Ключовим у боротьбі за Донбас стане Слов'янськ - британська розвідка

Битва за Слов'янськ Донецької області стане наступною ключовою в боротьбі за Донбас, вважає військова розвідка Великобританії.

Як повідомляється в середу, 6 липня, у щоденному звіті розвідки, "протягом останнього тижня російські війська просунулися ще на п'ять кілометрів дорогою E40 від Ізюма, стикаючись з надзвичайно рішучим опором українців". За даними британських розвідників, Росія кинула на Ізюмський напрямок більшість своїх підрозділів східної та західної групи військ. Зараз вони знаходяться приблизно в 16 кілометрах на північ від Слов'янська.

"Оскільки місту також загрожує центральна та південна групи військ, існує реальна ймовірність того, що битва за Слов'янськ стане наступною ключовою битвою у боротьбі за Донбас", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW), російська влада веде посилені заходи щодо призову на окупованих територіях України, щоби компенсувати втрати особового складу. Як ідеться у щоденному звіті, РФ продовжує закріплювати адміністративний контроль над окупованими територіями, що може створити умови для їхньої прямої анексії. Також аналітики вважають, що Кремль зберігає мету зміни влади в Україні та територіальної експансії далеко за межі Донбасу.

ЗСУ вийшли з Лисичанська

3 липня в РФ заявили про захоплення Лисичанська та, відповідно, повну окупацію Луганської області. Напередодні в ISW повідомили, що українські сили, ймовірно, навмисно відступили з Лисичанська, що призвело до захоплення Росією міста. Аналітики прогнозували, що російські війська, далі зосередяться на українських позиціях у Сіверську, перш ніж повернути на Слов'янськ і Бахмут Донецької області.

Згодом інформацію про Лисичанськ підтвердили у генеральному штабі Збройних сил України, зазначивши, що українські військові були змушені покинути місто під тиском російських агресорів. У генштабі зазначили, що росіяни проводять наступ за "кратної переваги" в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі. "Продовження оборони міста призвело би до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід", - пояснили в ЗСУ.

У зверненні за підсумками 3 липня президент України Володимир Зеленський запевнив, що ЗСУ повернуться на окуповані території задля їхнього звільнення після нарощення кількості сучасної зброї. "Якщо командування нашої армії й забирає людей із певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, - зокрема, це стосується й Лисичанська, - це означає лише одне: ми повернемося завдяки нашій тактиці та завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї. Україна нічого не віддає. Не меншу роль відіграє й те, що ми бережемо життя наших воїнів. Стіни ми відбудуємо, землю відвоюємо, а людей треба берегти понад усе", - наголосив Зеленський.