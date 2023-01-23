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Немецкий танк Leopard 2A7Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Польша обратится к ФРГ по поводу поставок Leopard Украине

Екатерина Венкина
5 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 23 января.

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На 334-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 23 января (время московское).

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Правительство Германии пока не получало запросов от союзников Киева относительно разрешения поставок немецких боевых танков Leopard Украине, заявил представитель кабмина ФРГ. "Для этого существуют соответствующие процедуры", - отметил он на пресс-конференции в Берлине. Любая подобная просьба будет рассмотрена оперативно и внимательно, добавил он.

Польша обратится к правительству Германии по поводу поставок танков Leopard 2 Украине

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Польша обратится к правительству Германии с просьбой дать зеленый свет поставке Варшавой Украине основных боевых танков Leopard немецкого производства. Об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий в Познани. "Мы подадим заявку на получение такого разрешения, но это - второстепенный вопрос", - отметил Моравецкий, добавив, что даже если Польша в итоге не получит одобрения Берлина, она будет действовать в рамках небольшой коалиции.

"Если немцы не входят в эту коалицию,  то мы все равно вместе с другими перебросим наши танки в Украину", - пообещал Моравецкий. Ранее, 22 января, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в интервью французской телекомпании LCI заявила, что правительство Германии не будет препятствовать поставке немецких танков Leopard 2 из Польши в Украину. "Нас пока не спрашивали, и если нас спросят, мы не будем стоять на пути", - отметила глава МИД ФРГ. "Мы знаем, насколько важны эти танки и поэтому сейчас обсуждаем это с нашими партнерами. Мы должны сделать все для спасения жизней людей и освобождения украинской территории", - добавила Бербок.

Хроника событий 23 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 22 января 14.00 - 23.59 >>>

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