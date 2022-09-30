Удар по автоколоні в Запоріжжі: загинули понад 20 цивільних

Вранці у п'ятницю, 30 вересня, російські війська завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя, внаслідок якого загинули щонайменше 23 людей, ще 28 поранені. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Попередньо, випущено було 16 ракет із застосуванням ЗРК "С-300". 23 загиблих та 28 поранених", - написав він у Telegram.
За його словами, чотири ракетних удари були нанесені в район авторинку та колону автомобілей з цивільними, які прямували на окуповану росіянами територію за своїми родичами.
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух оголосив 1 жовтня днем жалоби.
В свою чергу окупаційна влада звинуватила в ударі Збройні сили України.
Укази про визнання "незалежності" окупованих територій Донецької та Луганської областей він підписав ще 21 лютого, а 24 лютого розпочав повномасштабне військове вторгнення в Україну, називаючи його "спеціальною військовою операцією" для "захисту" населення Донбасу.
Президент України Володимир Зеленський скликав на сьогодні термінове засідання Ставки верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки і оборони. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що будуть прийняті "фундаментальні рішення" для України.