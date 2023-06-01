  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
КонфликтыУкраина

Саммит БРИКС могут перенести из ЮАР в Китай

Сергей Куприков
8 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 1 июня.

https://p.dw.com/p/4S2XR
Президенты России и Южной Африки Владимир Путин и Сирил Рамафоса
Президенты России и Южной Африки Владимир Путин и Сирил РамафосаФото: SERGEI CHIRIKOV/AFP

На 463-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 1 июня (время московское).

++14.32++

Правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад готовит силовой сценарий смены власти в его стране. По его словам, в Польше, Литве и Украине обучают "членов незаконных вооруженных формирований", а также "предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек" в Беларуси.

++14.08++

Саммит стран БРИКС, запланированный в августе в ЮАР, могут перенести в Китай, чтобы избежать решения об аресте президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда в Гааге (МУС), сообщает агентство Reuters. По словам главы МИД ЮАР Зейна Дангора, окончательное решение на этот счет пока не принято.

Из ЮАР поступает противоречивая информация о том, будет ли предоставлен Путину иммунитет как участнику международной встречи. Замминистра государственных предприятий ЮАР Обед Бапела заявил в интервью ВВС, что страна планирует принять закон, который даст возможность решать, арестовывать или нет по ордеру МУС.

Хроника событий 1 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 31 мая 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

География ударов дронами по РФ все шире

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президенты России и Южной Африки Владимир Путин и Сирил Рамафоса

Саммит БРИКС могут перенести из ЮАР в Китай

Конфликты8 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурные канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин вытряхивают через забор на участки друг друга урны с надписью "консульства"

Закрытие консульств России и Германии: кто больше?

Закрытие консульств России и Германии: кто больше?

Политика20 ч. назад
Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Война срикошетила на Москву. DW Шоу

Война срикошетила на Москву. DW Шоу

Политика21 ч. назад62:37 мин.
Виталий Ким

Виталий Ким: Большинство жителей уже вернулись в Николаев

Виталий Ким: Большинство жителей уже вернулись в Николаев

Конфликты22 ч. назад
Снежный барс (ирбис)

Почему на Алтае могут исчезнуть животные из Красной книги

Почему на Алтае могут исчезнуть животные из Красной книги

Общество10 ч. назад
22 мая 2023 в португальском Трамагале немецкий концерн Daimler Truck официально начал выпускать второе поколение электрического грузовика Fuso eCanter

Toyota вместо КАМАЗа: у Daimler Truck теперь новый партнер

Toyota вместо КАМАЗа: у Daimler Truck теперь новый партнер

Экономика и бизнес20 ч. назад
Дым от взрыва после атаки беспилотника в Подмосковье, 30 мая 2023 года

"Конец путинской стабильности": СМИ ФРГ о дронах в Москве

"Конец путинской стабильности": СМИ ФРГ о дронах в Москве

Конфликты22 ч. назад
На главную страницу