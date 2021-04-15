Коронавирус: Россия вернула Словакии деньги за "Спутник V"

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 139 млн жителей планеты. Около 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 111 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 16 апреля (время московское).

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Министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) призвала предоставить больше свобод людям, привитым от коронавируса. "Сейчас нет оснований для ограничения их основных прав. Мы должны снять ограничения для вакцинированных", - подчеркнула Ламбрехт в интервью изданиям медиаконцерна Funke Mediengruppe. По ее словам, власти не вправе и дальше запрещать тем, кому уже сделали прививку, посещение магазинов, театров и музеев. В то же время глава Минюста ФРГ подчеркнула важность ношения защитных масок: "Я считаю разумным, если привитые тоже продолжат носить маски, - эти требования вполне выполнимы".

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Число связанных с COVID-19 летальных исходов среди людей старше 80 лет в Европе упало до минимального уровня с начала пандемии. Это может объясняться вакцинацией людей, входящих в группу риска, полагает директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клуге.

По словам Клуге, за прошедшие два месяца люди старше 80 лет умирали от коронавируса реже, по сравнению с заболевшими из других возрастных групп. Сейчас летальные случаи среди людей старше 80 лет составляют менее 30% от общей смертности, связанной с SARS-CoV-2.

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В Словакии снова разгорелся скандал вокруг поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Москва вернула Братиславе деньги за уже переданные 200 тысяч доз "Спутника V", сообщил вице-премьер Игорь Матович. Таким образом, договоренность о поставках 2 млн доз препарата, заключенная с РФ прежним правительством Словакии, может сорваться. Матович обвинил в произошедшем Словацкий государственный институт контроля за лекарствами, который, по выражению вице-премьера, "скомпрометировал российских партнеров" своими критическими заявлениями о российской вакцине.

По данным медицинского регулятора, полученная из России вакцина оказалась не иной, нежели препарат, который ранее был положительно оценен в журнале The Lancet. Матович назвал это сообщение "вводящим в заблуждение" и назвал его частью кампании против российской вакцины.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 15 апреля >>>

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