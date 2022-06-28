Солідарність громад: десятки німецьких міст шукають партнерів в Україні

"До лютого цього року налагодженням партнерських відносин з Німеччиною більше цікавилися українські міста", - розповідає Тамара Вуковіч з організації Engagement Global, що фінансується німецьким міністерством економічної співпраці і розвитку. "Однак після нападу Росії на Україну все різко змінилося. Ми отримуємо багато звернень від громад з Німеччини, які хочуть співпрацювати з українськими містами і підтримати українців у цей непростий момент", - каже Вуковіч. З 2015 року вона з колегами координує проєкти українсько-німецької співпраці, допомагає містам налагоджувати контакти, консультує і допомагає оформити ґранти на спільні ініціативи.

За сім років роботи кількість партнерів серед українських і німецьких громад зросла з 39 до 72, розповідає представниця Engagement Global про успіхи двосторонньої співпраці ще до війни. "Однак потім ми відчули справжню хвилю солідарності з Україною: лише за кілька місяців, відколи почалася війна, ми отримали від німецьких громад вже 37 заявок на налагодження партнерських відносин з українськими містами", - розповідає Тамара Вуковіч. За її словами, уряд Німеччини з огляду на великий інтерес німецьких громад до співпраці з українськими збільшив у декілька разів бюджет підтримки проєктів співпраці на комунальному рівні.

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"Партнерства солідарності"

Реагуючи на великий інтерес з боку німецьких громад, Engagement Global започаткувала програму "партнерства солідарності". Без зайвої бюрократії міста можуть отримати організаційну підтримку разом з урядовим грантом до 50 тисяч євро на затверджені проєкти.

Серед багатьох невеликих міст і містечок, які започатковують "партнерства солідарності", виділяються два міста-мільйонника - Кельн і Дніпро. "Все почалося ще у середині березня, коли у міській раді Кельна обговорювалася війна в Україні та її наслідки, перед депутатами тоді з дуже зворушливою промовою виступила генеральна консулка Ірина Шум. Тоді міськрада доручила мерії знайти в Україні місто-партнера", - розповіла у розмові з DW Алессандра Каролі (Alessandra Caroli), яка очолює у Кельні штаб міського голови. Зрештою, вибір був зроблений і мегаполіси на Рейні і Дніпрі вирішити закласти ґрунт для майбутньої дружби. Початок проєктного партнерства з Дніпром міська рада Кельна затвердила своїм рішенням від 20 червня. "На даний момент - це передовсім жест солідарності, ми хочемо допомагати у конкретних питаннях. Однак згодом, коли війна закінчиться, ми хочемо, щоб ми стали справжніми містами-побратимами", - наголошує Алессандра Каролі.

Кельн започаткував партнерство з Дніпром

"Бажаю сил, щоб вистояти"

Співпрацю, за словами Каролі, почнуть з найнагальнішого: надання гуманітарної допомоги Дніпру, який прийняв десятки тисяч біженців з зони бойових дій і окупованих територій. Серед представників бізнесу і установ міста мерія вже шукає благодійників, щоби доставити до Дніпра медикаменти, засоби гігієни, корм для тварин, а також обладнання для роботи служб надзвичайних ситуацій. "Я бажаю Дніпру, як і всій Україні, щоб якнайшвидше завершилася війна. А поки вона триває, бажаю сил, щоби вистояти. Бажаю, щоби місто оминули великі руйнування, щоби воно могло бути безпечною домівкою і для дніпрян, і для численних біженців", - каже Алессандра Каролі. За її словами, Кельн, своєю чергою, став домівкою для понад 11 тисяч біженців з України.

Поки Кельн і Дніпро, а також десятки інших громад в Україні та Німеччині лише розпочинають свою історію співпраці, два інші великих міста невдовзі офіційно стануть містами-побратимами. У вівторок, 28 червня у польському місті Катовіце, де проходить World Urban Forum, дружбу міст урочисто закріплять мери Чернівців і Мангейма. Для столиці Буковини це буде вже другий побратим у Німеччині слідом за Дюссельдорфом, співпрацю з яким Чернівці оформили у березні.