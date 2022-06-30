Франція передасть Україні ще шість гаубиць Caesar

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 29 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами четверга, 30 червня (час київський).

++16.59++

Деснянський районний суд Чернігова у четвер, 30 червня, почав слухання у справі 31-річного навідника 35-ої окремої гвардійської мотострілкової бригади збройних сил РФ Михайла Кулікова. Офіс генпрокурора обвинувачує його у порушенні законів та звичаїв війни. 26 лютого цього року Куліков вистрілив з танка Т-72б у житлову багатоповерхівку на околиці Чернігова. Ніхто з мешканців не постраждав. Завдані збитки слідство оцінило майже в мільйон гривень.

На початку судового засідання російський танкіст повністю визнав провину в інкримінованому йому злочині, передає кореспондент DW із зали суду. За словами прокурора, щире каяття може пом'якшити йому покарання - Кримінальний кодекс України передбачає за порушення звичаїв та законів війни від восьми до 12 років позбавлення волі.

++16.40++

Німеччина нарощує свій військовий потенціал так швидко, як тільки може, і вже цього тижня розпочне процес ратифікації угоди щодо вступу в НАТО Швеції та Фінляндії, запевнив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Для Німеччини це означає, що ми й надалі розширюватимемо наш внесок (у спільний захист НАТО. - Ред.) на суходолі, на морі та в повітрі", - сказав Шольц перед журналістами на саміті НАТО в Мадриді, цитує інформагенція Reuters. За словами Шольца, Німеччина триматиме на постійній основі загони морської піхоти у Балтійському морі, танкову дивізію з особовим складом в 15 тисяч військових і 20 військово-морських підрозділів. Канцлер ФРН також додав, що він не волів би розмірковувати про те, як довго Україна потребуватиме підтримки в війні, а також про те, що потрібно зробити, щоб змусити президента Росії Володимира Путіна припинити цю війну.

++16.19++

Президент США Джо Байден оголосив, що найближчими днями Вашингтон представить новий пакет військової допомоги Україні. Про це він заявив на пресконференції за підсумками саміту НАТО в Мадриді, передає кореспондент DW. За словами Байдена, цей пакет включатиме системи протиповітряної оборони, додаткову артилерію та боєприпаси до неї, контрбатарейні радари, а також додаткові ракети до реактивних систем залпового вогню HIMARS.

++16.04++

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував передачу Україні ще шістьох французьких артустановок Caesar. За словами французького лідера, українські військові вже отримали від Франції й застосовують на полі бою 12 таких САУ, повідомляє Reuters. Крім того, господар Єлисейського палацу наголосив, що Росія не повинна перемогти в війні проти України, бо це поставить під загрозу безпеку всієї Європи. Водночас Макрон відкинув звинувачення Росії у тому, що війна проти України стала відповіддю Москви на агресивну поведінку НАТО.

++15.40++

Служба безпеки України (СБУ) заарештувала в Україні активи однієї з туркомпаній, яку пов'язують із російським олігархом. Відповідну інформацію поширив Telegram-канал СБУ. "Кінцевим бенефіціаром цієї компанії є російський мільярдер, наближений до політичної верхівки країни-агресора", - йдеться в повідомленні. "Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств", - пише пресслужба СБУ.

Згідно з рішенням суду, на туристичний бізнес цього російського підприємця було накладено арешт. Судова ухвала стосується, зокрема, "корпоративних прав у вигляді 100 відсотків статутного капіталу в розмірі понад 31,5 мільйона гривень". Також вердиктом суду заарештовано кошти у розмірі понад три мільйони гривень і 106 тисяч доларів США, розміщені на банківських рахунках, ідеться в повідомленні. "Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА)", - запевняють у СБУ.

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Хоч у повідомленні пресслужби СБУ наближений до Кремля російських олігарх не згадується на ім'я, але у відомстві вказують, що цього мільярдера називають "железным мальчиком". Крім того, на оприлюднених СБУ фотографіях проглядається логотип одного з найбільших у світі туроператорів - німецької компанії TUI. Саме російський бізнесмен і мільярдер Олексій Мордашов контролює значну частку акцій цього туристичного велетня.

В Україні під брендом TUI до початку масштабної агресії РФ працювало ТОВ "ТТВК", що належить кіпрській Кайфел Трейдінг Лімітед. В українських реєстрах до 2021 року кінцевими бенефіціарами ТТВК були вказані сини Мордашова Кирило та Микита, нагадує ділове видання ЛІГА.net.

++15.22++

Швеція анонсувала чергову допомогу ЗСУ на ще 50 мільйонів євро

Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст анонсував передачу Україні п’ятої партії військової допомоги на 500 мільйонів шведських крон (48,7 мільйона євро).

Вона включатиме протитанкову зброю, допоміжне озброєння та обладнання для розмінування, про які просив Київ.

Він не уточнив, коли саме буде доставлена зброя, втім зазначив, що в інтересах усіх, аби це сталося якомога швидше. "Важливо, щоби підтримка України з боку демократичних країн Європи була постійною та довгостроковою", - наголосив Гультквіт.

Читайте детальніше: Швеція надасть Україні протитанкову зброю та обладнання для розмінування

++14.48++

Паризький регіон Франції підтримає відновлення Київської та Чернігівської областей, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з головою ради Іль-де-Франс Валері Пекресс. "Регіональний принцип має стати ключовим елементом майбутнього плану відновлення. Пані Пекресс позитивно оцінила такий підхід. За її словами, у багатьох французьких міст і муніципалітетів є бажання допомагати Україні у відновленні. При міжрегіональній співпраці ми маємо намір приділити особливу увагу розвитку малого й середнього бізнесу, адже це сприятиме створенню нових робочих місць і пожвавить економіку. Іль-де-Франс має широку перспективу в будівельних та інноваційних напрямках", - написав він у Telegram.

++14.25++

ЗСУ звільнили село Потьомкіно на Херсонщині

Збройні сили України повідомляють про звільнення села Потьомкіно в Херсонській області. "Військовослужбовці 60-ї окремої піхотної бригади провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП і танки, а також "вполювали" одного "Тигра", - йдеться у повідомленні ЗСУ в Facebook.

++14.02++

Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

Польща завершила будівництво паркану на кордоні з Білоруссю, у зв'язку з чим у прикордонну зону разом із делегацією прибув прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, повідомляє Associated Press.

Він назвав міграційну кризу, спричинену правителем Білорусі Олександром Лукашенком, першою ознакою війни в Україні. "Саме завдяки нашому політичному прогнозу та передчуванню того, що може статися, ми можемо зараз зосередитися на допомозі Україні, яка бореться за захист свого суверенітету", - сказав Моравецький.

Хоча основні роботи зі зведення 5-метрової та 186-кілометрової стіни завершені, ще лишається встановити електронні системи спостереження. Очікується, що 1 липня польська влада скасує надзвичайний стан на кордоні, який забороняв журналістам і правозахисникам відвідувати прикордонну зону, передає агентство.

++13.39++

ЄСПЛ вимагає від РФ не допустити смертної кари британців у "ДНР"

Європейський суд з прав людини вимагає від Росії не допустити виконання рішення про смертну кару для двох полонених громадян Великобританії, які воювали на боці України, повідомляє агенція Reuters.

Напередодні так званий "суд" самопроголошеної "ДНР" звинуватив Ейдена Aсліна та Шона Піннера у найманстві та засудив їх до смертної кари. Родини полонених британців заперечують це та наголошують, що ті воювали законно в складі української армії, тож повинні вважатися військовополоненими. Це також підтвердили і в ЄСПЛ. Там заявили, що Росія "повинна забезпечити, щоби смертна кара, призначена заявникам, не була виконана, а також забезпечити відповідні умови їхнього утримання та надати їм будь-яку необхідну медичну допомогу й ліки".

Водночас Державна дума РФ напередодні ухвалила закон про "припинення юрисдикції ЄСПЛ у Росії".

Читайте також: ЄСПЛ узяв до розгляду позов України проти Росії

++13.17++

Папа Римський Франциск непрямо звинуватив Росію у "збройному завоюванні, експансіонізмі та імперіалізмі" в Україні, назвавши конфлікт "жорстокою та безглуздою загарбницькою війною", повідомляє Reuters. Таку заяву понтифік зробив під час звернення до делегації православних лідерів у Римі.

++13.03++

Після Литви та України гроші на Bayraktar для ЗСУ збирають у Польщі

Bayraktar

У Польщі зібрали перший мільйон злотих на купівлю бойового безпілотника Bayraktar для України.

Наразі лічильник на офіційному сайті для збору коштів показує понад 1,1 мільйона злотих (близько чверті мільйона доларів), які надійшли від початку акції 28 червня. Загалом для купівлі дрона необхідно зібрати 22,5 мільйона злотих (понад п'ять мільйонів доларів). Акція триватиме ще 28 днів або до завершення збору необхідних коштів.

Читайте докладніше: Поляки зібрали перший мільйон злотих на Bayraktar для ЗСУ

++12.44++

Польські лісівники передали Збройним силам України ще 16 пікапів. Загалом вони надіслали на передову вже 38 позашляховиків та тисячі одиниць амуніції, повідомляє міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

++12.12++

Енергетична компанія Uniper стала першим великим німецьким постачальником енергії, який на тлі війни Росії проти України заявив про кризову ситуацію та попросив допомоги в держави. Міністерство економіки ФРН підтвердило переговори з компанією про заходи щодо її стабілізації. За словами глави Uniper Клауса Дітера Маусбаха (Klaus Dieter Mausbach), розглядається, зокрема, надання гарантій, збільшення поточної кредитної лінії аж до участі держави в капіталі компанії.

З 14 червня Uniper отримала лише 40 відсотків газу, гарантованого РФ відповідно до контракту. Компанія є "дочкою" фінського концерну Fortum - найбільшого іноземного клієнта російського "Газпрому". Uniper є оператором дев'яти підземних газосховищ у Німеччині, Австрії та Великобританії загальним обсягом дев'ять мільярдів кубометрів.

++11.45++

Російські військові покинули Зміїний

Оперативне командування Збройних сил України "Південь" стверджує, що протягом ночі росіяни "поспіхом евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами та, ймовірно, залишили острів Зміїний".

Острів Зміїний

Там кажуть, що це сталося "внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділами по острову".

Згодом російські ЗМІ повідомили, що в міністерстві оборони РФ підтвердили цю інформацію. Виведення гарнізону з острова там назвали "кроком доброї волі".

Читайте докладніше: Війська РФ покинули острів Зміїний

++11.36++

Як свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", 87 відсотків респондентів, які змінили місце постійного проживання після 24 лютого через війну, розв'язану проти України Росією, збираються повернутися додому: 15 відсотків - найближчим часом, 24 - пізніше, 48 відсотків - після закінчення війни. Вісім відсотків зазначили, що вже не повернуться додому. "У порівнянні із квітнем зменшується кількість тих, хто планує повертатися негайно, зростає кількість тих, хто повернеться після війни, або ж взагалі не повернеться", - йдеться у пресрелізі соцгрупи.

Щодо роботи, то 38 відсотків опитаних, які працювали до війни, повернулися на свої робочі місця у звичному режимі, 18 відсотків працюють дистанційно, сім відсотків знайшли нове місце праці. Третина опитаних досі не працюють. "Найбільше останніх серед наймолодших та найстарших опитаних, жінок, мешканців сходу та півдня країни. У динаміці найкраща ситуація з поверненням на роботу - серед мешканців центру та заходу, найгірша - мешканців сходу", - йдеться у повідомленні.

Соцопитування провели методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера 18-19 червня серед 1,2 тисяч повнолітніх респондентів у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,8 відсотка.

++11.11++

СБУ встановила обставини запуску РФ ракет по ТЦ у Кременчуці

Служба безпеки України встановила обставини запуску ракет по торговельному центру в Кременчуці Полтавської області. Як заявив голова СБУ Іван Баканов, численні докази підтверджують, що росіяни "свідомо вчинили воєнний злочин". За даними спецслужби, запуск ракет типу "Х-22" здійснили зі стратегічних бомбардувальників "Ту-22М3", які злетіли з військового аеродрому "Шайковка" у Калузькій області РФ і випустили в повітряному просторі Курської області РФ.

Ракета над ТЦ у Кременчуці (стопкадр із відео з камери спостереження)

Як повідомляє пресслужба СБУ, на відео, котре зафіксувало момент ракетного удару, чітко видно, що росіяни влучили саме у ТЦ. Також подивитись на Кременчук до та після обстрілу дозволяють супутникові знімки. Крім того, можна порівняти кількість автомобілів, які зазвичай знаходились на парковці ТЦ у різний проміжок часу. "Будь-які вигадки російської пропаганди спростовуються фактами, які легко перевірити", - наголошується у повідомленні.

Щодо обстрілу Кременчуцького заводу дорожніх машин, то в СБУ стверджують, що жодних складів із військовою технікою там не було, натомість підприємство займалось виробництвом асфальтозмішувальних установок.

++10.47++

Україна почала експортувати електроенергію в Європу

Через три місяці після отримання енергетичного безвізу почався експорт української електроенергії в Європу, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. "Сьогодні з першої години ночі такий експорт пішов у напрямку Румунії. "Початковий обсяг складає 100 МВт. Енергетичний безвіз із Європейським Союзом, який запрацював у березні цього року, дає свій дуже осяжний та практичний результат. Лише за перший день державне підприємство "Укренерго" заробило 10 мільйонів гривень на продажі доступу до міждержавного перетину", - написав він у Telegram. За його словами, потенціал експорту української електроенергії до Європи складає до 2,5 ГВт. "За таким сценарієм держава зможе отримувати більше 70 мільярдів гривень на рік. Після перемоги України у війні це дозволить суттєво збільшити інвестиції в галузь та модернізувати її до найкращих європейських стандартів. Енергетика стане одним із драйверів відновлення нашої економіки, як уже стала драйвером нашої інтеграції в ЄС", - додав Шмигаль.

++10.23++

Здатність українських військ вести затяжні бої, а потім виводити війська на більш вигідні позиції залишатиметься ключовим фактором у результаті кампанії на Донбасі, вважають у британській розвідці. Там зазначають, що Збройні сили України і далі утримують Лисичанськ, де бої тривають в районі нафтопереробного заводу на околиці міста. "Російські війська продовжують підхід повзучого оточення з Попаснянського напрямку, усуваючи необхідність форсування річки Сіверський Донець на цій ділянці", - йдеться в огляді розвідки Великобританії. На оперативному рівні російські сили, за даними британських розвідників, продовжують досягати обмеженого прогресу, намагаючись оточити українських військових на півночі Донецької області, наступаючи з Ізюма.

++09.56++

Російські війська продовжують наступальні операції на північ від Харкова, що вказує на наявність у РФ територіальних амбіцій за межами Донбасу, пише у щоденному зведенні Інститут вивчення війни (ISW). Це продовжить забирати сили та кошти росіян, можливо, ціною наступальної потужності на важливіших напрямках просування, зазначають аналітики.

ISW вказує, що російські війська продовжили наступальні операції в Лисичанську та його околицях, досягли незначних успіхів на схід від Бахмута.

++09.21++

Кількість жертв удару по будинку в Миколаєві зросла до шести

Кількість жертв удару по житловій багатоповерхівці в Миколаєві 29 червня зросла до шести. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. "Наразі вилучено тіла шести загиблих людей. Постраждало шестеро осіб", - ідеться у повідомленні ДСНС у Миколаївській області. Рятувальники продовжують роботу з пошуку загиблих та розбору конструкцій зруйнованого будинку.

Читайте також: У Миколаєві - влучання в житлову багатоповерхівку, є жертви

++08.59++

Лондон дасть Україні ППО і дрони на ще мільярд фунтів

Великобританія надасть Україні ще мільярд фунтів стерлінгів військової допомоги.

Борис Джонсон

Вона включатиме системи протиповітряної оборони, безпілотні літальні апарати, обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць спорядження для українських солдатів.

Очікується, що про збільшення військового фінансування майже вдвічі прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосить на саміті НАТО в Мадриді у четвер. В офісі британського прем'єра назвали нову допомогу "першим кроком до того, щоб Україна могла перейти в наступ проти російських сухопутних військ для відновлення суверенітету".

Читайте детальніше: Великобританія дасть Україні системи ППО та дрони на ще мільярд фунтів

++08.38++

Голови обласних військових адміністрацій відзвітували про ситуацію в регіонах:

У Дніпропетровській області росіяни кілька разів з різної зброї обстріляли Зеленодольську громаду, у Великій Костромці удар прийшовся по центру села, є руйнування. У Зеленодольську армія РФ поцілила у сільськогосподарське підприємство, знищивши склад із 40 тоннами зерна . Вибух спричинив пожежу. Попередньо, люди не постраждали, повідомляє Валентин Резніченко.

. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, люди не постраждали, повідомляє Валентин Резніченко. У Луганській області 29 червня РФ здійснила декілька авіанальотів. Російські солдати нанесли удари по території нафтопереробного заводу та в районі Вовчоярівки. "Повністю знищено приміщення відділу поліції. У місто регулярно намагаються увірватися диверсанти. Зокрема, у районі Верхньокам’янки вчора одну диверсійно-розвідувальну групу було знешкоджено", - пише Сергій Гайдай.У підвальному приміщенні одного з будинків після ліквідації пожежі знайшли тіло жінки. Також 29 червня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Лисичанська та Верхньокам’янки. Зранку четверга вони ведуть наступ поблизу Верхньокам'янки та штурмові дії поблизу Лисичанського нафтопереробного заводу.

та в районі Вовчоярівки. "Повністю знищено приміщення відділу поліції. У місто регулярно намагаються увірватися диверсанти. Зокрема, у районі Верхньокам’янки вчора одну диверсійно-розвідувальну групу було знешкоджено", - пише Сергій Гайдай.У підвальному приміщенні одного з будинків після ліквідації пожежі знайшли тіло жінки. Також 29 червня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Лисичанська та Верхньокам’янки. Зранку четверга вони ведуть наступ поблизу Верхньокам'янки та штурмові дії поблизу Лисичанського нафтопереробного заводу. У Донецькій області за 29 червня внаслідок дій російських військ є двоє загиблих цивільних: у Красногорівці та Сидоровому. Ще дві людини дістали поранення, повідомляє Павло Кириленко.

++08.15++

Українські військові відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС, а також зупинили наступ РФ і завдали її силам значних втрат в районах населених пунктів Клинове і Новолуганське, повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України. Також ЗСУ придушили спробу штурмових дій в районі населеного пункту Дементіївка на Харківщині - війська РФ відійшли.

Росія наступає поблизу Верхньокам'янки та веде штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, бойові дії тривають. За підтримки артилерії сили РФ намагаються блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ - Бахмут. Натомість на Слов'янському напрямку РФ проводить перегрупування військ та обороняється.

Під вогнем російської армії - населенні пункти Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Генштаб ЗСУ володіє інформацією, що в прикордонних до України областях Білорусі військові комісаріати вивчають можливості проведення прихованої мобілізації населення.

++07.59++

Бельгія з липня припинить видавати росіянам туристичні візи. Про це повідомив бельгійський візовий центр, вказавши, що прийматимуть заяви лише на студентські та робочі візи, а також на візи для возз'єднання сім'ї від заявників, які планують прибути до Бельгії до 31 серпня.

++07.46++

Президент РФ Володимир Путін, відповідаючи після Каспійського саміту в Туркменістані на запитання журналістів про атаку російської армії на торговельний центр в Кременчуці, заявив, що "не було ніякого теракту". "Просто так полями, зрозуміло, у нас не стріляють. Як правило, це робиться в результаті розвіданих цілей. Впевнений, що в цьому випадку все те саме. Ну ховають техніку, особливо західну, у всякі ангари, ринки, заводи, в цехах, де техніку ремонтують, впорядковують. По жодних цивільних об'єктах російська армія ударів не завдає. Немає необхідності. У нас є всі можливості для того, щоби визначити, що де знаходиться, і за наявності сучасної високоточної зброї великої дальності, досягати цих цілей", - сказав він.

Читайте також: У Радбезі ООН засудили ракетний удар РФ по ТЦ у Кременчуці

++07.21++

Україна представить дорожню карту виконання вимог на шляху до ЄС 1 липня

Президент України Володимир Зеленський анонсував публічне представлення дорожньої карти дій на шляху до Європейського Союзу 1 липня. "Саме таке завдання в нашої держави зараз - не втрачати жодного тижня у відносинах із ЄС. Ми постійно будемо, попри цю війну, попри всі складнощі, робити те, що наближає нас до повноправного членства в Євросоюзі. Вчора я провів спеціальну нараду. Було 28 учасників, які представляють і виконавчу, і законодавчу, і судову гілки влади. У держави буде відповідний документ - чітка карта дій, яку зможе перевірити будь-який громадянин і будь-яка громадянка України: що потрібно зробити державним інституціям, щоб ми виконали свою частину роботи на шляху до Євросоюзу. Вже 1 липня цей документ буде представлений", - сказав він у відеозверненні за підсумком 126-го дня війни.

У зверненні Зеленський також розповів про свій онлайн-виступ на саміті Організації Північноатлантичного договору: "Альянс змінює свою стратегію у відповідь на агресивну антиєвропейську політику Росії та російську війну проти нашої держави. Очевидно, що гарантувати безпеку в Європі у таких умовах неможливо без нашої держави. І ми зробимо все, щоб ця очевидність була трансформована в конкретні рішення - для України, для Альянсу. Нам потрібні чіткі гарантії безпеки - вони в нас будуть. І я сьогодні звернувся із закликом до членів НАТО знайти такий формат рішень, який передбачав би повноцінну участь України в нашій спільній європейській архітектурі безпеки".

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++07.12++

У відеозверненні за підсумком 126-го дня війни президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення Сирії визнати "незалежність" самопроголошених на українському Донбасі утворень "ЛДНР". "Росія все ж таки вичавила із Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держав. Це нікчемна історія. І в такому разі жодних відносин України із Сирією більше не буде, а санкційний тиск проти Сирії навпаки буде ще більшим", - наголосив він.

Сепаратистські проросійські утворення на Донбасі, крім Росії, не визнає жодна інша незалежна держава світу.