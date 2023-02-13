Зеленский: Есть общее видение с Шольцем и Макроном

На 356-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за событиями вторника, 14 февраля (время московское).

Глава МИД Италии не исключил поддержки Римом спецтрибунала по военным преступлениям

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Антонио Таяни Фото: Bernd Riegert/DW

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни не исключил поддержки Римом спецтрибунала по военным преступлениям, если он будет создан в связи с войной РФ в Украине. Об этом передало агентство ANSA. "Убийство безоружного населения - это военное преступление, и мы посмотрим, как вмешаться: если будет специальный трибунал, мы - не против", - подчеркнул Таяни. При этом он подчеркнул, что Италия - "не находится в состоянии войны с Россией, проблема - в лидерах." Если руководство страны нарушает нормы международного права, у Италии может быть только одна позиция, предполагающая осуждение нарушений закона, военных преступлений, насилия, подчеркнул Таяни.

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении напомнил о переговорах в Париже с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и французским лидером Эмманюэлем Макроном 9 февраля. Глава украинского государства назвал состоявшийся диалог "сильной встречей". "Мы говорили втроем, очень откровенно, и это позволило найти общее понимание относительно перспектив в этой войне. У нас есть общее видение пути к победе", - подчеркнул Зеленский. Он также коснулся вопроса европейской интеграции Киева и выразил уверенность, что уже в этом году Украина сможет начать переговоры о членстве в ЕС.

Хроника событий 13 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 13 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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