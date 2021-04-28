 Новый локдаун резко обвалил экономику Германии | Экономические новости из Германии | DW | 30.04.2021

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Экономика

Новый локдаун резко обвалил экономику Германии

Объем ВВП Германии в первом квартале сократился на 1,7 процента, сообщило федеральное статистическое ведомство. Новое ослабление конъюнктуры в ФРГ затянуло в минус и экономику всей еврозоны.

Вывеска о закрытии из-за локдауна

Новый локдаун, введенный в Германии посреди третьей волны эпидемии коронавируса неожиданно сильно обвалил экономику ФРГ. В первом квартале 2021 года объем ВВП страны сократился в квартальном исчислении на 1,7 процента, сообщило Федеральное статистическое ведомство в пятницу, 30 апреля. Опрошенные агентством Reuters экономисты ожидали снижения ВВП на 1,5 процента.

По словам статистиков, причиной нового обвала экономики стали дальнейшие антикоронавирусные ограничения, из-за которых сильно пострадал потребительский спрос. Ранее немецкая экономика на протяжении двух кварталов подряд демонстрировала рост: в 4-м квартале 2020 года - на 0,5 процента, а в 3-м - на 8,7 процента.

В свою очередь европейское статистическое ведомство Eurostat 30 апреля констатировало, что новое ослабление конъюнктуры в Германии затянуло в минус и экономику всей еврозоны. Согласно предварительным данным, совокупный ВВП стран еврозоны сократился за первый квартал текущего года на 0,6 процента.

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  • Берлин

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  • Берлин

    Немецкие парикмахерские выходят из локдауна

    Особое положение главы правительства широких дискуссий не вызывало - все же представительские функции и прочее… Чего нельзя сказать о звездах бундеслиги. Многие футболисты выходили играть на пустые стадионы просто с идеальными прическами! Сначала это вызывало удивление, потом - возмущение, а затем - вопросы. Неужели они нарушают локдаун и пользуются услугами нелегально?

  • Берлин

    Немецкие парикмахерские выходят из локдауна

    Судя по сообщениям СМИ, очереди в немецких салонах сейчас расписаны на многие недели вперед. На этой и предыдущей фотографиях - берлинские парикмахерские.

  • Гамбург

    Немецкие парикмахерские выходят из локдауна

    Счастливицы и счастливчики, оказавшиеся в первых рядах, либо очень настойчиво пытались осуществить свое заветное желание, либо явно обладали какими-то особыми связями. Здесь - первый (полуночный) клиент этого салона в Гамбурге.

  • Зехайм-Югенхайм

    Немецкие парикмахерские выходят из локдауна

    Эта фотография сделана в коммуне Зехайм-Югенхайм в земле Гессен. В Германии насчитывается около 80 тысяч парикмахерских салонов. Большинство из них - небольшие частные предприятия, не входящие в какие-то большие сети. Сколько из них выживет в пандемию, сейчас не может сказать никто. Многие находятся под угрозой.

  • Берлин

    Немецкие парикмахерские выходят из локдауна

    Немецкие парикмахеры очень надеются, что в третий раз их салоны в эту пандемию не закроют и худшее уже позади, чего мы всем желаем. P.S. Первая посетительница этого салона на берлинском бульваре Курфюрстендамм выиграла это право в конкурсе, который провела одна из городских радиостанций.

    Автор: Максим Нелюбин


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