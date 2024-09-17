Певица Билли Айлиш поддержала Камалу Харрис на выборах в США

Известная американская певица Билли Айлиш призвала своих слушателей голосовать за Камалу Харрис на выборах президента США, потому что она борется за защиту "планеты и демократии".

Американская певица Билли Айлиш и ее брат Финнеас О’Коннелл призвали своих слушателей поддержать Камалу Харрис на предстоящих выборах президента США. Видеообращение с соответствующим призывом исполнительница разместила на своей странице в Instagram во вторник, 17 сентября.

Билли Айлиш заявила, что она и ее брат будут голосовать за Камалу Харрис и Тима Уолза, так как они борются за защиту репродуктивной свободы, "нашей планеты и нашей демократии". "Мы не можем позволить экстремистам управлять нашими жизнями, нашими свободами и нашим будущим. Единственный способ остановить их - проголосовать и выбрать Камалу Харрис", - говорится в ролике.

Исполнительница призвала своих подписчиков голосовать так, "будто от этого зависит жизнь, потому что так и есть".

Камалу Харрис поддержала также певица Тейлор Свифт

Одна из самых популярных в мире поп-исполнительниц Тейлор Свифт также поддержала Камалу Харрис несколькими днями ранее. В своем посте в Instagram она назвала вице-президента США "одаренным лидером".

Свое решение голосовать за Харрис Свифт объяснила тем, что она борется за "права и дела, которые нуждаются в воине, отстаивающем их". Кандидата в вице-президенты США Тима Уолза певица, в свою очередь, похвалила за поддержку прав ЛГБТ-сообщества, ЭКО и права женщин самостоятельно распоряжаться своим телом.

Позднее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social, что "ненавидит Тейлор Свифт".

Трампа на выборах президента США, в свою очередь, поддержал бизнесмен Илон Маск, известный рэпер Lil Pump и другие.