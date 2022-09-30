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Машини швидкої допомоги біля місця удару по Запоріжжю
Машини швидкої допомоги біля місця удару по ЗапоріжжюФото: Viacheslav Tverdokhlib/AP Photo/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Удар по автоколоні в Запоріжжі: загинули понад 20 цивільних

Тетяна Кирилюк
2 год. тому

Вранці у п'ятницю, 30 вересня, РФ завдала ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні в Запоріжжі, повідомляє українська влада.

https://www.dw.com/uk/udar-po-gumanitarnij-koloni-v-zaporizzi-zaginuli-ponad-20-civilnih/a-63292784

Вранці у п'ятницю, 30 вересня, російські війська завдали ракетного удару по околицях Запоріжжя, внаслідок якого загинули щонайменше 23 людей, ще 28 поранені. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Попередньо, випущено було 16 ракет із застосуванням ЗРК "С-300". 23 загиблих та 28 поранених", - написав він у Telegram. 

За його словами, чотири ракетних удари були нанесені в район авторинку та колону автомобілей з цивільними, які прямували на окуповану росіянами територію за своїми родичами.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух оголосив 1 жовтня днем жалоби.

В свою чергу окупаційна влада звинуватила в ударі Збройні сили України. 

РФ анонсувала анексію Запорізької області

29 вересня президент Росії Володимир Путін підписав укази про "визнання державного суверенітету та незалежності" Запорізької, а також Херсонської області. Варто зазначити, що війська РФ окупували лише частину території цих областей. Зокрема, місто Запоріжжя не контролюється російськими солдатами.

Укази про визнання "незалежності" окупованих територій Донецької та Луганської областей він підписав ще 21 лютого, а 24 лютого розпочав повномасштабне військове вторгнення в Україну, називаючи його "спеціальною військовою операцією" для "захисту" населення Донбасу.

Речник російського президента Дмитро Пєсков оголосив, що сьогодні о 15:00 в Кремлі підпишуть договори про "приєднання до РФ нових територій". До Москви для зустрічі з Путіним уже прибули ватажки окупованих територій у чотирьох областях України після проведення там псевдореферендумів щодо приєднання до РФ.

Президент України Володимир Зеленський скликав на сьогодні термінове засідання Ставки верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки і оборони. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що будуть прийняті "фундаментальні рішення" для України. 

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