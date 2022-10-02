Війська РФ ударили дроном-камікадзе по центру Кривогу Рогу

221-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 2 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 1 жовтня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події неділі, 2 жовтня (час київський).

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Дрон-камікадзе, яким російська армія вдарила по центру Кривогу Рогу, влучив у будівлю ліцею. В ньому зруйновані два поверхи, виникла пожежа, яку вогнеборці вже ліквідували. Постраждалих немає, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Вночі армія РФ також обстрілювала з реактивних систем залпового вогню "Град" і "Ураган" Нікопольський район області. В Нікополі пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. Постраждалих нема.

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Австралія розширила санкції щодо РФ після оголошення російським президентом Володимиром Путіним про анексію ще частини територій України. "Додаткові фінансові санкції та заборона на в'їзд будуть запроваджені до 28 призначених Росією сепаратистів, міністрів і високопосадовців. Серед них є особи, які порушують міжнародне право, щоб узаконити незаконні дії Росії в Україні через псевдореферендуми, дезінформацію та залякування", - повідомляється на сайті австралійського міністерства закордонних справ.

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Російські військові частини в анексованому Криму приведені в повну бойову готовність з 30 вересня, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ). РФ проводить заходи з розосередження підрозділів: "Відомо про формування на території півострова мотострілецької дивізії за рахунок відмобілізованого чоловічого населення автономної республіки Крим, Краснодарського краю та республіки Адигея. Відзначено прибуття до пункту постійної дислокації 810-ї окремої бригади морської піхоти, що базується в місті Севастополь близько двох тисяч відмобілізованих осіб".

За минулу добу російська армія завдала чотирьох ракетних і 16 авіаційних ударів, а також здійснила понад 75 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України. Для ударів по об'єктах інфраструктури росіяни застосовують безпілотники іранського виробництва Shahed-136. Від російських обстрілів 30 вересня постраждали понад 30 населених пунктів, серед них - Одеса, Миколаїв, Очаків, Нікополь, Бахмут.

ЗСУ відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Козача Лопань, Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Первомайське. Українська авіація вразила російський опорний пункт, 22 райони зосередження озброєння та військової техніки, шість зенітних ракетних комплексів, а також збила два дрони. Ракетні війська та артилерія вразили вісім командних пунктів, 10 районів зосередження сил і техніки, три склади з боєприпасами та два зенітних ракетних комплекси С-300.

++07.28++

Війська РФ ударили дроном-камікадзе по центру Кривогу Рогу

Російська армія завдала вночі удару з дрона-камікадзе по об'єкту цивільної інфраструктури в одному з центральних районів Кривого Рогу Дніпропетровської області. Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул. Подробиць він поки не розповів.