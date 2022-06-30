24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 29 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами четверга, 30 червня (час київський).

++07.59++

Бельгія з липня припинить видавати росіянам туристичні візи. Про це повідомив бельгійський візовий центр, вказавши, що прийматимуть заяви лише на студентські та робочі візи, а також на візи для возз'єднання сім'ї від заявників, які планують прибути до Бельгії до 31 серпня.

++07.46++

Президент РФ Володимир Путін, відповідаючи після Каспійського саміту в Туркменістані на запитання журналістів про атаку російської армії на торговельний центр в Кременчуці, заявив, що "не було ніякого теракту". "Просто так полями, зрозуміло, у нас не стріляють. Як правило, це робиться в результаті розвіданих цілей. Впевнений, що в цьому випадку все те саме. Ну ховають техніку, особливо західну, у всякі ангари, ринки, заводи, в цехах, де техніку ремонтують, впорядковують. По жодних цивільних об'єктах російська армія ударів не завдає. Немає необхідності. У нас є всі можливості для того, щоби визначити, що де знаходиться, і за наявності сучасної високоточної зброї великої дальності, досягати цих цілей", - сказав він.

Читайте також: У Радбезі ООН засудили ракетний удар РФ по ТЦ у Кременчуці

++07.21++

Україна представить дорожню карту виконання вимог на шляху до ЄС 1 липня

Президент України Володимир Зеленський анонсував публічне представлення дорожньої карти дій на шляху до Європейського Союзу 1 липня. "Саме таке завдання в нашої держави зараз - не втрачати жодного тижня у відносинах із ЄС. Ми постійно будемо, попри цю війну, попри всі складнощі, робити те, що наближає нас до повноправного членства в Євросоюзі. Вчора я провів спеціальну нараду. Було 28 учасників, які представляють і виконавчу, і законодавчу, і судову гілки влади. У держави буде відповідний документ - чітка карта дій, яку зможе перевірити будь-який громадянин і будь-яка громадянка України: що потрібно зробити державним інституціям, щоб ми виконали свою частину роботи на шляху до Євросоюзу. Вже 1 липня цей документ буде представлений", - сказав він у відеозверненні за підсумком 126-го дня війни.

У зверненні Зеленський також розповів про свій онлайн-виступ на саміті Організації Північноатлантичного договору: "Альянс змінює свою стратегію у відповідь на агресивну антиєвропейську політику Росії та російську війну проти нашої держави. Очевидно, що гарантувати безпеку в Європі у таких умовах неможливо без нашої держави. І ми зробимо все, щоб ця очевидність була трансформована в конкретні рішення - для України, для Альянсу. Нам потрібні чіткі гарантії безпеки - вони в нас будуть. І я сьогодні звернувся із закликом до членів НАТО знайти такий формат рішень, який передбачав би повноцінну участь України в нашій спільній європейській архітектурі безпеки".

Читайте також: Загроза Росії та виклик Китаю: головне у новій стратегічній концепції НАТО

++07.12++

У відеозверненні за підсумком 126-го дня війни президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення Сирії визнати "незалежність" самопроголошених на українському Донбасі утворень "ЛДНР". "Росія все ж таки вичавила із Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держав. Це нікчемна історія. І в такому разі жодних відносин України із Сирією більше не буде, а санкційний тиск проти Сирії навпаки буде ще більшим", - наголосив він.

Сепаратистські проросійські утворення на Донбасі, крім Росії, не визнає жодна інша незалежна держава світу.