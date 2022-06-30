Україна представить дорожню карту виконання вимог на шляху до ЄС 1 липня

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127-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 30 червня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 29 червня.
На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами четверга, 30 червня (час київський).
++07.59++
Бельгія з липня припинить видавати росіянам туристичні візи. Про це повідомив бельгійський візовий центр, вказавши, що прийматимуть заяви лише на студентські та робочі візи, а також на візи для возз'єднання сім'ї від заявників, які планують прибути до Бельгії до 31 серпня.
++07.46++
Президент РФ Володимир Путін, відповідаючи після Каспійського саміту в Туркменістані на запитання журналістів про атаку російської армії на торговельний центр в Кременчуці, заявив, що "не було ніякого теракту". "Просто так полями, зрозуміло, у нас не стріляють. Як правило, це робиться в результаті розвіданих цілей. Впевнений, що в цьому випадку все те саме. Ну ховають техніку, особливо західну, у всякі ангари, ринки, заводи, в цехах, де техніку ремонтують, впорядковують. По жодних цивільних об'єктах російська армія ударів не завдає. Немає необхідності. У нас є всі можливості для того, щоби визначити, що де знаходиться, і за наявності сучасної високоточної зброї великої дальності, досягати цих цілей", - сказав він.
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++07.21++
Президент України Володимир Зеленський анонсував публічне представлення дорожньої карти дій на шляху до Європейського Союзу 1 липня. "Саме таке завдання в нашої держави зараз - не втрачати жодного тижня у відносинах із ЄС. Ми постійно будемо, попри цю війну, попри всі складнощі, робити те, що наближає нас до повноправного членства в Євросоюзі. Вчора я провів спеціальну нараду. Було 28 учасників, які представляють і виконавчу, і законодавчу, і судову гілки влади. У держави буде відповідний документ - чітка карта дій, яку зможе перевірити будь-який громадянин і будь-яка громадянка України: що потрібно зробити державним інституціям, щоб ми виконали свою частину роботи на шляху до Євросоюзу. Вже 1 липня цей документ буде представлений", - сказав він у відеозверненні за підсумком 126-го дня війни.
У зверненні Зеленський також розповів про свій онлайн-виступ на саміті Організації Північноатлантичного договору: "Альянс змінює свою стратегію у відповідь на агресивну антиєвропейську політику Росії та російську війну проти нашої держави. Очевидно, що гарантувати безпеку в Європі у таких умовах неможливо без нашої держави. І ми зробимо все, щоб ця очевидність була трансформована в конкретні рішення - для України, для Альянсу. Нам потрібні чіткі гарантії безпеки - вони в нас будуть. І я сьогодні звернувся із закликом до членів НАТО знайти такий формат рішень, який передбачав би повноцінну участь України в нашій спільній європейській архітектурі безпеки".
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++07.12++
У відеозверненні за підсумком 126-го дня війни президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення Сирії визнати "незалежність" самопроголошених на українському Донбасі утворень "ЛДНР". "Росія все ж таки вичавила із Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держав. Це нікчемна історія. І в такому разі жодних відносин України із Сирією більше не буде, а санкційний тиск проти Сирії навпаки буде ще більшим", - наголосив він.
Сепаратистські проросійські утворення на Донбасі, крім Росії, не визнає жодна інша незалежна держава світу.