МЗС у річницю "Будапешту": Меморандум не гарантував безпеку

Міністерство закордонних справ України у понеділок, 5 грудня, випустило заяву з нагоди 28-ї річниці підписання Будапештського меморандуму, констатуючи, що цей документ не став гарантом безпеки України, яка зазнає збройної агресії.

"Уклавши цей документ з Україною, Великобританія, США та РФ задекларували свої зобов’язання поважати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Франція і КНР надали аналогічні гарантії в окремих листах… Одна з держав-гарантів - Російська Федерація - зухвало порушила свої зобов’язання за Будапештським меморандумом та міжнародним правом, окупувавши частину суверенної території України та розв’язавши повномасштабну війну на українській землі", - наголошується в документі.

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МЗС: Необхідна нова система безпекових гарантій

Як також зазначено в заяві, поширеній пресслужбою зовнішньополітичного відомства в понеділок, порушення Росією своїх зобов'язань як держави-гаранта підкреслює "необхідність вироблення нової якісної системи безпекових гарантій для України та світу, які унеможливлять повторення російської агресії".

Зовнішньополітичне відомство закликало партнерів України реалізувати рекомендації Київського безпекового договору, підготовленого міжнародною робочою групою під головуванням глави Офісу президента України Андрія Єрмака та колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена.

Річницю підписання Будапештського меморандуму у своєму традиційному вечірньому зверненні прокоментував і президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що Росія відзначила цю дату сьогоднішньою ракетною атакою по Україні. Він назвав це роковинами "документу, чия доля дає відповіді на багато й сьогоднішніх запитань про Росію".

"Щось просто підписати з цими терористами - миру не буде. Щось просто погодити з ними - точно порушать. Віддати Росії хоча б щось з елементів безпеки інших - означає нову війну", - наголосив Зеленський. Тому, за його словами, потрібно продовжувати політику "сумлінних держав світу": "Тільки демонтаж російських терористичних можливостей, тільки звільнення всієї нашої землі і тільки притягнення вбивць до відповідальності може дати мир".