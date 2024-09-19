Иранские хакеры отправляли письма штабу Байдена

По данным американских спецслужб, минувшим летом хакеры из Ирана, взломавшие внутренние коммуникации штаба Трампа, отправляли отрывки из украденных документов лицам, связанным с кампанией Байдена, и СМИ.

По данным американских спецслужб, иранские киберпреступники, похитившие внутренние материалы предвыборного штаба бывшего президента США Дональда Трампа, отправляли электронные письма с отрывками из этих документов лицам, связанным с предвыборной кампанией действующего президента Джо Байдена. Нежелательные сообщения были разосланы в конце июня и начале июля, заявили в среду, 18 сентября, Федеральное бюро расследований (ФБР), управление директора Национальной разведки США и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры в составе министерства внутренней безопасности.

На данный момент нет признаков того, что получатели на них что-либо ответили, указывается в совместном заявлении. Кроме того, с июня иранские хакеры совершали попытки отправлять похищенные внутренние материалы, связанные с кампанией Трампа, американским СМИ, отметили спецслужбы.

Иран, Китай и РФ все больше пытаются повлиять на выборы в США

В заявлении также подчеркивается, что по мере приближения ноябрьских выборов в США Россия, Иран и Китай усиливают попытки повлиять на них. Они пытаются "усугубить разногласия в американском обществе ради собственной выгоды и рассматривают выборные периоды как моменты уязвимости", констатируют спецслужбы.

"Попытки этих или других иностранных субъектов подорвать наши демократические институты представляют собой прямую угрозу для США и не будут допускаться", - предупредили спецслужбы.

Иран усилил кибератаки в преддверии американских выборов

В середине августа те же ведомства опубликовали заявление о росте агрессивной деятельности Ирана в ходе текущего избирательного цикла. "Иран считает выборы этого года особенно важными с точки зрения их возможного влияния на его интересы в области национальной безопасности", - указывается в заявлении.

Спецслужбы США напомнили о попытках проникнуть в предвыборную кампанию экс-президента Дональда Трампа, приписываемых Тегерану. В фокус внимания хакеров также попала кампания его соперницы - Камалы Харрис, констатируется в документе.

Неделей ранее специальная группа Google по анализу угроз сообщила, что хакерская группировка APT42, поддерживаемая иранским правительством, продолжает целенаправленные фишинговые атаки на аккаунты, связанные с президентскими выборами в США, а также на цели в Израиле. За последние шесть месяцев на США и Израиль пришлось около 60 процентов всех атак APT42, указали в Google.