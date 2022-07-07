24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 6 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами четверга, 7 липня (час київський).

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На острові Зміїний підняли прапор України

Після того, як прапор України доставили на Зміїний, з якого після серії атак Збройних сил України вийшли російські солдати, українські військові підняли його на острові, повідомляє провладна партія "Слуга народу". "І не просто прапор, а з написом-нагадуванням: "Пам'ятай "русский военный корабль", острів Зміїний - це Україна!", - йдеться у повідомленні.

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У Болгарії заблокували переказ посольству РФ на 900 тисяч доларів

У Болгарії через санкції Європейського Союзу заблоковали грошовий переказ на рахунок посольства Росії в Софії на 890 тисяч доларів, повідомив міністр фінансів країни Асен Василев в середу, 6 липня. "Є переведення в посольство Росії, яке потрапляє безпосередньо під санкції Єврокомісії. Посольство Росії запросило скасувати санкції на цей переказ, і зараз скасування узгоджується з ЄК", - сказав він. У посольстві РФ у Софії підтвердили інформацію про блокування переказу, але відмовилися від коментарів.

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6 липня вздовж лінії фронту на Донеччині продовжувались інтенсивні обстріли, але просування російської армії було незначним, зазначає військова розвідка Великобританії у ранковому звіті. "Російські підрозділи, залучені до завоювань минулого тижня, зараз, швидше за все, відновлюються", - йдеться у повідомленні.

Тим часом американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті зауважує, що, попри продовження російськими військами атак, 6 липня вперше за 133 дні війни в Україні не було свідчень щодо якихось "територіальних здобутків" РФ. На думку аналітиків, це свідчить про те, що Росія взяла оперативну паузу, під час якої обмежиться невеликими наступальними діями, створюючи умови для масштабніших операцій та відновлення бойової сили.

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Ситуація в регіонах

Командування Збройних сил України (ЗСУ) та голови обласних військових адміністрацій (ОВА) повідомили в ранкових зведеннях про ситуацію в регіонах:

У ніч на четвер Росія двічі атакувала Одещину . Як повідомляє оперативне командування ЗСУ "Південь", вночі удар двома ракетами прийшовся на два сільськогосподарських ангари, які зруйновані. В одному з них зберігалося близько 35 тонн зерна. За попередніми даними, жертв немає. На світанку, під час авіаційного обльоту та розвідки Зміїного, острів атакували двома ракетами повітряного базування. Суттєво пошкоджений причал.

. Як повідомляє оперативне командування ЗСУ "Південь", вночі удар двома ракетами прийшовся на два сільськогосподарських ангари, які зруйновані. В одному з них зберігалося близько 35 тонн зерна. За попередніми даними, жертв немає. На світанку, під час авіаційного обльоту та розвідки Зміїного, острів атакували двома ракетами повітряного базування. Суттєво пошкоджений причал. Вночі РФ укотре завдала ракетних ударів по Харкову . Дві ракети вдарили поруч зі школою-інтернатом для дітей з вадами зору в Немишлянському районі. Попередньо, постраждалих немає. За даними голови ОВА Олега Синєгубова, на території області росіяни обстрілювали населені пункти Чугуївського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів. Через обстріли горять лісосмуги, поля з урожаєм аграріїв, знищуються запаси сіна. У селі Калинове Золочівської громади зруйнували ферму з вирощування равликів, сталася масштабна пожежа, яку ліквідували рятувальники. Протягом 6 липня загинули двоє цивільних, ще одного чоловіка госпіталізували.

. Дві ракети вдарили поруч зі школою-інтернатом для дітей з вадами зору в Немишлянському районі. Попередньо, постраждалих немає. За даними голови ОВА Олега Синєгубова, на території області росіяни обстрілювали населені пункти Чугуївського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів. Через обстріли горять лісосмуги, поля з урожаєм аграріїв, знищуються запаси сіна. У селі Калинове Золочівської громади зруйнували ферму з вирощування равликів, сталася масштабна пожежа, яку ліквідували рятувальники. Протягом 6 липня загинули двоє цивільних, ще одного чоловіка госпіталізували. Росія продовжує атакувати Дніпропетровщину . Як повідомляє голова ОВА Валентин Резніченко, вночі обстрілів зазнав Криворізький район, а саме - Зеленодольська громада. У Мар'янському пошкоджена лінія електропередач - село частково без світла. Жертв серед цивільних немає.

. Як повідомляє голова ОВА Валентин Резніченко, вночі обстрілів зазнав Криворізький район, а саме - Зеленодольська громада. У Мар'янському пошкоджена лінія електропередач - село частково без світла. Жертв серед цивільних немає. Вранці в четвер обстрілів з боку російської армії зазнав Очаків Миколаївської області . Потерпілих немає. Також були обстріли Острівського старостинського округу Куцурубської громади, внаслідок яких зруйноване фермерське господарство, але потерпілих немає. За даними голови ОВА Віталія Кіма, 6 липня внаслідок потрапляння боєприпасів та їхніх уламків виникло загоряння сухої трави в Миколаєві. В області минулої доби РФ обстрілювала Широківську, Первомайську, Галицинівську та Шевченківську громади, внаслідок чого відбулися займання полів і сухостоїв, потерпілих немає. Тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді.

. Потерпілих немає. Також були обстріли Острівського старостинського округу Куцурубської громади, внаслідок яких зруйноване фермерське господарство, але потерпілих немає. За даними голови ОВА Віталія Кіма, 6 липня внаслідок потрапляння боєприпасів та їхніх уламків виникло загоряння сухої трави в Миколаєві. В області минулої доби РФ обстрілювала Широківську, Первомайську, Галицинівську та Шевченківську громади, внаслідок чого відбулися займання полів і сухостоїв, потерпілих немає. Тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. На Донеччині внаслідок атак РФ 6 липня загинули семеро людей . Як повідомляє голова ОВА Павло Кириленко, троє загиблих - у Торецьку, двоє - в Авдіївці, по одному - в Кодемі та Сіверську. Ще двоє цивільних зазнали поранень.

. Як повідомляє голова ОВА Павло Кириленко, троє загиблих - у Торецьку, двоє - в Авдіївці, по одному - в Кодемі та Сіверську. Ще двоє цивільних зазнали поранень. На Луганщині Росія проводить мобілізацію місцевих у нещодавно захоплених Сєвєродонецьку та Лисичанську, повідомляє голова ОВА Сергій Гайдай. "Чоловіка запрошують на роботу, наприклад, до водоканалу, а через кілька днів він замість перших грошей отримує повістку. Його викликає "нова батьківщина". За рахунок сєвєродончан і лисичан ворог намагається подолати спротив українських бійців, щоб завершити виконання хоча б якогось завдання", - каже він. За його словами, російські сили третій місяць не можуть захопити автосполучення з Лисичанська до Бахмута та контролюють лише ті ділянки, з яких ЗСУ відійшли на нові оборонні позиції.

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++09.09++

Литовці відправили ЗСУ Bayraktar, на який збирали кошти

Литва відправила Україні бойовий дрон Bayraktar, на купівлю якого литовці збирали гроші.

Bayraktar, який Литва 6 липня відправила Україні

Про це 6 липня повідомив міністр оборони країни Арвідас Анушаускас. "Безпілотник покидає Литву, яка подбала про логістику, угоди щодо закупівлі та інші юридичні формальності, аби дрон з усім озброєнням міг бути доставленим до України", - зазначив він.

Литовці назбирали майже шість мільйонів євро лише за три з половиною дні на Bayraktar для Збройних сил України, які протистоять Росії. Туреччина оголосила, що віддасть безпілотник безкоштовно.

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++08.34++

Ессо втрачає статус постачальника взуття для королівської родини Данії на тлі війни РФ проти України

Данський виробник взуття Ecco позбувається 30-річного статусу постачальника для королівської родини на тлі критики щодо продовження роботи в Росії, яка розв'язала війну проти України. Компанія повідомила 6 липня, що втратить цей статус 16 квітня 2023 року, коли завершиться п'ятирічний контракт, бо продовжувати його королівська родина не збирається. "Керівництво Ессо бере до уваги рішення королівської сім'ї та більше не має чого додати", - йдеться у повідомленні.

Ні королівська сім'я, ні компанія не повідомили про причини такого рішення, однак, як зазначає агентство dpa, в останні місяці Ессо зіткнулася з гострою критикою через те, що продовжує працювати в Росії після її повномасштабного військового вторгнення в Україну. В компанії пояснюють це рішення "відповідальністю перед своїми працівниками". В РФ у 200 магазинах компанії працюють 1800 людей. Кілька данських взуттєвих ритейлерів перестали працювати з Ессо через рішення компанії лишитись в РФ.

++07.59++

Генштаб ЗСУ: Росія намагається встановити повний контроль над Луганщиною

Як стверджує генеральний штаб Збройних сил України:

Росія досі не встановила повний контроль над Луганщиною . "Противник намагається подолати спротив наших військ та встановити повний контроль над Луганською областю. Переміщує підрозділи", - йдеться у ранковому зведенні.

. "Противник намагається подолати спротив наших військ та встановити повний контроль над Луганською областю. Переміщує підрозділи", - йдеться у ранковому зведенні. На Херсонщині в районі Добрянки ЗСУ майже повністю знищили російську диверсійно-розвідувальну групу та відбили штурм РФ.

На Харківському напрямку Росія зосереджує зусилля на утримані зайнятих рубежів, а на окремих ділянках лінії зіткнення намагається вести штурмові дії. Неподалік Шестакового росіяни дистанційно замінували автомобільні шляхи.

Тривають спроби штурму РФ на Слов'янському напрямку.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках Росія постійно обстрілює позиції підрозділів ЗСУ, щоби сковувати їхні дії.

Під вогнем важкого озброєння РФ - населенні пункти Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжчини, Миколаївщини, Херсонщини.

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++07.30++

Норвегія та Росія врегулювали суперечку через постачання на Шпіцберген

Міністерство закордонних справ Норвегії заявило 6 липня, що знайшло "рішення", яке дозволить заблокованим через санкції російським вантажам дістатися до шахтарів на Арктичному архіпелазі Шпіцберген. Там повідомили, що контейнери були заблоковані, адже доставлялися російським транспортом, якому забороняється перевозити вантажі через кордон. Тепер контейнери поставлятимуть норвезькими транспортними засобами. У своїй заяві міністерство зазначило, що Норвегія мала "хороший діалог" із російською стороною протягом усієї суперечки.

Норвегія зупинила фури, які доставляли вантаж російським шахтарям на Шпіцбергені в середині червня на тлі санкцій щодо РФ через розв'язану нею війну в Україні. Архіпелаг Шпіцберген належить Норвегії, однак договір від 1920 року дає право низці країн, зокрема й Росії, видобувати там сировину. Радянський Союз, а згодом РФ, видобували там вугілля вже кілька десятиліть.

Читайте докладніше: Норвегія та Росія врегулювали суперечку через постачання на Шпіцберген