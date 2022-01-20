Выборы в США

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Выборы в Конгресс (парламент) США - Палату представителей и Сенат, - а также президентские выборы проходят каждые четыре года.
Конституция Соединенных Штатов гарантирует избирательные права всем гражданам США, достигшим 18 лет.
Российские эксперты сомневаются, что санкции, которые ввели США, будут очень эффективными и изменят политику Кремля. Но такие штрафные меры повышают токсичность экономики РФ, а также влияют на настроения россиян.
В Сенате США стартует вторая попытка объявить импичмент Трампу. Однако у бывшего президента в Соединенных Штатах по-прежнему много сторонников. В том числе и в штате Пенсильвания, где побывала съемочная группа DW.