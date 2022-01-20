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Выборы в США

Выборы в Конгресс (парламент) США - Палату представителей и Сенат, - а также президентские выборы проходят каждые четыре года.

Конституция Соединенных Штатов гарантирует избирательные права всем гражданам США, достигшим 18 лет.

Комментарий: Президентство Байдена - большие надежды не оправдываются

Комментарий: Президентство Байдена - большие надежды не оправдываются 20.01.2022

Президент США Байден не справляется с большинством поставленных задач. Следующие выборы могут стать последним звонком для американской демократии. В этом виновата сама Демпартия, считает Оливер Заллет.
Суд в США разрешил передачу документов о штурме Капитолия законодателям

Суд в США разрешил передачу документов о штурме Капитолия законодателям 20.01.2022

Экс-президент США Трамп добивался в Верховном суде блокировки передачи документов о штурме Капитолия спецкомитету Палаты представителей и раскрытия их содержания.

Глава ЦИК РФ обвинила Германию и США в хакерских атаках

Глава ЦИК РФ обвинила Германию и США в хакерских атаках 19.09.2021

Кибератаки на единый портал госуслуг и на правительственный сайт для дистанционного электронного голосования "зашкаливают", заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Большинство из них, по ее словам, идут из США и ФРГ.
Комментарий: Доктрина Байдена - риторика и действия не совпадают

Комментарий: "Доктрина Байдена" - риторика и действия не совпадают 26.08.2021

Разлетающиеся по миру кадры того, что происходит в Кабуле, вредят президенту США Джо Байдену дома, но не меняют его внешнеполитической доктрины, считает Клаус-Дитер Франкенбергер.
США осудили решение РФ сократить число наблюдателей ОБСЕ на выборах

США осудили решение РФ сократить число наблюдателей ОБСЕ на выборах 06.08.2021

Вашингтон поддержал позицию БДИПЧ, состоящую в том, что эксперты ОБСЕ не смогут обеспечить эффективный мониторинг выборов при резком ограничении числа наблюдателей.

Кризис и санкции: чего ждать от нового президента Ирана?

Кризис и санкции: чего ждать от нового президента Ирана? 21.06.2021

Победителем президентских выборов в Иране стал ультраконсервативный политик Эбрахим Раиси, который находится в санкционных списках ЕС и США. Изменится ли при нем внешнеполитический курс Тегерана?

В США расследуют вмешательство Украины в президентские выборы

В США расследуют вмешательство Украины в президентские выборы 28.05.2021

Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в конце 2020 года. Его центральной фигурой является бывший адвокат Трампа Рудольф Джулиани, сообщает The New York Times.

Байден наказал Путина и ввел санкции: что изменится для России? (19.04.2021) 19.04.2021

Российские эксперты сомневаются, что санкции, которые ввели США, будут очень эффективными и изменят политику Кремля. Но такие штрафные меры повышают токсичность экономики РФ, а также влияют на настроения россиян.
НАТО заявила о поддержке США в связи с санкциями в отношении РФ

НАТО заявила о поддержке США в связи с санкциями в отношении РФ 15.04.2021

Охарактеризовав действия России как угрозу евроатлантической безопасности, НАТО выразила поддержку Вашингтону, объявившего новые санкции в отношении Москвы. Альянс призвал РФ отказаться от "дестабилизирующего поведения".
Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России

Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России 15.04.2021

США вводят чрезвычайное положение в связи "с угрозой нацбезопасности" со стороны РФ.

СМИ: США готовы ввести санкции против суверенного долга России

СМИ: США готовы ввести санкции против суверенного долга России 15.04.2021

Новые штрафные меры могут быть наложены за предполагаемые попытки сорвать выборы в США и взлом SolarWinds. Санкции коснутся и российского суверенного долга, сообщила The New York Times.
Разведка США: РФ вела кампанию по очернению Байдена в его бытность кандидатом

Разведка США: РФ вела кампанию по очернению Байдена в его бытность кандидатом 17.03.2021

Национальный совет по разведке обнародовал доклад об иностранных угрозах в ходе выборов 2020 года. По данным CNN, США могут ввести против Кремля санкции за вмешательство в выборы уже на следующей неделе.

Суд в Украине назвал законным закрытие дела, где фигурировал Джо Байден

Суд в Украине назвал законным закрытие дела, где фигурировал Джо Байден 26.02.2021

Уголовное производство о предполагаемом давлении на экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина со стороны Джозефа Байдена было начато по заявлению Шокина год назад.
Штурм Капитолия будет расследовать независимая комиссия

Штурм Капитолия будет расследовать независимая комиссия 16.02.2021

Комиссия будет действовать по образцу той, что была создана Конгрессом США после атак 11 сентября. Ей поручат внимательно изучить предысторию и последствия "террористической атаки внутри страны".

Трамп проиграл выборы Байдену, но Америка все еще расколота на два лагеря (08.02.2021) 08.02.2021

В Сенате США стартует вторая попытка объявить импичмент Трампу. Однако у бывшего президента в Соединенных Штатах по-прежнему много сторонников. В том числе и в штате Пенсильвания, где побывала съемочная группа DW.
Байден инициировал возвращение США в Парижское соглашение по климату

Байден инициировал возвращение США в Парижское соглашение по климату 20.01.2021

Джозеф Байден подписал свои первые 15 президентских указов, в том числе инициировал возвращение США в Парижское соглашение по климату и обязал носить защитные маски на территории федеральных учреждений.
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