РФ випустила по Україні понад 70 ракет, понад 60 було збито

Протиповітряна оборона України збила переважну більшість ракет, випущених під час чергової масованої атаки Росією. Утім, є й влучання по об'єктах енергетики. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини понеділка, 5 грудня (оновлюється).

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У міноборони РФ повідомили, що внаслідок падіння уламків безпілотників, нібито українського походження, на аеродромах в Рязанській и Саратовській областях загинуло троє військових, ще четверо отримали поранення.

В Києві не підтверджували свою причетність до подій на аеродромах. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи ці інциденти, зауважив у понеділок, що "Земля кругла" і "якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літальні об’єкти повернуться до місця вильоту".

В Україні відбуваються аварійні відключення світла

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НЕК "Укренерго" анонсувала застосування аварійних відключень електроенергії через тимчасове зниження потужності генерації внаслідок восьмої масованої ракетної атаки російських агресорів. "Через наслідки обстрілів частина електростанцій не зможе певний час працювати на повну потужність. У поєднанні з посиленням морозів у найближчу добу це зумовить збільшення дефіциту е/е в системі. Для збереження балансу між виробництвом та споживанням ресурсу в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень", – повідомили у компанії в понеділок увечері. Зазначено, що спочатку електроенергію подаватимуть на об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні. У період відсутності електроенергії компанія просить подбати про себе і рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поруч. Водночас у НЕК зазначили, що наразі ситуація складна, але контрольована, наголосивши, що енергосистема України зберегла свою цілісність і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи.

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У міноборони РФ заявили, що під час масованих ракетних ударів по Україні у понеділок уразили 17 об'єктів "оборонного комплексу, вузлів зв'язку, енергетики та військових частин" України.

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Президентка Молдови Майя Санду засудила російські удари по об'єктах критичної інфраструктури України та закликала міжнародну спільноту посилити тиск на РФ, щоб вона припинила війну. "Ми рішуче засуджуємо неодноразові напади РФ на Україну, цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Міжнародній спільноті слід посилити тиск на Росію, щоб вона припинила війну. Тільки так ми зможемо покласти край стражданням і загибелі людей", - написала вона у Twitter.

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Посолка США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на чергові російські ракетні удари по цивільній інфраструктурі України, наголосивши, що США продовжуватимуть забезпечувати протиповітряну оборону та підтримку енергетичної інфраструктури, яка потрібна для перемоги. "Ще більше ракетних ударів по цивільній інфраструктурі по всій Україні, які чітко пояснюють жорстоку стратегію Росії: принести свою війну в кожен український дім. Як сказав Ентоні Блінкен: "Спроба Росії використовувати зиму як зброю - це варварство", - написала вона у Twitter. Також посолка наголосила, що США і далі підтримуватимуть Україну. "Нашим українським друзям: ми з вами, і ми продовжуватимемо забезпечувати протиповітряну оборону та підтримку енергетичної інфраструктури, яка вам потрібна для перемоги", - зазначила вона.

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В енергокомпанії ДТЕК попередили про застосування аварійних відключень електрики у Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях унаслідок російських ракетних ударів. "Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина. Через чергову масовану атаку Росії на об'єкти критичної інфраструктури наразі застосовані екстрені відключення. Графіки стабілізаційних відключень поки не діють", - йдеться в повідомленні компанії в понеділок увечері. У компанії закликали набратися терпіння та зберігати спокій. "Ми повернемося до стабілізаційних графіків, щойно ситуація в енергосистемі стабілізується", – зазначили в компанії.

Шмигаль: Енергетична система функціонує та залишається цілісною

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Внаслідок масованих російських обстрілів у понеділок були влучання в енергооб'єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях, але енергетична система України функціонує та залишається цілісною. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram. "Терористична країна Росія спробувала знову реалізувати свій злочинний план - занурити Україну в темряву та холод. Завдяки героїчним ЗСУ та силам ППО ворогу вкотре не вдалося задумане. Енергетична система країни функціонує та залишається цілісною. Були влучання в енергооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. У деяких регіонах вимушено застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків атаки, аби повернути світло в кожну домівку", - написав він.

Володимир Путін їде по Керченському мосту Фото: Russia President Press Office/TASS/dpa/picture alliance

++18.03++

Президент Росії Володимир Путін відвідав Керченський міст, автомобільну ділянку якого російські окупанти відновили після пошкодження вибухом на початку жовтня, повідомляє "РИА Новости". Російські ЗМІ опублікували відео, на якому Путін їде мостом на автомобілі німецької марки Mercedes.

++17.49++

У понеділок під час масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури України російські окупанти випустили загалом понад 70 ракет, повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ. З них понад 60 було збито силами протиповітряної оборони України.

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Російські окупанти під час ракетного обстрілу завдали удару по об'єкту інфраструктури в Київській області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Кулеба. "Маємо вдалі приклади того, як відпрацювала протиповітряна оборона. На жаль, окрім цього, є влучання в об'єкт інфраструктури. Зараз аналізують інформацію", – сказав він в ефірі національного телемарафону у понеділок. Голова ОВА зазначив, що "чіткішу аналітику того, що сталося", буде надано протягом двох годин, але водночас наголосив: "Ми поки що не бачимо критичних наслідків".

Зеленський: ППО більшість ракет збила

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Більшість ракет, які Росія випустила по Україні у понеділок під час чергової масованої ракетної атаки, було збито силами протиповітряної оборони, повідомив у короткому відеозверненні президент країни Володимир Зеленський. "Хочу подякувати силам ППО, нашим енергетикам і нашому народу. ППО більшість ракет збила, енергетики вже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здається", - наголосив президент.

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На Одещині внаслідок російської ракетної атаки у понеділок пошкоджено два інфраструктурних об'єкти, одна особа госпіталізована. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Сили протиповітряної оборони збили 15 ракет у небі над Дніпропетровською областю, випущених російськими окупантами, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "Гарні новини від наших вартових неба. Захисники з повітряного командування "Схід" збили 15 російських ракет", - написав Резніченко в Telegram.

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Дев'ять із десяти виявлених над Києвом ракет, випущених російськими окупантами, збито силами протиповітряної оборони у понеділок. "Підсумки ракетної атаки. У районі повітряного простору Києва було зафіксовано 10 ракет. Попередньо знищено дев'ять. Інформація уточнюється. Дякуємо нашим силам ППО", - повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

++16.45++

Майже по всій території України оголошено відбій повітряної тривоги. Згідно з картою тривог, цей режим зберігається лише в Луганській області та окремих районах Миколаївської області.

++16.40++

Прикордонна поліція Молдови у понеділок виявила залишки ракети недалеко від міста Бричани, повідомляється на сайті міністерства внутрішніх справ країни в понеділок. "Нещодавно неподалік міста Бричани в саду було виявлено ракету. Вибухонебезпечний предмет виявив патруль прикордонної поліції, який у зв'язку з сьогоднішніми російськими бомбардуваннями посилив увагу. Відповідно до планів дій МВС прикордонна поліція посилила патрулювання та підвищила рівень уваги в районі поліцейських дільниць Бричани і Окниця", - йдеться у повідомленні.

++16.30++

Над Полтавською областю збито 10 російських ракет, повідомив глава ОВА Дмитро Лунін. "Відбій повітряної тривоги! На Полтавщині без прильотів. Сили ППО відпрацювали на повну. Збили до 10 російських ракет", - написав чиновник у Telegram.

++16.09++

Житомир через ракетні удари російських окупантів по сусідній області повністю знеструмлено, повідомив міський голова Сергій Сухомлин. "Через масований ракетний удар з території Росії ситуація складна. Прильотів по Житомиру немає, але є в сусідній області. Не зрозуміло, яка ситуація з електроенергією. Зараз повне відключення, і почнеться ввімкнення невеликої частини міста, але більшість поки що буде без електрики, тому що тільки після завершення повітряної тривоги буде зрозуміла ситуація", - сказав він у відеозверненні у Facebook. За його словами, місто також продовжує монтаж генераторів на теплокомуненерго, які планується встановити у понеділок, щоб дати тепло.

++16.06++

Німецька енергокомпанія RWE ініціювала арбітражний розгляд проти "Газпрому" у зв'язку з недопоставками газу, повідомляє видання Handelsblatt. Раніше повідомлялося, що німецька енергокомпанія Uniper ініціювала аналогічний розгляд. Handelsblatt також нагадує, що конфіскована у "Газпрому" компанія Gazprom Germania, яка змінила назву на Sefe, вивчає можливість висунення претензій зі свого боку.

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++15.59++

Молдавське агентство Moldova Liberă повідомляє про збої в подачі електроенергії по всій Молдові. Компанія Moldelectrica повідомила у Facebook про порушення в енергосистемі Молдови і допустила можливість відключень електрики.

++15.48++

Роботу усіх котелень в Одесі зупинено, повідомляє пресслужба Одеської міськради. "За інформацією директора КП "Теплопостачання міста Одеси", усі міські котельні зупинені. Роботу буде відновлено після відновлення електро- та водопостачання", - йдеться у повідомленні міськради.

++15.45++

В Одеській області два об'єкти інфраструктури пошкоджено внаслідок ракетних обстрілів окупантів, одну людину госпіталізували, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко. "Одеська область. Унаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурні об'єкти. Одну людину госпіталізовано", - написав Тимошенко в Telegram.

"Укренерго": є влучання по об'єктах енергетики

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Унаслідок чергової масованої ракетної атаки РФ є влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури та пов'язані з цим аварійні відключення світла по Україні, повідомляє НЕК "Укренерго". "Повітряна тривога триває, Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури й пов'язані з цим аварійні відключення світла. Диспетчери "Укренерго" працюють над утриманням балансу в енергосистемі", - йдеться у повідомленні компанії.

++15.41++

Миколаївські енергетики у зв'язку з ймовірністю завдання російськими окупантами ракетних ударів по регіону тимчасово відключають користувачів від електромережі, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. "Миколаївобленерго" повідомляє: через можливість ракетного обстрілу надійшла команда щодо зниження навантаження на енергосистему. На Миколаївщині оперативно відключено усі 10 черг графіка стабілізаційних відключень", - написав Сєнкевич у Telegram у понеділок.

++15.32++

Потяги київського метрополітену в понеділок не висаджуватимуть пасажирів на деяких станціях через перебування на них великої кількості людей, які використовують станцію як укриття, повідомив мер Києва Віталій Кличко. "На деяких станціях столичного метро висадка пасажирів наразі може не здійснюватися через велику кількість людей на підземних станціях. Жителі та гості столиці використовують метрополітен як укриття", - написав Кличко в Telegram. Він зазначив, що повітряна тривога в Києві триває, і нагадав, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

РФ може здійснити кілька хвиль запусків ракет

++15.21++

Росія запускає ракети по території України з Каспійського та Чорного морів, може бути декілька хвиль запусків, повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону."Стратегічна авіація - це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту - теж запуски за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він, цитують "Українськi новини". Ігнат зазначив, що російські війська вже випустили першу хвилю ракет, але можуть наступні. "Вже перша хвиля ракет пішла, їх може бути декілька, тому можуть вони використовувати кілька хвиль атак, щоб розосередити ракети по всій території України і заплутати дії нашої ППО", - додав Ігнат.

++15.19++

В Одесі повністю відсутнє водопостачання через знеструмлення насосних станцій, повідомляє "Інфоксводоканал". "Наразі знеструмлено всі насосні станції та резервні лінії. Тому відсутнє водопостачання скрізь по нашим споживачам. Просимо зберігати спокій. Після відновлення енергоживлення ситуація з водопостачанням стабілізується. Можливі перебої зі зв'язком і додзвоном у контакт-центр водоканалу", - зазначається у повідомленні компанії.

++15.12++

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про запуск Росією другої хвилі ракет у напрямку України. Перед цим він повідомляв про кілька ракет в небі над Миколаївською та Одеською областями.

++15.09++

Частину Кривого Рогу було знеструмлено внаслідок обстрілу російськими окупантами, у місті відключено деякі котельні та насосні станції, повідомив голова ГВА Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він уточнив, що частина російських ракет досі залишається у повітрі. Крім того, є ризик повторних запусків із ТУ-22 ракет Х-22 у бік Кривого Рогу.

++15.03++

У Київській області працює протиповітряна оборона, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. "Київщина! В області працює ППО. Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. Підвищена небезпека - рух ракет у сторону області", - написав чиновник у Telegram.

Уся Сумщина без світла

++15.00++

Сумська область повністю залишилася без електропостачання, повідомили у понеділок у АТ "Сумиобленерго". "Для запобігання порушенням у роботі об'єднаної енергетичної системи України через масовані ракетні обстріли, за розпорядженням НЕК "Укренерго" застосовано екстрене аварійне відключення по всій Сумській області", - йдеться у повідомленні на сайті компанії.

++14.57++

Російські окупанти обстріляли село Новософіївка у Запорізькій області, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. "Зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані. ДСНС та швидка вже працюють на місці події", - написав Тимошенко у Telegram.

Пізніше він уточнив, що внаслідок удару постраждали чотири особи. "Двоє осіб загинули, двох поранено. Інформація уточнюється", - написав він.

++13.55++

У більшості областей України оголошена повітряна тривога через загрозу російських атак. Голови Одеської і Миколаївської ОВА повідомили про запуски російських ракет з моря. На Харківщині та Полтавщині повідомляють про роботу ППО.

Кулеба закликав світ готуватися до поразки Росії

++13.47++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба світову громадськість вже зараз готуватися до поразки РФ. "Шановні політики, експерти, ЗМІ та наукові кола за кордоном. Я знаю, що декому з вас важко уявити українську перемогу, але ми на шляху до неї. Краще вже зараз готуватися до поразки Росії, аніж намагатися пояснити, чому Україна не може чи не має перемогти", - написав він у Twitter.

++13.10++

Київ зафіксував уже 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам у 12 країнах, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. "Іспанська поліція вилучила на поштовому відділені три конверти із, як вважається, очима тварин, які були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі. Розпочато слідчі дії", - написав він у Facebook.

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++12.54++

Правоохоронці проводять обшуки на об'єктах УПЦ (МП) у Полтавській області. Зокрема йдеться про Мгарський Спасо-Преображенський чоловічий монастир Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ, повідомляє СБУ.

"Заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - стверджує спецслужба.

++12.12++

Британське видання Financial Times визнало Володимира Зеленського людиною року. Президент отримав таку відзнаку за втілення "мужності та стійкості українського народу у його боротьбі проти російської агресії". FT називає Зеленського антиподом Володимира Путіна, який ховається в Кремлі і "чия одержимість відновленням імперії коштувала десятки, а можливо, й сотні тисяч життів".

++10.49++

Узимку через погану погоду та низку інших проблем російські ВПС збережуть низький рівень атак по наземних українських силах. Про це повідомляє в черговому огляді міністерство оборони Великобританії. За його даними, останніми місяцями кількість вильотів тактичних бойових літаків РФ над Україною зменшилася до кількох десятків на добу, тоді як у березні вона становила близько 300 на день. Таке скорочення, ймовірно, стало результатом тривалої високої загрози з боку українських сил ППО, обмеження кількості льотних годин, доступних для російських літаків, а також погіршення погоди, йдеться в огляді. Оскільки російська тактика наземних атак залежить головним чином від візуальної ідентифікації та некерованих боєприпасів, російські ВПС, ймовірно, будуть зберігати низький рівень наземних атак в умовах поганої зимової погоди, вважають у британській розвідці.

++10.15++

ФРН не вдасться виконати вимогу НАТО виділяти на оборону щонайменше два відсотки ВВП, незважаючи на спецбюджет для Бундесверу в розмірі 100 мільярдів євро. Така ціль недосяжна для Німеччини ні 2023 року, ні з 2026 року, повідомила в понеділок, 5 грудня, газета Rheinische Post із посиланням на копію доповіді Інституту німецької економіки (IW).

Досягнення цієї мети "відкладається на тривалий термін, при цьому необхідної техніки не вдасться закупити навіть у короткостроковій перспективі", зауважують фахівці. Експерти інституту пов'язують це з нещодавнім зростанням цін, затримками із закупівлею озброєння та хронічним недофінансуванням Бундесверу у федеральному бюджеті.

++09.40++

У ЄС активізувалася підготовка до дев'ятого пакета санкцій проти Росії. Як повідомило видання Politico, на вихідних представники Єврокомісії провели "консультації" з країнами-членами ЄС. Серед заходів, які обговорюються, - включення до списку санкцій 180 нових компаній, що зачіпають технологічний, фінансовий та медіасектор. Кілька дипломатів заявили журналістам видання, що на їхнє переконання, домовленості щодо нового пакета санкцій проти РФ можуть досягти відносно швидко, можливо, вже до зустрічі міністрів закордонних справ і запланованого на наступний тиждень саміту ЄС.

++08.57++

На аеродромі під Рязанню спалахнув бензовоз. У результаті вибуху загинули троє людей, ще шість постраждали, повідомляє російська агенція "РИА Новости". Радник керівника МВС України

Антон Геращенко опублікував у Telegram відео, на якому, як стверджується, показано атаку на аеродром в Енгельсі, про яку також повідомили ЗМІ зранку понеділка.

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++09.30++

Уранці 5 грудня жителі російських міст Саратов та Енгельс, де поряд розташована авіабаза РФ, повідомили про "гучний вибух", пише видання Saratov24. У соцмережах повідомляють про падіння на аеродромі безпілотника, внаслідок чого нібито пошкоджені літаки і є постраждалі.

++08.59++

Уночі російські війська завдали ракетних ударів по промисловій інфраструктурі Запоріжжя, постраждалих немає, повідомив голова місцевої обласної адміністрації Олександр Старух.

У США "помилково" вважають найкращим періодом для контрнаступу України весну - ISW

++08.44++

Американські посадовці "помилково" вважають найкращим періодом для контрнаступу Києва весну, попри заяви українського командування про контрнаступальні операції взимку. Про це заявив американський Інститут дослідження війни (ISW) у своєму звіті за 4 грудня.

ISW наводить слова голови розвідки США Евріл Гейнс про те, що протягом наступних кількох місяців темпи бойових дій в Україні знижуватимуться. На думку експертів, умови на фронті навпаки "сприяють відновленню наступу", до того ж , українська армія уже демонструвала тенденцію швидко продовжувати наступ після успішних операцій.

"Серія послідовних українських контрнаступальних операцій в Харківській і Херсонській областях демонструє неабияку майстерність українських військових в оперативному плануванні", - йдеться у повідомленні. Радянське оперативне мистецтво, якого дотримуються ЗСУ, передбачає проведення серій наступальних операцій з мінімумом перерв, вказують експерти ISW.

Набули чинності цінові обмеження на російську нафту

++08.25++

Обмеження ціни на російську нафту, що транспортується морським шляхом, на рівні 60 доларів CША за барель набуло чинності в понеділок, 5 грудня. Узгодженого рівня цін дотримуватимуться Євросоюз, країни Великої сімки та Австралія. Оскільки ключові світові судноплавні та страхові компанії базуються в країнах G7 або Євросоюзу, обмеження може ускладнити Москві можливість продавати свою нафту за вищою ціною. Дотепер продаж нафти й газу в Європу був одним з основних джерел валютних надходжень Росії.

Як повідомило Reuters анонімне джерело, в Москві готують указ, що заборонить російським компаніям і трейдерам співпрацювати з країнами й компаніями, які керуватимуться новим лімітом. По суті, такий указ заборонить експорт нафти й нафтопродуктів до сторін, які його застосовують.

Обстріли Кривого Рогу: один загиблий, є поранені

++07.59++

Одна людина загинула, ще троє отримали поранення внаслідок нічного ракетного обстрілу росіянами Кривого Рогу, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Після півночі росіяни вдарили трьома ракетами по Кривому Рогу. Влучили у промислове підприємство. Вбили працівника. Його тіло рятувальники витягли з-під завалів зруйнованого виробничого цеху. Ще троє людей отримали поранення. Їх доправили в місцеву лікарню. Стан госпіталізованих медики оцінюють як середньої тяжкості", - написав він у Telegram.

++07.30++

За минулу добу підрозділи української армії відбили атаки російських військ в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар'їнка і Новомихайлівка Донецької області, інформує генштаб ЗСУ. Основні наступальні дії РФ веде на Бахмутському та Авдіїівському напрямках.

Упродовж минулої доби Росія завдала 7 ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснила понад 50 обстрілів з РСЗВ. Зокрема, на Херсонщині окупанти обстріляли понад двадцять населених пунктів вздовж правого берега Дніпра. "Зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України", - констатують також в генштабі.

Читайте також: Європарламент оголосив Росію державою-спонсором тероризму

США думають над альтернативою визнання РФ спонсором тероризму

++07.00++

У Конгресі США триває робота над альтернативою визнання Росії країною-спонсоркою тероризму. Про це повідомив американський держсекретар Ентоні Блінкен 4 грудня у інтерв'ю CNN, передає сайт Держдепу.

"Ми постійно розглядаємо різні заходи, які ми можемо вжити, щоб у разі потреби посилити тиск. Зараз ми працюємо з Конгресом над законодавством, яке допоможе нам подолати деякі проблеми, пов'язані з використанням статусу "держава-спонсорка тероризму", що мало б деякі непередбачені наслідки", - сказав Блінкен.

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