СБУ заблокувала активи білоруської паливної компанії зі зв'язками в РФ

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Служба безпеки України повідомляє, що білоруська паливна компанія, активи якої було заблоковано, закуповувала сировину в РФ і сплачувала податки до бюджетів обох країн.
Україна заарештувала корпоративні права та банківські рахунки білоруської паливної компанії загальною вартістю 20 мільйонів гривень. Про це у середу, 15 червня, повідомила Служба безпеки України (СБУ).
"Компанія мала серед засновників білоруські державні підприємства, закуповувала сировину в РФ і сплачувала податки до бюджетів обох країн. Зважаючи на це, мережа має безпосереднє відношення до фінансування агресії РФ проти України", - зазначили в СБУ.
Арештовані активи передано в управління Національному агентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
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У доданих відомством фотографіях АЗС можна прогледіти логотип "БНК-Україна" - "дочки" найбільшого білоруського нафтотрейдера "Белорусская нефтяная компания" (БНК), вказує інформагенція "Інтерфакс-Україна". У повідомлені СБУ зазначається, що 2021 року компанія, чиї активи було заарештовано, поставила в Україну товарів майже на 20 мільярдів гривень.
Нагадаємо, у березні президент України Володимир Зеленський підписав закон про націоналізацію Україною активів, що належать Росії або російським державним підприємствам. Згідно з ним, Україна може націоналізувати майно, кошти, вклади в банках, цінні папери, корпоративні права та будь-яке інше майно на території України, що належить РФ та її державним компаніям. Усі націоналізовані активи перебуватимуть у державній власності.