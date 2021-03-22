 В Словакии премьер и министр финансов обменяются постами | Новости из Германии о Европе | DW | 29.03.2021

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Европа

В Словакии премьер и министр финансов обменяются постами

Скандал с поставками вакцины "Спутник V" вызвал ряд отставок в Словакии. Игора Матовича на должности премьера сменит министр финансов Эдуард Хегер, который уступит свой пост самому главе правительства.

Игор Матович (слева) и Эдуард Хегер

Игор Матович (слева) и Эдуард Хегер

Премьер-министр Словакии Игор Матович в воскресенье, 28 марта, объявил об уходе с должности в свете скандала с российской вакциной от COVID-19 "Спутник V". Его преемником станет нынешний министр финансов Эдуард Хегер, который уступит свой пост самому главе правительства.

Хегер, входящий в партию Матовича "Обычные люди и независимые личности", анонсировал переговоры с четверкой партий правящей коалиции. После этого он намерен встретиться с президентом республики Зузаной Чапутовой. Именно глава государства в соответствии со словацкой конституцией наделена правом назначать премьера.

Правительственный кризис в Словакии разразился после того, как выяснилось, что Матович без согласования с партнерами по коалиции заключил договор с Россией о поставках "Спутника V". Зузана Чапутова раскритиковала действия премьера. За считанные дни шестеро членов правительства покинули свои посты.

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    Автор: Андрей Гурков


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