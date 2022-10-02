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Німецька делегація з Бундестагу відвідує Тайвань
Німецька делегація з Бундестагу відвідує ТайваньФото: Yu-Tzu Chiu/dpa/picture alliance
ПолітикаКитай

Німецькі депутати відвідують Тайвань, Китай протестує

Сергій Ромашенко | Тетяна Кирилюк
1 год. тому

Тайвань - "невід'ємна частина території Китаю", заявили в міністерстві закордонних справ КНР у відповідь на візит німецької делегації з шести депутатів Бундестагу.

https://www.dw.com/uk/nimecki-deputati-vidviduut-tajvan-kitaj-protestue/a-63311284

Китай висловив протест проти візиту делегації німецького Бундестагу до Тайваню. Представник міністерства закордонних справ країни заявив в інтерв'ю німецькому агентству dpa у неділю, 2 жовтня, що Тайвань - "невід'ємна частина китайської території, а уряд КНР - єдиний легітимний уряд усього Китаю".

Делегація німецького Бундестагу в складі шести депутатів прибула до Тайваню з п'ятиденним візитом попри протести Китаю. Її очолює представник Християнсько-демократичного союзу Клаус-Петер Вільш (Klaus-Peter Willsch). Німецьких депутатів приймають на найвищому рівні: у них заплановані зустрічі з лідером Тайваню, міністром закордонних справ та головою парламенту.

Представник зовнішньополітичного відомства КНР наголосив, що китайський уряд закликає німецьких депутатів поважати принцип "одного Китаю", негайно припинити контакти з Тайванем і відправляти тому "хибні сигнали". Він також заявив, що Китай "вживатиме всіх необхідних заходів для рішучого захисту національного суверенітету та територіальної цілісності".

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Візит Ненсі Пелосі до Тайваню

На початку серпня Тайвань відвідала Ненсі Пелосі - голова Плати представників Конгресу США, третя особа в американській владній ієрархії після президента та віцепрезидента. Це був візит американського посадовця найвищого рівня за останні чверть століття. Він різко загострив напруженість у відносинах між КНР і США. Зокрема, Китай провів найбільші військові навчання за останні десятиліття, на яких відпрацьовувалась морська та повітряна блокада Тайваню, а також захоплення острова.

Китай вважає Тайвань ""бунтівною провінцією. Комуністична партія Китаю та лідер КНР Сі Цзіньпін оголосили "об'єднання з Тайванем" своєю "історичною місією". Водночас США зобов'язалися захищати Тайвань.

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