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Иранские хакеры отправляли письма штабу Байдена

Ольга Лебедева
19 сентября 2024 г.

По данным американских спецслужб, минувшим летом хакеры из Ирана, взломавшие внутренние коммуникации штаба Трампа, отправляли отрывки из украденных документов лицам, связанным с кампанией Байдена, и СМИ.

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Главный офис ФБР в Вашингтоне
ФБР и другие спецслужбы сообщили подробности действий иранских хакеров в СШАФото: Getty Images/M. Wilson

По данным американских спецслужб, иранские киберпреступники, похитившие внутренние материалы предвыборного штаба бывшего президента США Дональда Трампа, отправляли электронные письма с отрывками из этих документов лицам, связанным с предвыборной кампанией действующего президента Джо Байдена. Нежелательные сообщения были разосланы в конце июня и начале июля, заявили в среду, 18 сентября, Федеральное бюро расследований (ФБР), управление директора Национальной разведки США и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры в составе министерства внутренней безопасности.

На данный момент нет признаков того, что получатели на них что-либо ответили, указывается в совместном заявлении. Кроме того, с июня иранские хакеры совершали попытки отправлять похищенные внутренние материалы, связанные с кампанией Трампа, американским СМИ, отметили спецслужбы.

Иран, Китай и РФ все больше пытаются повлиять на выборы в США

В заявлении также подчеркивается, что по мере приближения ноябрьских выборов в США Россия, Иран и Китай усиливают попытки повлиять на них. Они пытаются "усугубить разногласия в американском обществе ради собственной выгоды и рассматривают выборные периоды как моменты уязвимости", констатируют спецслужбы.

"Попытки этих или других иностранных субъектов подорвать наши демократические институты представляют собой прямую угрозу для США и не будут допускаться", - предупредили спецслужбы.

Иран усилил кибератаки в преддверии американских выборов

В середине августа те же ведомства опубликовали заявление о росте агрессивной деятельности Ирана в ходе текущего избирательного цикла. "Иран считает выборы этого года особенно важными с точки зрения их возможного влияния на его интересы в области национальной безопасности", - указывается в заявлении.

Спецслужбы США напомнили о попытках проникнуть в предвыборную кампанию экс-президента Дональда Трампа, приписываемых Тегерану. В фокус внимания хакеров также попала кампания его соперницы - Камалы Харрис, констатируется в документе.

Неделей ранее специальная группа Google по анализу угроз сообщила, что хакерская группировка APT42, поддерживаемая иранским правительством, продолжает целенаправленные фишинговые атаки на аккаунты, связанные с президентскими выборами в США, а также на цели в Израиле. За последние шесть месяцев на США и Израиль пришлось около 60 процентов всех атак APT42, указали в Google.

 

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