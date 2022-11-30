Uniper вимагатиме від "Газпрому" багатомільярдну компенсацію

Німецький концерн зазнає гігантських збитків через припинення постачання природного газу з Росії. Uniper вирішив звернутися до міжнародного арбітражу та відсудити у "Газпрому" мільярди доларів.

Німецький енергетичний концерн Uniper, який зазнає гігантських збитків через припинення постачання природного газу з Росії, вирішив подати до міжнародного арбітражу позов проти російського монополіста "Газпром". "У рамках цього процесу ми вимагатимемо відшкодування нашої серйозної фінансової шкоди", - заявив у середу, 30 листопада, у Дюссельдорфі голова Uniper Клаус-Дітер Маубах (Klaus-Dieter Maubach).

"Йдеться про обсяги газу, які прописані в контрактах з "Газпромом", але так і не були поставлені. Ми зазнали цих збитків, але ми не несемо за них жодної відповідальності", - пояснив Маубах, додавши, що Uniper в ході арбітражу в Стокгольмі добиватиметься справедливості.

Читайте також: Для Німеччини почалося життя після "Газпрому". Як це буде?

Мільярдні збитки

Концерн Uniper постачає газ та електроенергію таким великим клієнтам, як міські електростанції та промислові підприємства. Упродовж багатьох років він отримував природний газ із Росії, але тепер змушений закуповувати його на світових ринках за набагато вищою ціною. "Одні тільки витрати на закупівлю газу в альтернативних продавців уже обійшлися Uniper в 11,6 мільярда євро, і до кінця 2024 року ці витрати тільки зростатимуть", - зазначив Майбах.

Читайте також: Віцеканцлер ФРН: Політика відмови від російського газу - це надовго

На початку листопада Uniper повідомив про гігантські збитки на суму 40 мільярдів євро лише за перші дев'ять місяців поточного року. Через фінансові проблеми він отримав від уряду Німеччини багатомільярдну допомогу, але її виявилося недостатньо, тому Берлін вирішив націоналізувати це підприємство.