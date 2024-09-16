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Байден похвалил Секретную службу после инцидента с Трампом

Ася Миллер
16 сентября 2024 г.

Агент Секретной службы США заметил неизвестного мужчину с оружием у ограды гольф-клуба Дональда Трампа, когда кандидат в президенты был увлечен игрой. Подозреваемого в потенциальном покушении удалось задержать.

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо БайденФото: Elizabeth Frantz/REUTERS

Президент США Джо Байден высоко оценил работу Секретной службы Соединенных Штатов после инцидента с Дональдом Трампом в гольф-клубе в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. "Я выражаю признательность Секретной службе и ее партнерам из правоохранительных органов за их бдительность и усилия по обеспечению безопасности бывшего президента и людей вокруг него", - отмечается в заявлении Байдена, опубликованного в соцсети Х в понедельник, 16 сентября.

Как подчеркнул глава Белого дома, он с радостью воспринял новость о том, что его экс-оппонент в предвыборной гонке не пострадал.

Реакция на предполагаемое покушение в США

Кандидат от республиканцев на должность вице-президента Соединенных Штатов Джеймс Дэвид Вэнс написал в X, что с облегчением узнал о благополучном для своего однопартийца исходе инцидента в гольф-клубе. "Я рад, что президент Трамп в безопасности. Я поговорил с ним до того, как эта новость стала публичной, и, что удивительно, он был в хорошем настроении. Мы все еще не знаем многого, но сегодня вечером я буду крепче обнимать своих детей и произнесу молитву благодарности", - заявил Вэнс.

Кандидаты на пост главы государства и должность вице-президента от Демократической партии Камала Харрис и Тим Уолз также прокомментировали инцидент в соцсети Х, отметив недопустимость насилия. "Насилию нет места в этой стране. Это не то, кем мы являемся как нация", - написал Уолз.

Инцидент в гольф-клубе Трампа

Предполагается, что агент Секретной службы США увидел дуло винтовки, торчащее в заграждении, во время пребывания Трампа на поле для гольфа, после чего "вступил в контакт" с неизвестным мужчиной.

Свидетель инцидента сообщил сотрудникам офиса шерифа округа Палм-Бич, что заметил, как подозреваемый выбежал из кустов и запрыгнул в черный Nissan. Очевидцу удалось сфотографировать автомобиль и номерной знак. В скором времени мужчина был задержан, а в месте его укрытия обнаружены автомат АК-47 и камера GoPro. Федеральное бюро расследований США не стало исключать, что инцидент может быть очередной попыткой покушения на экс-президента.

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