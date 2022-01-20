Выборы в США

Разведка США: РФ вела кампанию по очернению Байдена в его бытность кандидатом

Национальный совет по разведке обнародовал доклад об иностранных угрозах в ходе выборов 2020 года. По данным CNN, США могут ввести против Кремля санкции за вмешательство в выборы уже на следующей неделе.