Президент Індонезії передав Путіну послання від Зеленського

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив під час візиту до Москви у четвер, 30 червня, що він передав послання президента України Володимира Зеленського до російського лідера Володимира Путіна. "Я передав послання президента Зеленського президенту Путіну", - сказав Відодо після переговорів із Путіним. Деталі цього послання не повідомляються. За словами Відодо, він висловив "готовність" допомогти розпочати "діалог" між лідерами Росії та України, передає інформагенція AFP.

На тлі цього індонезійський лідер наголосив, що важливо рухатися до мирного вирішення конфлікту в Україні.

Джакарта і надалі торгуватиме з Москвою попри санкції Заходу

Попри санкції Заходу проти Росії Відодо запевнив, що Індонезія й надалі співпрацюватиме з Росією. Натомість російський президент Путін повідомив, що Росія готова задовольнити потреби Індонезії у добривах. На тлі цього Путін запевнив, що Росія має намір виконувати свої зобов'язання щодо контрактів на постачання енергоносіїв, продовольства та добрив закордонним клієнтам.

Нагадаємо, напередодні президент Індонезії Джоко Відодо передав запрошення українському лідеру Володимиру Зеленському відвідати саміт Великої двадцятки, який відбудеться в листопаді на Балі. Планується, що участь у цьому саміті візьме й президент РФ Володимир Путін.

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