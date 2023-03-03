Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 4 марта.

На 374-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями субботы, 4 марта (время московское).

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Власти Саудовской Аравии отправили в Украину два самолета с гуманитарной помощью общим объемом в 168 тонн. В конце февраля глава саудовского МИДа Фейсал бен Фархан Аль Сауд объявил о выделении Украине пакета финансовой поддержки на сумму 400 млн долларов.

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Правительство Украины передало в управление фонду государственного имущества (ФГИУ) активы, конфискованные у бывшего президента страны Виктора Януковича. Ведомству переданы три здания, жилой дом, квартира, машиноместа, земельные участки, автомобили, судна и нежилые здания.

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3 марта во Львов с необъявленным визитом приехал генеральный прокурор США Меррик Гарланд, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя министерства юстиции США. Он был приглашен генпрокурором Украины Андреем Костиным для участия в конференции "Единство для справедливости". "Гарланд провел несколько встреч и подтвердил решимость США привлечь Россию к ответственности за преступления, совершенные в ходе ее несправедливого и неспровоцированного вторжения против ее суверенного соседа", - указал источник американских СМИ

Председатель Европарламента прибыла в Киев

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Председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола прибыла в Киев вечером 3 марта. "Рада вернуться в Украину", - написала она в Twitter. Метсола отметила вклад "этих храбрых людей, которые вдохновили весь мир", "героев, которые отказываются сдаваться", "тех, кто пожертвовал всем ради наших ценностей", и добавила, что "дом" украинцев - в Европейском Союзе. Записи в Twitter составлены на английском и на украинском и снабжены флагами ЕС и Украины. Роберта Метсола посещала Киев в апреле 2022 года.

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Олаф Шольц в Белом доме Фото: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) провели в Белом доме переговоры по вопросу о поддержке Украины в войне против России. Шольц посетил Вашингтон впервые с 24 февраля 2022 года. Это - его второй визит в США за почти 15 месяцев с занятия поста главы германского кабмина. Во время их предыдущей встречи в начале февраля 2022 года "Россия накапливала свои войска" на границе с Украиной, напомнил Байден журналистам, говоря о переговорах с канцлером ФРГ. Запад пообещал ответить, и "вместе мы выполнили это обещание", подчеркнул глава Белого дома. По словам Шольца, важно послать Украине сигнал, что "мы будем продолжать (поддерживать ее. - Ред.) столько, сколько потребуется, и столько, сколько необходимо".

Хроника событий 3 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 марта 00.00 - 13.59 >>>

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