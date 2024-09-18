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ФБР расследует письма с угрозами членам избиркомов

Ольга Лебедева
18 сентября 2024 г.

Секретари не менее чем шести штатов получили письма с угрозами. ФБР и Служба почтовой инспекции призывают к бдительности и осторожности.

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ФБР расследует получение писем с угрозамиФото: picture-alliance/dpa/EPA/M. Reynolds

В США начато расследование в связи с угрозами в адрес должностных лиц, работающих в избирательных комиссиях в нескольких штатах. Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило избирательные комиссии о необходимости мер предосторожности после поступления писем с угрозами и подозрительными веществами в канцелярии штатов по всей стране, сообщает во вторник, 17 сентября, портал NBC News.

Отправления были получены должностными лицами на выборах по меньшей мере в шести штатах - Небраске, Айове, Канзасе, Теннесси, Вайоминге и Оклахоме, сообщает телеканал, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. Однако, по его словам, в них пока не было найдено никаких опасных веществ.

В качестве отправителя была указана аббревиатура "USTEA", что расшифровывается как "US Traitor Elimination Army" ("Армия ликвидации предателей США"). Об этом написала в соцсети X глава канцелярии штата Колорадо Джена Грисволд. На фоне угроз были эвакуированы офисы секретарей избиркомов в штатах Канзас, Айова и Оклахома.

ФБР призывает к бдительности

Как указывается далее, ФБР "работает с партнерами" и выясняет, сколько писем и кем было отправлено, а также с какими мотивами. "Правоохранительные органы усердно работают над тем, чтобы перехватить любые новые письма до их доставки", - указывается в совместном меморандуме ФБР и Службы почтовой инспекции США, имеющемся в распоряжении NBC News.

Ведомства призвали избирательное сообщество к бдительности и осторожности при обращении с почтой: "Все подозрительные вещества следует рассматривать как потенциально опасные, и с ними нужно обращаться в соответствии с установленными протоколами безопасности".

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Кандидатами от Демократической и Республиканской партий являются соответственно действующий вице-президент США Камала Харрис и экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Действующий президент Джо Байден отказался от борьбы за второй срок.

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