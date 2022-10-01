Обстріл колони з цивільними під Куп'янськом: 24 загиблих

У Куп'янському районі Харківщини в "сірій зоні" виявили розстріляну колону цивільних машин. За попередніми даними, загинули 20 людей, серед них - 13 дітей.

У Харківській області виявили розстріляну російськими військами колону автівок. У ній загинули 20 цивільних, серед яких понад 10 дітей, повідомила Служба безпеки України (СБУ) у суботу, 1 жовтня.

Розстріляну зі стрілецької зброї автоколону виявили в так званій "сірій зоні" між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом на Харківщині.

"Наприкінці вересня рашисти повністю знищили колону з семи автомобілів. Щонайменше 20 людей загинуло, і серед них - 10 дітей. Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів - вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку "ГАЗель", - йдеться в повідомленні СБУ.

Пізніше прессекретар УСБУ в області Владислав Абдула повідомив, що, за остаточними даними, внаслідок обстрілу цивільної колони автомобілів поблизу села Курилівка, що південніше Куп'янська, загинули 24 людини. "Загинули 24 людини, з них 13 дітей і 1 вагітна жінка. Це остаточні дані", - сказав Абдула.

Декільком людям вдалося врятуватися, зараз вони дають свідчення слідчим. СБУ за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розслідує злочин за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.

Розстріл цивільної автоколони в Запоріжжі

Вранці 30 вересня російський ракетний удар убив 30 цивільних і поранив близько 100 на виїзді з Запоріжжя. Як повідомили у військовій розвідці міністерства оборони Великобританії, удар нанесли російською ракетою протиповітряної оборони великої дальності: "Росія використовує стратегічно цінні військові ресурси у спробах здобути тактичну перевагу і при цьому вбиває мирних жителів, яких вона тепер оголошує своїми громадянами".

У той же день у Кремлі оголосили про анексію чотирьох регіонів України , зокрема, Запорізької області, хоча російські війська не контролюють її повністю. Президент РФ Володимир Путін заявив, що відтепер жителі цих областей - "громадяни РФ".