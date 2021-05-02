Коронавирус: в Германии готовятся ослабить карантин для привитых

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19, в том числе, с помощью вакцинации. По данным сайта Worldometer, с начала пандемии инфекция была выявлена более чем у 153 млн жителей планеты. Свыше 3,2 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 130 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 3 мая (время московское).

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Власти городов и коммун Германии требуют от федерального правительства единого общенационального плана по выходу из локдауна. "Число заражений за неделю в расчете на сто тысяч населения понижается, вакцинация идет. Мы можем надеяться, что скоро преодолеем третью волну пандемии. При условии увеличения числа привитых летом жизнь будет более близкой к нормальной", - заявил глава Объединения немецких городов и общин (DStGB) Герд Ландсберг (Gerd Landsberg) в интервью газете Rheinische Post, подчеркнув, что в подобной ситуации федеральное правительство должно представить единый план по ослаблению ограничений. "Спустя более года в режиме пандемии объяснить гражданам, почему мы двигаемся на ощупь, становится все сложнее", - добавил он.

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Чехия собирается самое позднее к 1 июня предоставить всем жителям в возрасте от 16 лет возможность сделать прививку от коронавируса. Сейчас в стране вакцинируют только граждан старше 55 лет и людей с хроническими заболеваниями. Темпы кампании вакцинации зависят в Чехии от поставок новых партий препаратов.

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К 7 мая в Германии должны определиться с привилегиями для привитых

Решение о снятии ряда карантинных ограничений для жителей Германии, получивших обе дозы прививки от коронавируса, может быть принято уже к 7 мая, заявил министр финансов ФРГ, вице-канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) в эфире немецкого общественно-правового телевидения. По его словам, правительство может рассмотреть постановление уже 5 мая. Для его вступления в силу необходима поддержка бундестага и бундесрата.

Вопрос о снятии карантинных ограничений для привитых расколол немецкое общество. Критики напоминают, что до сих пор не все жители Германии получили возможность сделать прививку, а значит, привилегии для вакцинировавшихся будут несправедливы по отношению к другим гражданам.

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Власти Берлина еще не определились, что делать с шестью работающими в городе центрами массовой вакцинации. По словам представителя сенатора Берлина по вопросам здравоохранения, планов сохранить их все после сентября 2021 года нет. Главные проблемы - оплата персонала и аренда помещений. Сообщается, что на третий квартал 2021 года власти города выделяют дополнительно 214 млн евро для содержания центров вакцинации. Изначально планировалось, что они будут закрыты к июню.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 2 мая >>>

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