У ЄС активізувалися щодо дев'ятого пакета санкцій проти РФ

285-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 5 грудня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 4 грудня.

На цій сторінці DW розповідає про події понеділка, 5 грудня (час київський).

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У ЄС активізувалася підготовка до дев'ятого пакета санкцій проти Росії. Як повідомило видання Politico, на вихідних представники Єврокомісії провели "консультації" з країнами-членами ЄС. Серед заходів, які обговорюються, - включення до списку санкцій 180 нових компаній, що зачіпають технологічний, фінансовий та медіасектор. Кілька дипломатів заявили журналістам видання, що на їхнє переконання, домовленості щодо нового пакета санкцій проти РФ можуть досягти відносно швидко, можливо, вже до зустрічі міністрів закордонних справ і запланованого на наступний тиждень саміту ЄС.

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На аеродромі під Рязанню спалахнув бензовоз. У результаті вибуху загинули троє людей, ще шість постраждали, повідомляє російська агенція "РИА Новости". Радник керівника МВС України

Антон Геращенко опублікував у Telegram відео, на якому, як стверджується, показано атаку на аеродром в Енгельсі, про яку також повідомили ЗМІ зранку понеділка.

++09.30++

Уранці 5 грудня жителі російських міст Саратов та Енгельс, де поряд розташована авіабаза РФ, повідомили про "гучний вибух", пише видання Saratov24. У соцмережах повідомляють про падіння на аеродромі безпілотника, внаслідок чого нібито пошкоджені літаки і є постраждалі.

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Уночі російські війська завдали ракетних ударів по промисловій інфраструктурі Запоріжжя, постраждалих немає, повідомив голова місцевої обласної адміністрації Олександр Старух.

У США "помилково" вважають найкращим періодом для контрнаступу України весну - ISW

++08.44++

Американські посадовці "помилково" вважають найкращим періодом для контрнаступу Києва весну, попри заяви українського командування про контрнаступальні операції взимку. Про це заявив американський Інститут дослідження війни (ISW) у своєму звіті за 4 грудня.

ISW наводить слова голови розвідки США Евріл Гейнс про те, що протягом наступних кількох місяців темпи бойових дій в Україні знижуватимуться. На думку експертів, умови на фронті навпаки "сприяють відновленню наступу", до того ж , українська армія уже демонструвала тенденцію швидко продовжувати наступ після успішних операцій.

"Серія послідовних українських контрнаступальних операцій в Харківській і Херсонській областях демонструє неабияку майстерність українських військових в оперативному плануванні", - йдеться у повідомленні. Радянське оперативне мистецтво, якого дотримуються ЗСУ, передбачає проведення серій наступальних операцій з мінімумом перерв, вказують експерти ISW.

Набули чинності цінові обмеження на російську нафту

++08.25++

Обмеження ціни на російську нафту, що транспортується морським шляхом, на рівні 60 доларів CША за барель набуло чинності в понеділок, 5 грудня. Узгодженого рівня цін дотримуватимуться Євросоюз, країни Великої сімки та Австралія. Оскільки ключові світові судноплавні та страхові компанії базуються в країнах G7 або Євросоюзу, обмеження може ускладнити Москві можливість продавати свою нафту за вищою ціною. Дотепер продаж нафти й газу в Європу був одним з основних джерел валютних надходжень Росії.

Як повідомило Reuters анонімне джерело, в Москві готують указ, що заборонить російським компаніям і трейдерам співпрацювати з країнами й компаніями, які керуватимуться новим лімітом. По суті, такий указ заборонить експорт нафти й нафтопродуктів до сторін, які його застосовують.

Обстріли Кривого Рогу: один загиблий, є поранені

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Одна людина загинула, ще троє отримали поранення внаслідок нічного ракетного обстрілу росіянами Кривого Рогу, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Після півночі росіяни вдарили трьома ракетами по Кривому Рогу. Влучили у промислове підприємство. Вбили працівника. Його тіло рятувальники витягли з-під завалів зруйнованого виробничого цеху. Ще троє людей отримали поранення. Їх доправили в місцеву лікарню. Стан госпіталізованих медики оцінюють як середньої тяжкості", - написав він у Telegram.

++07.30++

За минулу добу підрозділи української армії відбили атаки російських військ в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар'їнка і Новомихайлівка Донецької області, інформує генштаб ЗСУ. Основні наступальні дії РФ веде на Бахмутському та Авдіїівському напрямках.

Упродовж минулої доби Росія завдала 7 ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснила понад 50 обстрілів з РСЗВ. Зокрема, на Херсонщині окупанти обстріляли понад двадцять населених пунктів вздовж правого берега Дніпра. "Зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України", - констатують також в генштабі.

США думають над альтернативою визнання РФ спонсором тероризму

++07.00++

У Конгресі США триває робота над альтернативою визнання Росії країною-спонсоркою тероризму. Про це повідомив американський держсекретар Ентоні Блінкен 4 грудня у інтерв'ю CNN, передає сайт Держдепу.

"Ми постійно розглядаємо різні заходи, які ми можемо вжити, щоб у разі потреби посилити тиск. Зараз ми працюємо з Конгресом над законодавством, яке допоможе нам подолати деякі проблеми, пов'язані з використанням статусу "держава-спонсорка тероризму", що мало б деякі непередбачені наслідки", - сказав Блінкен.

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