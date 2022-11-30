РФ хочет нарастить финансирование гособоронзаказа в 1,5 раза

На 280-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.DW продолжает следить за развитием событий среды, 30 ноября (время московское).

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Москва утверждает, что российские войска полностью захватили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня в Донецкой области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, добавив что были уничтожены четыре боевые бронированные машины украинской армии, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей, убиты до 50 украинских военнослужащих.

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Одесский городской совет единогласно проголосовал за демонтаж и перенос памятника Екатерине II. Как сообщается в официальном Telegram-канале горсовета, за это решение выступили 43 депутата, противников и воздержавшихся не было. Кроме того, депутаты приняли решение демонтировать и перенести памятник российскому генералиссимусу Александру Суворову - его поддержал 41 депутат, трое не принимали участие в голосовании. Оба монумента будут временно перенесены в Одесский художественный музей. Ранее идею того, чтобы демонтировать памятник российской императрице, который называется "Основателям Одессы", поддержали большинство одесситов, передает РБК, уточняя, что подготовка к его демонтажу началась 6 ноября.

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Россия планирует в 2023 году увеличить финансирование производства военной продукции в рамках государственного оборонного заказа почти в 1,5 раза. Об этом на заседании коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, это даст возможность "обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97 процентов", приводит слова министра "Интерфакс". В результате проведения войны в Украине и мобилизации, по данным Шойгу, "возросли требования к госзаказу на всех уровнях контроля и исполнения".

Согласно данным украинского военного командования, за девять месяцев войны Россия потратила на ее ведение четверть годовых доходов бюджета - 82 миллиарда долларов, подсчитал украинский Forbes .

Хроника событий 30 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 29 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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