 Ключовим у боротьбі за Донбас стане Слов′янськ - британська розвідка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2022

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Новини

Ключовим у боротьбі за Донбас стане Слов'янськ - британська розвідка

За прогнозами британських розвідників, після повної окупації Росією Луганщини ключовою у боротьбі за Донбас стане битва за Слов'янськ. РФ уже перекинула більшість своїх підрозділів неподалік міста.

Реакція жінки на зруйновану внаслідок атаки РФ домівку, Слов'янськ, травень 2022

Реакція жінки на зруйновану внаслідок атаки РФ домівку в Слов'янську. Травень 2022 року.

Битва за Слов'янськ Донецької області стане наступною ключовою в боротьбі за Донбас, вважає військова розвідка Великобританії.

Як повідомляється в середу, 6 липня, у щоденному звіті розвідки, "протягом останнього тижня російські війська просунулися ще на п'ять кілометрів дорогою E40 від Ізюма, стикаючись з надзвичайно рішучим опором українців". За даними британських розвідників, Росія кинула на Ізюмський напрямок більшість своїх підрозділів східної та західної групи військ. Зараз вони знаходяться приблизно в 16 кілометрах на північ від Слов'янська.

"Оскільки місту також загрожує центральна та південна групи військ, існує реальна ймовірність того, що битва за Слов'янськ стане наступною ключовою битвою у боротьбі за Донбас", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW), російська влада веде посилені заходи щодо призову на окупованих територіях України, щоби компенсувати втрати особового складу. Як ідеться у щоденному звіті, РФ продовжує закріплювати адміністративний контроль над окупованими територіями, що може створити умови для їхньої прямої анексії. Також аналітики вважають, що Кремль зберігає мету зміни влади в Україні та територіальної експансії далеко за межі Донбасу.

ЗСУ вийшли з Лисичанська

3 липня в РФ заявили про захоплення Лисичанська та, відповідно, повну окупацію Луганської області. Напередодні в ISW повідомили, що українські сили, ймовірно, навмисно відступили з Лисичанська, що призвело до захоплення Росією міста. Аналітики прогнозували, що російські війська, далі зосередяться на українських позиціях у Сіверську, перш ніж повернути на Слов'янськ і Бахмут Донецької області.

Згодом інформацію про Лисичанськ підтвердили у генеральному штабі Збройних сил України, зазначивши, що українські військові були змушені покинути місто під тиском російських агресорів. У генштабі зазначили, що росіяни проводять наступ за "кратної переваги" в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі. "Продовження оборони міста призвело би до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід", - пояснили в ЗСУ.

У зверненні за підсумками 3 липня президент України Володимир Зеленський запевнив, що ЗСУ повернуться на окуповані території задля їхнього звільнення після нарощення кількості сучасної зброї. "Якщо командування нашої армії й забирає людей із певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, - зокрема, це стосується й Лисичанська, - це означає лише одне: ми повернемося завдяки нашій тактиці та завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї. Україна нічого не віддає. Не меншу роль відіграє й те, що ми бережемо життя наших воїнів. Стіни ми відбудуємо, землю відвоюємо, а людей треба берегти понад усе", - наголосив Зеленський. 

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