотирма ракетами зенітно-ракетного комплексу С-300, передбаченого для протиповітряної оборони. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Унаслідок атаки зруйнована промислова інфраструктура. Постраждалих немає.

++10.06++

Глава МАГАТЕ відвідає Київ та Москву наступного тижня

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідає Київ та Москву. Очікується, що це станеться наступного тижня, повідомили в МАГАТЕ.

Фото: Leonhard Foeger/REUTERS

"Рафаель Гроссі продовжує консультації та інші зусилля, спрямовані на якнайшвидше узгодження та впровадження зони ядерної та фізичної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС)", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що МАГАТЕ зв'язалося з російськими органами, щоб отримати роз'яснення щодо затримання гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Йому сказали, що Мурашова "затримали тимчасово". Гроссі висловив сподівання, що Мурашов безпечно і швидко повернеться до своєї родини та зможе відновити виконання посадових обов'язків на станції.

Читайте детальніше: Гендиректор МАГАТЕ відвідає Київ і Москву наступного тижня

++09.58++

Вночі Миколаїв зазнав ракетного обстрілу російськими зенітно-ракетними системами С-300. Влучання зафіксовані біля двох чотириповерхових будинків і біля території лікарні. Семеро осіб отримали поранення. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За ніч російська армія атакувала Миколаївщину сімома іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. П'ять з них знищила протиповітряна оборона. Внаслідок обстрілу села Шевченко загинули двоє людей. Вибухи лунали в селі Калинівка, детальніша інформація уточнюється. Обстрілів зазнали околиці села Новоолександрівка, але ніхто не постраждав.

++09.40++

ISW про відступ РФ з Лимана: Путіну важливіше утримати Південь України

Відступ армії РФ із Лимана на Донеччині свідчить, що президент РФ Володимир Путін більше зацікавлений в тому, щоб утримати окуповані території на Півдні України, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони переконані, що рішення не укріплювати вразливі лінії фронту в Лимані та Куп'янську ухвалювалось саме Путіним, а не військовим командуванням РФ. Утримання Херсонської та Запорізької областей, на їхню думку, важливіше для Путіна, ніж оборона Луганщини.

Тим часом міністр оборони США Ллойд Остін привітав звільнення Збройними силами України Лимана, заявивши, що це створить нові дилеми для російських військ. Глава Пентагону пояснив, що Лиман розташовується поперек ліній постачання, які Росія використовувала для перекидання своїх військ та техніки на південь. "А без цих маршрутів буде складніше. Тож це є своєрідною дилемою для росіян у майбутньому. І ми думаємо, що українці проробили велику роботу, щоби потрапити туди та почати деокупацію міста", - цитує Остіна агентство Reuters.

++09.19++

Під ранок Росія атакувала Запоріжжя та околиці міста, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються.

++08.54++

Вибори в Латвії: Популярна серед російськомовних партія не проходить

У Латвії вчора пройшли парламентські вибори. Станом на ранок неділі в країні підрахували 77 відсотків голосів. Лідирує партія чинного прем'єр-міністра Кріш'яніса Каріньша "Нова єдність". За неї проголосували 18,5 відсотка виборців.

Каріньш на виборах Фото: GINTS IVUSKANS/AFP

Каріньш очолив латвійський уряд Латвії у січні 2019 року. З початку повномасштабної війни Росії проти України він зайняв жорстку позицію щодо РФ, зокрема, й щодо обмежень на в'їзд до Латвії росіян.

Всього прохідний бар'єр, встановлений на рівні п'яти відсотків голосів, долають ще п'ять партій. Найпопулярніша серед російськомовних латвійців партія "Згода", яка отримала найбільшу кількість голосів на двох попередніх виборах, поки що не долає бар'єр - у неї 4,67 відсотка голосів.

Читайте детальніше: Вибори в Латвії: Попереду партія прем'єр-міністра "Нова єдність"

++08.35++

Дрон-камікадзе, яким російська армія вдарила по центру Кривогу Рогу, влучив у будівлю ліцею. В ньому зруйновані два поверхи, виникла пожежа, яку вогнеборці вже ліквідували. Постраждалих немає, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Вночі армія РФ також обстрілювала з реактивних систем залпового вогню "Град" і "Ураган" Нікопольський район області. В Нікополі пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. Постраждалих нема.

++08.11++

Австралія розширила санкції щодо РФ після оголошення російським президентом Володимиром Путіним про анексію ще частини територій України. "Додаткові фінансові санкції та заборона на в'їзд будуть запроваджені до 28 призначених Росією сепаратистів, міністрів і високопосадовців. Серед них є особи, які порушують міжнародне право, щоб узаконити незаконні дії Росії в Україні через псевдореферендуми, дезінформацію та залякування", - повідомляється на сайті австралійського міністерства закордонних справ.

Читайте також: Діти Путіна, пропагандисти, артисти: у нових санкціях України - 3,6 тисячі осіб

++07.50++

Російські військові частини в анексованому Криму приведені в повну бойову готовність з 30 вересня, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ). РФ проводить заходи з розосередження підрозділів: "Відомо про формування на території півострова мотострілецької дивізії за рахунок відмобілізованого чоловічого населення автономної республіки Крим, Краснодарського краю та республіки Адигея. Відзначено прибуття до пункту постійної дислокації 810-ї окремої бригади морської піхоти, що базується в місті Севастополь близько двох тисяч відмобілізованих осіб".

За минулу добу російська армія завдала чотирьох ракетних і 16 авіаційних ударів, а також здійснила понад 75 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України. Для ударів по об'єктах інфраструктури росіяни застосовують безпілотники іранського виробництва Shahed-136. Від російських обстрілів 30 вересня постраждали понад 30 населених пунктів, серед них - Одеса, Миколаїв, Очаків, Нікополь, Бахмут.

ЗСУ відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Козача Лопань, Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Первомайське. Українська авіація вразила російський опорний пункт, 22 райони зосередження озброєння та військової техніки, шість зенітних ракетних комплексів, а також збила два дрони. Ракетні війська та артилерія вразили вісім командних пунктів, 10 районів зосередження сил і техніки, три склади з боєприпасами та два зенітних ракетних комплекси С-300.

++07.28++

Війська РФ ударили дроном-камікадзе по центру Кривогу Рогу

Російська армія завдала вночі удару з дрона-камікадзе по об'єкту цивільної інфраструктури в одному з центральних районів Кривого Рогу Дніпропетровської області. Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул. Подробиць він поки не розповів.