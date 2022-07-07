24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 6 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами четверга, 7 липня (час київський).

++17.55++

У міноборони України не виключають наступу РФ на Запоріжжя

У міноборони України не виключають спроб наступу росіян на Запоріжжя. Такі прогнози оприлюднила в медіацентрі Україна-Укрінформ заступниця міністра оборони Ганна Маляр, котра посилається на дані Головного управління розвідки (ГУР). "На Запорізькому та Новопавлівському напрямках не виключається проведення противником наступальних дій у напрямку Запоріжжя або здійснення обходу у напрямку Велика Новоселівка-Покровське, очевидно, з метою оточення наших підрозділів. Так само не виключається, що з цією метою підрозділи російських окупаційних військ на зазначеному напрямку посилюються щонайменше 5 батальйонно-тактичними групами", - наголосила Маляр.

Читайте також: Давидів Брід з окупації та інші небезпечні дороги українського Півдня

++17.35++

Джонсон пообіцяв Зеленському працювати далі над деблокадою портів

Борис Джонсон, який раніше у четвер оголосив про свою відставку, пообіцяв Володимиру Зеленському, що найближчими тижнями продовжить з партнерами пошук шляхів припинення блокади українських портів та поновлення експорту українського зерна морем, повідомив речник Джонсона. "Президент Зеленський подякував прем'єр-міністру за його рішучі дії щодо України й сказав, що український народ вдячний за зусилля Великобританії", - сказав речник після розмови між двома політиками, цитує Reuters. Також за словами речника, прем'єр-міністр Великобританії закінчив розмову, похваливши Зеленського, сказавши: "Ви герой, усі Вас люблять".

++17.05++

У Переяславі знесли монумент до 300-річчя возз'єднання України з Росією

У місті Переяслав Київської області знесли монумент відзначення 300-річчя возз'єднання України з РФ, повідомив голова обласної адміністрації Олексій Кулеба. Пам'ятник демонтовано за рішенням громади та органу місцевого самоврядування, уточнив він. За словами Кулеби, окупаційні дії російської армії на Київщині довели, що "возз'єднання" чи "дружбу" йтися не може.

Читайте також:Арка дружби народів у Києві: скульптури прибрали, "ярмо" залишилося

++16.55++

Європарламент визнав українські водійські права

Члени Європарламенту дозволили українським біженцям, котрі перебувають у ЄС, і надалі користуватися українськими водійськими правами, підтримавши відповідну пропозицію Єврокомісії. Згідно з рішенням, українці, які втекли до ЄС від російського вторгнення в Україну й отримали статус тимчасового захисту, зможуть і надалі користуватися своїми українськими водійськими правами. На ввесь час дії дозволу на перебування не буде жодної необхідності обмінювати отриманні в Україні водійські права на права відповідних країн-членів ЄС або складати новий іспит з водіння, йдеться в повідомленні. У разі втрати або крадіжки водійського посвідчення країни ЄС зможуть видавати українцям нові посвідчення водія вже стандартів ЄС, але за умови, що органи української влади підтвердять, що особа мала чинні права водія в Україні, а сама особа надасть довідку про те, що вона фізично і психічно придатна до водіння транспортного засобу, повідомляє сайт Європарламенту.

++16.46++

Парламент Фінляндії ухвалив закон, що дозволяє звести загородження на кордоні з Росією, а також відмовляти громадянам, які прибувають з Росії, у наданні притулку, повідомляє Reuters.

Документ дозволяє закривати наземний кордон країни від прохачів притулку "у разі виняткових обставин" та направляти їхні заяви до певних прикордонних пунктів пропуску, зводити загородження вздовж усього кордону, а також прискорити ухвалення низки міграційних законів у країні.

++16.35++

Європарламент підтримав виділення Україні кредиту на мільярд євро

Європарламент підтримав надання Україні макрофінансової допомоги Європейським Союзом у розмірі один мільярд євро. Як повідомив мінфін України на своєму сайті, ці кошти підуть "для забезпечення невідкладних бюджетних потреб". Зазначається також, що таке рішення було ухвалено у безпрецедентно короткі терміни. Згідно з інституційними процедурами в ЄС, схвалену Європарламентом пропозицію Єврокомісії ще має підтримати Рада ЄС.

++16.11++

У "Дії" запустили опитування щодо радянського герба на "Батьківщині-матері"

На тлі війни, розв'язаної Росією проти України, в додатку "Дія" запустили опитування українців щодо долі радянського герба на щиті монумента "Батьківщина-мати".

Це найвища скульптура в Європі, розташована в Києві на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Опитування триватиме до 21 липня. Серед запропонованих варіантів відповідей:

залишити все, як є,

зняти радянський герб і залишити щит чистим,

замінити на тризуб - державний герб України.

Читайте детальніше: У "Дії" запустили голосування щодо герба СРСР на "Батьківщині-матері"

ЄС: Не дозволимо використати зустріч дипломатів G20 для пропаганди РФ

++15.40++

Європейський Союз не дозволить Росії використати зустріч провідних дипломатів "Великої двадцятки" (G20) на Балі для політичної пропаганди, заявила речниця представництва ЄС із закордонних справ та політики безпеки Набіла Массралі. ЄС зацікавлений в успіху саміту і не дозволить "Москві використовувати G20 як власну пропагандистську платформу", заявила Массралі на пресконференції у Брюсселі. "Політична участь Росії на високому рівні на зустрічі G20 може становити загрозу для довіри до G20, її ефективності та актуальності", - додала Массралі, яку цитує інформагенція dpa. Речниця наголосила однак, що у ЄС не хотіли би, щоб зустріч G20 була паралізована внаслідок бойкоту РФ. За словами Массралі, Єврокомісія не буде пропускати зустріч глав МЗС країн Великої двадцятки, оскільки форум G20 надто важливий. Утім, вторгнення російського президента Володимира Путіна в Україну "виключає можливість проведення саміту в звичному режимі", додала вона.

На саміті G20, що розпочався на острові Балі в Індонезії, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вперше з початку війни РФ проти України особисто перебуватиме поруч з найзапеклішими критиками вторгнення його країни в Україну. Це відбудеться на вітальній вечері для учасників саміту. Очікується, що війна в Україні, а також глобальна продовольча криза, яку спричинила вона, будуть у центрі уваги дводенної зустрічі міністрів закордонних справ найбільших економік світу.

++15.11++

РФ нанесла ракетний удар по Краматорську, є жертви

Росія завдала авіаційного ракетного удару по центру Краматорська Донецької області, є жертви, повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. "З'ясовуємо наслідки, працюють рятувальні служби. Залишайтесь в укритті, небезпека не минула", - написав він у Facebook.

++14.41++

Борис Джонсон офіційно оголосив про відставку

Борис Джонсон офіційно оголосив, що йде у відставку з посади лідера Консервативної партії, а отже, й з посади прем'єр-міністра Великобританії.

Джонсон подає у відставку

За годину до цієї заяви Джонсон призначив урядовців на місця тих, хто звільнився зі своїх посад, вимагаючи його відставки. "Я призначив уряд, який служитиме, як і я, допоки не буде нового лідера". Порядок обрання, за його словами, оголосять наступного тижня.

Подаючи у відставку, Джонсон наголосив: "Дозвольте мені сказати зараз українцям: я знаю, що ми в Сполученому королівстві будемо підтримувати вашу боротьбу за свободу стільки, скільки буде потрібно". За даними ЗМІ, після оголошення про відставку, Джонсон збирався зателефонувати президентові України Володимиру Зеленському.

Читайте докладніше: ЗМІ: Прем'єр Великобританії Джонсон оголосить у четвер про відставку

++14.27++

У міноборони РФ заявили про "паузу в боях в Україні"

У російському міністерстві оборони заявили, що війська РФ беруть паузу в боях в Україні. За словами представника відомства, підрозділи російських військ зараз проводять "заходи щодо поповнення бойових можливостей". "Військовослужбовцям надано можливість відпочити, отримати листи та посилки з дому", - цитують міністерство російські пропагандистські ЗМІ. Раніше президент РФ Володимир Путін казав, що треба дати "відпочинок" солдатам, які брали участь в окупації українського Лисичанська на Луганщині.

++14.04++

Міністерка оборони ФРН відкинула можливість постачання Україні бронетранспортерів Fuchs

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) відкинула можливість постачання Україні бронетранспортерів Fuchs, заявивши, що не можна забирати ресурси німецької армії. "Ми підтримуємо Україну всім, що є в наших силах. Але ми маємо забезпечити здатність Німеччини захистити себе. Безвідповідально хотіти грабувати Бундесвер, особливо в такі часи, і, крім того, ігнорувати військові поради інспектора", - сказала Ламбрехт агенції dpa. Раніше інспектор Бундесверу, генерал Еберхард Цорн (Eberhard Zorn) заявляв про неможливість постачання бронетранспортерів Fuchs Україні, чого вимагає опозиційна фракція Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС).

++13.36++

Ракета РФ влучила у молдовське судно в Чорному морі

Одна з випущених по Одещині російських ракет Х-31 влучила в танкер "Millennial Spirit", який ходить під прапором Молдови та дрейфує в територіальному морі без екіпажу із залишками дизпалива на борту, повідомляє оперативне командування Збройних сил України "Південь". За їхніми даними, на судні можуть горіти залишки вантажу.

Цей танкер уже зазнавав обстрілу російськими військовими кораблями на початку повномасштабної війни РФ проти України. Тоді на ньому було понад 500 тонн дизпалива. "Через блокаду рашистами судноплавства танкер вже 4 місяці дрейфує в морі без екіпажу, як екологічна бомба уповільненої дії", - наголошують в ОК "Південь".

++13.14++

Російське судно з зерном із Бердянська покинуло Туреччину, Київ викликав посла

Міністерство закордонних справ України викликало посла Туреччини в Києві через відпущений російський суховантаж із зерном з окупованого Бердянська, який раніше прибув до порту Карасу. "Завдяки оперативному втручанню відповідних органів влади України це судно не змогло розвантажити крадене і було затримане. До турецької сторони було направлено запит на арешт судна і вантажу. Водночас, ігноруючи звернення української сторони, ввечері 6 липня судно було відпущене", - йдеться в заяві міністерства. У Києві "глибоко розчаровані" ситуацією та закликають Анкару провести розслідування, надати вичерпну відповідь, а також запобігти подібним випадкам у майбутньому.

++12.33++

Вантажне судно з зерном "Жібек жоли" під прапором РФ залишило турецький порт Карасу, повідомляє агенція Reuters із посиланням на дані відстеження суден. Суховантаж вийшов з Бердянська 30 червня і 1 липня прибув до турецького берега. Київ раніше заявляв, що турецька влада затримала судно на запит України, оскільки воно перевозить зерно, вкрадене з окупованих українських територій.

++12.02++

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що країні необхідно диверсифікувати маршрути постачання нафти після того, як 5 липня районний суд у російському порту Новоросійськ розпорядився на 30 діб призупинити роботу морського терміналу, через який проходить основний потік казахстанської нафти до Європи. Токаєв доручив перевірити можливість реалізації проєкту будівництва дном Каспійського моря трубопроводу, який би дозволив би постачати нафту до Європи в обхід Росії, повідомляє агентство Reuters.

++11.39++

ЗМІ: Прем'єр Великобританії оголосить у четвер про відставку

Борис Джонсон

Як повідомляють британські ЗМІ, у четвер, 7 липня, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосить про відставку.

Sky News і BBC пишуть, що Джонсон погодився піти у відставку, про що офіційно оголосить пізніше в четвер. За їхніми даними, він піде з посади лідера Консервативної партії та продовжить виконувати обов'язки прем'єра до жовтня.

Читайте детальніше: Генпрокурорка Великобританії вимагає відставки Бориса Джонсона

++11.11++

У Болгарії заблокували переказ посольству РФ на 900 тисяч доларів

У Болгарії через санкції Європейського Союзу заблокували грошовий переказ на рахунок посольства Росії в Софії на 890 тисяч доларів, повідомив міністр фінансів країни Асен Василев в середу, 6 липня. "Є переведення в посольство Росії, яке потрапляє безпосередньо під санкції Єврокомісії. Посольство Росії запросило скасувати санкції на цей переказ, і зараз скасування узгоджується з ЄК", - сказав він. У посольстві РФ у Софії підтвердили інформацію про блокування переказу, але відмовилися від коментарів.

++10.56++

На острові Зміїний підняли прапор України

Після того, як прапор України доставили на Зміїний, з якого після серії атак Збройних сил України вийшли російські солдати, українські військові підняли його на острові, повідомляє провладна партія "Слуга народу". "І не просто прапор, а з написом-нагадуванням: "Пам'ятай "русский военный корабль", острів Зміїний - це Україна!", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Острів Зміїний: у чому його стратегічна важливість для України?

++10.28++

6 липня вздовж лінії фронту на Донеччині продовжувались інтенсивні обстріли, але просування російської армії було незначним, зазначає військова розвідка Великобританії у ранковому звіті. "Російські підрозділи, залучені до завоювань минулого тижня, зараз, швидше за все, відновлюються", - йдеться у повідомленні.

Тим часом американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті зауважує, що, попри продовження російськими військами атак, 6 липня вперше за 133 дні війни в Україні не було свідчень щодо якихось "територіальних здобутків" РФ. На думку аналітиків, це свідчить про те, що Росія взяла оперативну паузу, під час якої обмежиться невеликими наступальними діями, створюючи умови для масштабніших операцій та відновлення бойової сили.

++09.47++

Ситуація в регіонах

Командування Збройних сил України (ЗСУ) та голови обласних військових адміністрацій (ОВА) повідомили в ранкових зведеннях про ситуацію в регіонах:

У ніч на четвер Росія двічі атакувала Одещину . Як повідомляє оперативне командування ЗСУ "Південь", вночі удар двома ракетами прийшовся на два сільськогосподарських ангари, які зруйновані. В одному з них зберігалося близько 35 тонн зерна. За попередніми даними, жертв немає. На світанку, під час авіаційного обльоту та розвідки Зміїного, острів атакували двома ракетами повітряного базування. Суттєво пошкоджений причал.

. Як повідомляє оперативне командування ЗСУ "Південь", вночі удар двома ракетами прийшовся на два сільськогосподарських ангари, які зруйновані. В одному з них зберігалося близько 35 тонн зерна. За попередніми даними, жертв немає. На світанку, під час авіаційного обльоту та розвідки Зміїного, острів атакували двома ракетами повітряного базування. Суттєво пошкоджений причал. Вночі РФ укотре завдала ракетних ударів по Харкову . Дві ракети вдарили поруч зі школою-інтернатом для дітей з вадами зору в Немишлянському районі. Попередньо, постраждалих немає. За даними голови ОВА Олега Синєгубова, на території області росіяни обстрілювали населені пункти Чугуївського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів. Через обстріли горять лісосмуги, поля з урожаєм аграріїв, знищуються запаси сіна. У селі Калинове Золочівської громади зруйнували ферму з вирощування равликів, сталася масштабна пожежа, яку ліквідували рятувальники. Протягом 6 липня загинули двоє цивільних, ще одного чоловіка госпіталізували.

. Дві ракети вдарили поруч зі школою-інтернатом для дітей з вадами зору в Немишлянському районі. Попередньо, постраждалих немає. За даними голови ОВА Олега Синєгубова, на території області росіяни обстрілювали населені пункти Чугуївського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів. Через обстріли горять лісосмуги, поля з урожаєм аграріїв, знищуються запаси сіна. У селі Калинове Золочівської громади зруйнували ферму з вирощування равликів, сталася масштабна пожежа, яку ліквідували рятувальники. Протягом 6 липня загинули двоє цивільних, ще одного чоловіка госпіталізували. Росія продовжує атакувати Дніпропетровщину . Як повідомляє голова ОВА Валентин Резніченко, вночі обстрілів зазнав Криворізький район, а саме - Зеленодольська громада. У Мар'янському пошкоджена лінія електропередач - село частково без світла. Жертв серед цивільних немає.

. Як повідомляє голова ОВА Валентин Резніченко, вночі обстрілів зазнав Криворізький район, а саме - Зеленодольська громада. У Мар'янському пошкоджена лінія електропередач - село частково без світла. Жертв серед цивільних немає. Вранці в четвер обстрілів з боку російської армії зазнав Очаків Миколаївської області . Потерпілих немає. Також були обстріли Острівського старостинського округу Куцурубської громади, внаслідок яких зруйноване фермерське господарство, але потерпілих немає. За даними голови ОВА Віталія Кіма, 6 липня внаслідок потрапляння боєприпасів та їхніх уламків виникло загоряння сухої трави в Миколаєві. В області минулої доби РФ обстрілювала Широківську, Первомайську, Галицинівську та Шевченківську громади, внаслідок чого відбулися займання полів і сухостоїв, потерпілих немає. Тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді.

. Потерпілих немає. Також були обстріли Острівського старостинського округу Куцурубської громади, внаслідок яких зруйноване фермерське господарство, але потерпілих немає. За даними голови ОВА Віталія Кіма, 6 липня внаслідок потрапляння боєприпасів та їхніх уламків виникло загоряння сухої трави в Миколаєві. В області минулої доби РФ обстрілювала Широківську, Первомайську, Галицинівську та Шевченківську громади, внаслідок чого відбулися займання полів і сухостоїв, потерпілих немає. Тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. На Донеччині внаслідок атак РФ 6 липня загинули семеро людей . Як повідомляє голова ОВА Павло Кириленко, троє загиблих - у Торецьку, двоє - в Авдіївці, по одному - в Кодемі та Сіверську. Ще двоє цивільних зазнали поранень.

. Як повідомляє голова ОВА Павло Кириленко, троє загиблих - у Торецьку, двоє - в Авдіївці, по одному - в Кодемі та Сіверську. Ще двоє цивільних зазнали поранень. На Луганщині Росія проводить мобілізацію місцевих у нещодавно захоплених Сєвєродонецьку та Лисичанську, повідомляє голова ОВА Сергій Гайдай. "Чоловіка запрошують на роботу, наприклад, до водоканалу, а через кілька днів він замість перших грошей отримує повістку. Його викликає "нова батьківщина". За рахунок сєвєродончан і лисичан ворог намагається подолати спротив українських бійців, щоб завершити виконання хоча б якогось завдання", - каже він. За його словами, російські сили третій місяць не можуть захопити автосполучення з Лисичанська до Бахмута та контролюють лише ті ділянки, з яких ЗСУ відійшли на нові оборонні позиції.

Читайте також: У США випустили колекційну монету на честь опору українців РФ на Зміїному

++09.09++

Литовці відправили ЗСУ Bayraktar, на який збирали кошти

Литва відправила Україні бойовий дрон Bayraktar, на купівлю якого литовці збирали гроші.

Bayraktar, який Литва 6 липня відправила Україні

На військовому аеродромі неподалік литовського Шяуляя 6 липня зібралися тисячі людей, щоби побачити безпілотник, на який збирали гроші.

Литовці назбирали майже шість мільйонів євро лише за три з половиною дні на Bayraktar для Збройних сил України, які протистоять Росії. Туреччина оголосила, що віддасть безпілотник безкоштовно.

Читайте докладніше: Литва передала Україні Bayraktar, на який збирали пожертви

++08.34++

Ессо втрачає статус постачальника взуття для королівської родини Данії на тлі війни РФ проти України

Данський виробник взуття Ecco позбувається 30-річного статусу постачальника для королівської родини на тлі критики щодо продовження роботи в Росії, яка розв'язала війну проти України. Компанія повідомила 6 липня, що втратить цей статус 16 квітня 2023 року, коли завершиться п'ятирічний контракт, бо продовжувати його королівська родина не збирається. "Керівництво Ессо бере до уваги рішення королівської сім'ї та більше не має чого додати", - йдеться у повідомленні.

Ні королівська сім'я, ні компанія не повідомили про причини такого рішення, однак, як зазначає агентство dpa, в останні місяці Ессо зіткнулася з гострою критикою через те, що продовжує працювати в Росії після її повномасштабного військового вторгнення в Україну. В компанії пояснюють це рішення "відповідальністю перед своїми працівниками". В РФ у 200 магазинах компанії працюють 1800 людей. Кілька данських взуттєвих ритейлерів перестали працювати з Ессо через рішення компанії лишитись в РФ.

++07.59++

Генштаб ЗСУ: Росія намагається встановити повний контроль над Луганщиною

Як стверджує генеральний штаб Збройних сил України:

Росія досі не встановила повний контроль над Луганщиною . "Противник намагається подолати спротив наших військ та встановити повний контроль над Луганською областю. Переміщує підрозділи", - йдеться у ранковому зведенні.

. "Противник намагається подолати спротив наших військ та встановити повний контроль над Луганською областю. Переміщує підрозділи", - йдеться у ранковому зведенні. На Херсонщині в районі Добрянки ЗСУ майже повністю знищили російську диверсійно-розвідувальну групу та відбили штурм РФ.

На Харківському напрямку Росія зосереджує зусилля на утримані зайнятих рубежів, а на окремих ділянках лінії зіткнення намагається вести штурмові дії. Неподалік Шестакового росіяни дистанційно замінували автомобільні шляхи.

Тривають спроби штурму РФ на Слов'янському напрямку.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках Росія постійно обстрілює позиції підрозділів ЗСУ, щоби сковувати їхні дії.

Під вогнем важкого озброєння РФ - населенні пункти Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжчини, Миколаївщини, Херсонщини.

Читайте також: Ключовим у боротьбі за Донбас стане Слов'янськ - британська розвідка

++07.30++

Норвегія та Росія врегулювали суперечку через постачання на Шпіцберген

Міністерство закордонних справ Норвегії заявило 6 липня, що знайшло "рішення", яке дозволить заблокованим через санкції російським вантажам дістатися до шахтарів на арктичному архіпелазі Шпіцберген. Там повідомили, що контейнери були заблоковані, адже доставлялися російським транспортом, якому забороняється перевозити вантажі через кордон. Тепер контейнери поставлятимуть норвезькими транспортними засобами. У своїй заяві міністерство зазначило, що Норвегія мала "хороший діалог" із російською стороною протягом усієї суперечки.

Норвегія зупинила фури, які доставляли вантаж російським шахтарям на Шпіцбергені в середині червня на тлі санкцій щодо РФ через розв'язану нею війну в Україні. Архіпелаг Шпіцберген належить Норвегії, однак договір від 1920 року дає право низці країн, зокрема й Росії, видобувати там сировину. Радянський Союз, а згодом РФ, видобували там вугілля вже кілька десятиліть.

Читайте докладніше: Норвегія та Росія врегулювали суперечку через постачання на Шпіцберген