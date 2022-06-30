Швеція надасть Україні протитанкову зброю та обладнання для розмінування

Швеція передасть Україні ще одну партію військової допомоги, що включатиме протитанкову зброю, допоміжне озброєння та обладнання для розмінування, про які попросив Київ. Про це у четвер, 30 червня, заявив міністр оборони Швеції Петер Гультквіст.

"Важливо, щоби підтримка України з боку демократичних країн Європи була постійною та довгостроковою", - цитує Associated Press слова міністра шведській агенції TT. Гультквіст не уточнив, коли саме буде доставлена зброя, втім зазначив, що в інтересах усіх, аби це сталося якомога швидше.

П'ятий пакет допомоги Стокгольма Києву

Загалом вартість нового, вже п'ятого траншу військової підтримки України, становить близько 500 мільйонів шведських крон (48,7 мільйона євро).

Попередню, четверту, поставку Швеція анонсувала на початку червня. Вона включала в себе протикорабельні ракети, протитанкові озброєння, гвинтівки та боєприпаси. Загальна вартість - понад 95 мільйонів євро.

Крім цього, Швеція надавала також фінансову допомогу Україні.

Рух Швеції в НАТО

Напередодні, 29 червня, на саміті Організації Північноатлантичного договору в Мадриді Фінляндії та Швеції надіслали офіційне запрошення на вступ до НАТО. Про намір приєднання до Північноатлантичного альянсу країни заявили в травні на тлі війни Росії проти України.

Очікується, що протоколи про приєднання офіційно підпишуть 5 липня. Після цього їх мають ратифікувати усі 30 держав-членів НАТО. За оцінками агентства dpa, це може тривати від шести до восьми місяців.

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