Європарламент визнав українські водійські права

Члени Європарламенту дозволили українським біженцям у Євросоюзі і надалі користуватися українськими водійськими правами. Під час пленарного засідання в четвер, 7 липня, євродепутати 561 голосом проти шести та п'ятьох тих, хто утримався, підтримали спрощення процедури збереження українцями своїх прав водія в ЄС. Таким чином вони схвалили внесену раніше відповідну пропозицію Європейської Комісії.

Як повідомляється на сайті Європарламенту, українці, які втекли до ЄС унаслідок вторгнення Росії в Україну й отримали статус тимчасового захисту, що гарантує їм право на притулок і перебування, зможуть і надалі користуватися своїми українськими водійськими правами. На ввесь час дії дозволу на перебування не буде жодної необхідності обмінювати отриманні в Україні водійські права на права відповідних країн-членів ЄС або складати новий іспит з водіння, йдеться в повідомленні.

У разі втрати або крадіжки водійського посвідчення країни ЄС зможуть видавати українцям нові посвідчення водія вже стандартів ЄС, але за умови, що органи української влади підтвердять, що особа мала чинні права водія в Україні, а сама особа надасть довідку про те, що вона фізично і психічно придатна до водіння транспортного засобу.

За певних умов українські біженці, які працювали водіями вантажівок та автобусів, зможуть отримати в ЄС визнання своїх виданих українською владою сертифікатів професійної кваліфікації після короткого курсу навчання та тесту. Це дозволить їм працювати в ЄС протягом дії дозволу на перебування, йдеться в повідомленні на сайті Європарламенту.

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Тепер ці нововведення ще має схвалити Рада ЄС. Нові правила набудуть чинності за п'ять днів після опублікування в Офіційному віснику ЄС.

Брак уніфікованої системи обміну

Наразі в ЄС не існує єдиної системи обміну посвідчень водія або сертифікатів водійської кваліфікації, виданих третіми країнами, такими як Україна. Можливість обміну посвідчень водіїв може бути закріплена або в національному законодавстві, або в рамках наявних двосторонніх угод між країнами-членами ЄС та Україною. Наразі деякі країни вимагають від водіїв мати при собі офіційний переклад українського посвідчення водія, що супроводжується міжнародним посвідченням, і обмінювати його на відповідний документ країни ЄС після шести місяців проживання.

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