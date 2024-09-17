США ввели санкции за "подрыв демократии" в Грузии

Санкции введены управлением Минфина США в отношении должностных лиц МВД. Госдеп принял визовые ограничения против свыше 60 грузинских граждан и членов их семей.

Управление министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции в отношении лиц, которые, по мнению Вашингтона, "подрывали основные свободы, включая свободу выражения мнений", в Грузии. Об ограничительных мерах сообщила в понедельник, 16 сентября, пресс-служба Минфина .

Рестрикции применены в отношении двух должностных лиц в составе грузинского правительства, связанных с "жестокими репрессиями против мирных демонстрантов и политических оппонентов", и двух частных лиц, прямо или косвенно участвовавших в насильственном подавлении свободы собраний и мирного выражения мнений, указали в ведомстве.

В список внесены глава департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиад Харазишвили и его заместитель Милери Лагазаури. Кроме того, в перечне - лидеры ультраконсервативной пророссийской платформы Alt-Info ("Альт-инфо") Зураб Махарадзе и Константин Моргошия.

По данным Вашингтона, первые два связаны с подавлением протестов против закона об "иноагентах". Руководители Alt-Info причастны к давлению на журналистов, группы меньшинств и офисы неправительственных организаций в 2021 и 2023 годах, добавили в OFAC.

Визовые ограничения Госдепа США

Госдепартамент США также вводит визовые ограничения в отношении более чем 60 грузинских граждан и членов их семей, "причастных к подрыву демократии в Грузии". Среди фигурантов - высокопоставленные государственные и муниципальные деятели, "злоупотреблявшие своей властью для ограничения основных свобод грузинского народа", бизнесмены, замешанные в коррупции, лица, распространявшие дезинформацию и пропагандировавшие экстремизм, сотрудники правоохранительных органов, участвовавшие в избиении демонстрантов, и депутаты парламента, сыгравшие важную роль "в продвижении недемократического законодательства и ограничений гражданского общества", говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства .

"Мы по-прежнему обеспокоены нарушениями прав человека и антидемократическими действиями в Грузии", - подчеркнули в Вашингтоне.

В Грузии ожидаются выборы в парламент

В Грузии 26 октября пройдут выборы в парламент. Ранее, 1 августа, там вступил в силу закон "О прозрачности иностранного влияния", спровоцировавший массовые протесты в стране. Правовая норма обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие не менее 20 процентов своих доходов из-за рубежа, зарегистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра.

Закон вызвал критику Тбилиси со стороны Евросоюза и США. Так, лидеры стран ЕС приостановили процесс вступления Грузии в Европейский Союз и заморозили 30 млн евро, предназначенных на поддержку Тбилиси в оборонной сфере.

В начале июля США отложили на неопределенный срок совместные с Грузией военные учения "Достойный партнер" в связи с пересмотром двустороннего сотрудничества.