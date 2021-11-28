В Берлине прошла акция солидарности с политзаключенными в Беларуси

В минувшие выходные дни, 27 и 28 ноября, в столице Германии состоялась акция в поддержку почти 900 политзаключенных Беларуси. Она приурочена к Международному дню солидарности 27 ноября, объявленному лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Акцию около здания Рейхстага в центре Берлина организовало движение "Разам" (Razam), зародившееся среди белорусских эмигрантов в Германии на волне стихийных протестов против итогов президентских выборов 2020 года. Напротив Рейхстага, где находится зал пленарных заседаний бундестага, организаторы развесили имена всех политзаключенных и зачитали каждое имя в порядке их задержания.

"900 политзаключенных - эта цифра шокирует, - сказала DW пресс-секретарь Razam в Берлине Ина Румянцева. - Мы требуем их освобождения и сегодня в рамках акции хотим показать, насколько их много. Поэтому мы зачитываем имена всех политзаключенных".

Свет для мигрантов на белорусско-польской границе

6000 свечей и надпись "Принять сейчас" были зажжены перед зданием Рейхстага

В конце участники акции присоединились к немецкой акции "Море света для Беларуси" в поддержку мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе. Организаторы - немецкие НКО "Seebrücke", "Campact", "Mauerfall.jetzt" и "Wir packen's an" - пытались привлечь внимание к проблеме и потребовали от германского правительства принять в ФРГ застрявших на границе мигрантов.

В рамках акции ее участники символично зажгли 6000 зеленых свечей на фоне надписи "Принять сейчас" ("Aufnahme jetzt"), призывая новое правительство Германии дать зеленый свет 6000 мигрантам.

"Сегодня мы здесь, чтобы фокус вернуть на ситуацию внутри страны, - добавила Ина Румянцева. - Мы понимаем трагедию, которая происходит на белорусско-польской границе. Но мы также понимаем, что это два кризиса и одна и та же причина. Поэтому, когда мы говорим о мигрантах и их сложной ситуации на границе, мы в то же время должны вспоминать и о том, что происходит в самой Беларуси".

Ситуация в Беларуси после выборов 2020 года

В августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, по итогам которых ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко с результатом более 80 процентов. В день голосования в стране начались массовые протесты, растянувшиеся на несколько месяцев. Выступления граждан, убежденных в фальсификации результатов выборов, жестко пресекались ОМОНом.

Впоследствии протестующие изменили формат акций на локальный. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. По статьям, связанными с протестами, осуждены сотни граждан.

Евросоюз, Швейцария, США, Канада и Великобритания ввели несколько пакетов санкций в отношении сложившегося в Беларуси режима. Летом 2021 года режим Лукашенко ликвидировал все независимые СМИ в республике.

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